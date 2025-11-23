2025全國智慧製造大數據分析競賽

教育部昨（二十三）日表示，「二○二五年全國智慧製造大數據分析競賽」，二十二日在東海大學體育館進行決賽及頒獎典禮。今年吸引了來自全國三十九所大專校院，包含資工、機械、工管、電機、資管、統計、醫學資訊、社會學等五十三個不同領域系所及三十八家企業團隊，共一把八十二隊四百八十九人報名。

此競賽秉持「產業出題、學界解題」的精神，由企業提供真實產線數據，讓學生與研究人員針對實務挑戰提出解決方案，促進產業技術應用與創新。此舉為學產研界創造了交流與切磋的平臺，不僅傳承經驗，更提升智慧製造技術實力，帶動產業整體競爭力成長。

今年贊助企業為臺中精機、永進機械、環球晶圓與國家儀科中心等，競賽題目與以往不同，題目聚焦AI於機臺即時異常偵測與運作穩定性分析的應用。隨著智慧製造加速發展，AI已成為提升生產效率與品質穩定的關鍵核心技術。

透過AI模型的導入，能即時掌握設備狀態、預防異常停機，協助產業提升製程智慧化與決策精準度。此次競賽展現AI在製造現場的實際價值，帶領臺灣產業邁向高效能與永續發展的新里程。

環球晶圓作為全球前三大半導體晶圓供應商之一，董事長徐秀蘭表示指出，「我們提供『矽單晶長晶斷線自動偵測』的題目與真實製程數據，讓學研團隊運用AI進行模型開發與驗證。透過這樣的合作，不僅推動AI在製造現場的應用，也深化與學研界的交流，共同培育具備數據分析與智慧製造能力的新世代人才。」他強調，這樣實作競賽不只是技術比賽，更是推動半導體產業持續創新的動能來源。

面對全球數位轉型與自動化趨勢，智慧製造、大數據與AI成為國家競爭力核心。此競賽結合產業真實數據與跨域合作，展現AI模型建構與製程優化成果，回應智慧化生產需求。未來將深化產學合作，打造智慧製造創新生態鏈，引領臺灣邁向全球製造舞臺，展現國際競爭力。