2025全國旅館盃餐旅服務競賽 許淑華為賽事開幕

南投縣長許淑華為台灣旅館節全國餐旅服務競賽開幕，並上場體驗托盤走秀。（記者劉晴文攝）

記者劉晴文／南投報導

「二0二五台灣旅館節全國餐旅服務競賽」四日在南投縣盛大登場，全台餐旅相關科系學生與旅館從業人員超過二百位選手齊聚，進行「整床」與「托盤」競賽；縣長許淑華出席為這項賽事揭幕，還上場挑戰托盤走秀。許淑華指出，南投是觀光大縣，希望透過競賽，讓參賽選手互相交流學習，提升餐旅業專業服務技能與品質，也提振國民旅遊。

由交通部觀光署及南投縣政府共同指導，南投縣旅館商業同業公會舉辦的台灣旅館節全國餐旅服務競賽，四日在日月潭瑞居渡假飯店開幕，由縣長許淑華與南投縣旅館公會理事長李吉田、交通部觀光署旅宿組科長柯乃文、日月潭國家風景區管理處長柯建興、魚池鄉長劉啟帆等，共同啟動鳴笛。

許淑華表示，南投是觀光大縣，長久以來透過產官學合作致力於提升餐旅產業服務品質，期望藉此提振國民旅遊，也要特別感謝旅館公會的李理事長，十七年以來都能堅持辦理，擴大整個南投縣的餐旅服務量能，餐旅服務競賽不僅是展現專業能力的舞台，更是培育新世代餐旅人才、推動產業升級的助力。

李吉田表示，自二00八年創辦「餐旅服務競賽」以來，這項賽事已從地方活動發展為全國最具代表性的餐旅技能舞台，每年都吸引眾多青年展現專業；今年報名隊數也突破以往，增加到八十三隊，最遠還有來自台東專科學校的隊伍，就是要讓比賽成為一個讓學界與產業交流，甚至成為業界選材的機會，協助更多青年學子投入餐旅行業，打造產業新動能。

此次賽事分為高中職、大專及在職組三大組別，競賽項目包含整床與托盤競賽；其中，整床競賽著重協作默契、鋪設流程熟練度與成品整潔美觀；托盤競賽則考驗選手的穩定度、儀態與行走技巧；今年也特別強化工作流程標準化、現場應對能力與服務美學等評分元素。