2025全國會計菁英達人賽 高科大奪季軍

國立高雄科技大學會計資訊系學生組隊參加第四屆「會計菁英達人賽」，在十一所大學、三十支隊伍的競賽中搶下全國第三的榮譽，一場結合理論與實務的對決競賽，高科大學生郭峻語、呂星儀、李欣瑜、陳可庭表現可圈可點。(見圖)

高科大今(十一)日說明，本屆賽事由臺灣省會計師公會會審委員會主辦，並由稅制、工商及公益公關委員會協辦，致理科技大學會資系承辦；該活動邀請北區國稅局長李雅晶出席開幕致詞，並由北商大主秘楊葉承及EY副總經理詹朝財擔任總決賽評審。

廣告 廣告

這次競賽以最新會計及稅法議題為基礎，透過結合理論與實務之多元呈現，讓參賽者在競賽過程中剖析實務問題、提升專業能力，並培養跨域思維與團隊合作精神。

會資系主任沈文華系表示，學生們在這次競賽中專業答題精準，團隊協作默契度十足，展現專業知識與臨場應變能力，充分體現會資系在課程與實務上的扎根與努力，未來也將持續鼓勵學生積極參與全國競賽，拓展視野、強化專業，為未來職涯奠定更堅實的基礎。

臺灣省會計師公會理事長蔡家龍在活動中感謝所有參與籌備與支援的會計師同道，也向所有參賽隊伍致意，並恭喜所有參賽隊伍完成一場深具意義的專業淬鍊，期待同學們將累積的經驗化為未來職涯的動能。