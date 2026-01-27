2025全國社會十大新聞事件揭曉 精神健康議題成焦點

▲出席會議的四位專家學者共同解析重大社會事件對心理健康的影響，呼籲社會重視心理支持與精神健康防護！

【記者 丁倩／台北 報導】2026年1月27日，由財團法人精神健康基金會主辦的「2025全國社會十大新聞事件票選結果發表會」於台北市中正區基金會優築講堂舉行，吸引多位專家學者及媒體關注。活動由漢聲廣播電台主持人魏兆玟主持，出席的專家包括精神健康基金會董事長胡海國、精神健康指數組召集人楊聰財、台北慈濟醫院精神科主任黃宗正及台大精神科教授陳錫中。

發表會指出，2025年台灣社會面臨多起重大事件，包括台北捷運及中山一帶無差別傷人事件、花蓮馬太鞍溪颱風災害、青少年自殺率上升、家庭悲劇及兒少施暴事件等，凸顯心理健康與社會安全的緊密關聯。

▲精神健康基金會董事長胡海國在「2025全國社會十大新聞事件票選結果發表會」發表演講，強調心理健康與社會安全息息相關，呼籲用理解與專業守護每一個生命。

其中，台北捷運及中山一帶隨機傷人事件造成4人死亡、11人受傷。楊聰財分析，施暴者行為具有高度計畫性，社會應建立跨部門心理追蹤與關懷機制，並提升公共安全應變能力。

在花蓮馬太鞍溪颱風造成的災害中，民間自發救災力量「鏟子超人」展現社會韌性，吸引超過50萬人次參與救援。楊聰財指出，助人行為帶來精神回饋與生命意義，但仍需完善物資資訊管理及志工心理支持機制。

報告也指出，青少年自殺死亡人數過去9年增加2.14倍，楊聰財強調，青少年心理承受能力透支，加上社群媒體與學業壓力，使自傷自殺成為求救訊號，應建構友善求助環境及早期介入機制。

家庭悲劇事件方面，新北市蘆洲區一家五口因誤信黃金期貨詐騙負債數千萬，最終集體輕生。楊聰財呼籲去除汙名化，建立心理安全網，並強化心理韌性教育與債務協商支援。

▲2025年全國社會十大新聞事件票選結果記者會，專家學者與媒體回顧重大事件，並呼籲社會重視心理健康與支持系統。

另據統計，兒少施暴案件2020年為2,358件，至2024年增至4,253件，母親受暴比例高達76.8%。胡海國指出，施暴行為多與精神疾病、情緒調節困難及長期親子互動不良相關，建議建立兒少專屬精神科病房及社區早期介入機制。

對此，台大醫院預計於2025年底啟用全台首座18歲以下兒少專屬心智病房，提供12床，未來將擴展至北中南三區，總床數約45至48床。胡海國強調，專屬病房將有效療癒兒少精神困擾，並改善家庭互動模式。

胡海國在發表會最後總結指出，從隨機傷人、自然災害到青少年心理危機與家庭悲劇，每一事件都提醒社會，心理健康與社會安全息息相關。他呼籲：社會應積極接住每一個受傷的靈魂、培養韌性與尊重生命價值，並整合教育、醫療與防災資源，建立完整心理健康防護網。他強調：「用理解取代指責，用溫柔與專業守護每一個生命，才能建構真正安全、堅韌與共感的社會。」（照片主辦單位提供）