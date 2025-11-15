「2025全國電競青年錦標賽 」總決賽首日 《快打旋風6》Ugang選手奪冠獨得獎金8萬元
【記者 王雯玲／高雄 報導】「2025全國電競青年錦標賽 × KAOHSIUNG ESPORTS SHOWDOWN」線下總決賽於今（15）、明(16)兩日於高雄捷運美麗島站光之穹頂熱血登場，今日進行的《快打旋風6》總決賽，從線上賽64強開打，最終由2025巴林亞洲青年運動會電競選手Ugang(陳又綱)奪下冠軍獎座，獲得獎金8萬元。
▲青年局副局長汪小芬頒發《快打旋風6》亞軍選手Asuka。
2025全國電競青年錦標賽為高雄市政府運動發展局首次結合青年局攜手擴大舉辦，總決賽遊戲除原有《特戰英豪》，並新增亞運電競賽事項目《快打旋風6》，另外總決賽現場周邊也設置亞運電競體驗區與虛擬遊戲專區，有 VR射擊競技、VR沉浸式體驗，經典格鬥遊戲拳皇XV、快打旋風6，還有腦力激戰的魔法氣泡eSports，與熱血球迷最愛的實況足球eFootball ，六大主題通通免費體驗，民眾看電競賽事之餘，亦可親自感受亞運電競項目和虛擬運動的魅力。
▲「2025全國電競青年錦標賽 x KAOHSIUNG ESPORTS SHOWDOWN」總決賽除原有《特戰英豪》，並新增亞運電競賽事項目《快打旋風6》，現場周邊規劃亞運電競體驗區與VR沉浸式遊戲專區等六大主題通通免費體驗。
今日出戰選手有Ugang、 E.xian、ray ray liu、995、Asuka、歐卡Orca、超星拳婦等陣容，其中Ugang(陳又綱)為2024 亞洲青年電競錦標賽冠軍、2025巴林亞洲青年運動會第四，奪冠意圖來勢洶洶。今日總決賽戰況激烈，最終由Ugang不負眾望奪得冠軍獎盃、亞軍Asuka、第3名E.xian、第4名歐卡Orca。
今日總決賽頒獎典禮由運發局長侯尊堯頒發冠軍獎金8萬元、青年局副局長汪小芬頒發亞軍獎金6萬元，明星表演賽首先由快打旋風亞運銀牌選手Gamerbee及職業電競選手YORO兩位擔任導師並指導戰術，Gamerbee帶領台鋼雄鷹棒球隊員王博玄及紀慶然、Wing Stars啦啦隊員MINGO及ET等選手，與YORO帶領的現場民眾組成的選手進行PK對戰，壓軸比賽為Gamerbee及YORO兩位魔鬼導師進行頂上對決，最後由YORO隊獲得勝利。
今日出席貴賓有上報社長蔡慧貞、中華民國電子競技運動協會主任秘書馮元愷、魔法氣泡選手Acliv郭子昂、高雄捷運公司公共事務處處長王柏雁及經理張珏瑋、樹德科技大學電子競技與電腦娛樂科學系主任蔣天華及助理教授李寅彰、正修科技大學電競科技系助理教授胡裕強、樹德家商資料處理科老師陳登威、維亞娛樂股份有限公司經理陳瑞享、奧運射擊選手吳佳穎、新興區明莊里里長莊其章等到場共襄盛舉。
運發局長侯尊堯表示，今年運發局與青年局攜手合作，全面升級賽事規模，運發局特別規劃「亞運電競體驗區」及「VR沉浸式遊戲專區」，讓電競運動與虛擬體驗跨界結合，開創電競運動產業創新的新樣貌，呼應高雄市推動多元運動發展的政策方向，也讓市民親身體驗電子競技的熱血與魅力。
今日活動特別邀請本市奧運射擊選手吳佳穎體驗各項遊戲，吳佳穎表示，體驗的遊戲都非常刺激有趣，特別是與Gamebee 一起玩的《快打旋風6》非常懷念，電競與射擊比賽都需要一定程度的「專注」和「反應力」，感謝並肯定主辦單位辦理這麼有意義的活動。現場周邊遊戲大受親子好評，許多家長帶著小朋友一起進行VR沉浸式體驗，感受與恐龍近距離對戰的緊張刺激感。
青年局長林楷軒表示，此次賽事不僅是一場頂尖電競對決，更是學生實踐與學習的重要舞台。透過「電競人才培育計畫」的推動，積極建立從教育端到產業端的完整培訓鏈結，讓學生在參與過程中，除了解幕前職業選手的訓練與戰術思維外，也能深入掌握幕後賽事籌備、場地規劃、轉播製作與行銷宣傳等專業流程。本次賽事結合多所大專校院與高中職學生參與現場執行，實際投入硬體架設、影像導播、技術支援及觀眾互動企劃等任務，讓課堂學習與職場實務緊密接軌。林楷軒強調，幕前加上幕後的培力，學生能完整體驗電競產業的運作模式，從中感受產學整合的專業價值與職涯啟發。
明日將進行《特戰英豪》總決賽，冠軍隊伍將可獲得16萬元獎金，高市府邀請全台電競迷相約光之穹頂，見證冠軍誕生！更多活動資訊與精采花絮，可鎖定高雄市政府運動發展局臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/ksdkcg）（圖／記者王雯玲翻攝）
其他人也在看
【公告】永崴投控對子公司富威電力股份有限公司降低持股比例達百分之十以上
日 期：2025年11月14日公司名稱：永崴投控(3712)主 旨：永崴投控對子公司富威電力股份有限公司降低持股比例達百分之十以上發言人：林坤煌說 明：1.重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬於海外證券市場申請掛牌之子公司名稱:富威電力股份有限公司2.發生緣由(降低持股(或出資額)比例或喪失控制力):降低持股比例3.降低持股(或出資額)比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因、方式、降低持股比例、交易數量、每單位價格及交易總金額):(1)發生日期:114/01/13發生原因:配合富威電力初次上市前發行新股作為公開承銷股票之來源,原股東全數放棄優先認購之權利方式:現金增資放棄優先認購降低持股比例:11.53%交易數量:不適用每單位價格:不適用交易總金額:不適用(2)發生日期:114/01/15發生原因:配合富威電力公司申請上市,辦理過額配售方式:提撥股數辦理過額配售降低持股比例:0.17%交易數量:100,000股每單位價格：新台幣81元交易總金額:新台幣 8,100,000元(3)發生日期:114/07/01發生原因:富威電力與智電系統交換發行新股方式:股份交換發行新股中央社財經 ・ 1 天前
直擊／SJ大巨蛋赫海又發糖！ 互碰額頭3萬粉絲爆尖叫
【緯來新聞網】SUPER JUNIOR一連三天登上台北大巨蛋，舉辦演唱會「SUPER JUNIOR緯來新聞網 ・ 8 小時前
經典賽》日本陷「雙重危機」三巨頭若缺席 恐成史上最冷清一屆
明年3月登場的世界棒球經典賽（WBC）被視為日本隊挑戰二連霸的重要舞台，卻在開賽前陷入主力球星可能缺席、轉播權又引發民怨的「雙重危機」。中時新聞網 ・ 1 天前
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了EBC東森新聞 ・ 21 小時前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 2 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
Andy鬧翻家寧影片奪走鐘最大獎！ 上台2度哽咽：我媽說不可以害人
Andy老師15日參加走鐘獎，他以鬧翻家寧那支影片拿下「年度個人創作者獎」，他一上台先停頓了5秒，一開口感謝完走鐘獎和評審後，便開始哽咽，「這個獎對我來說是一個很大的肯定。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前
入冬最強冷氣團要來了！下週暴跌10℃ 北部恐探12度「全台冷到叫媽媽」
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導暖陽只剩這幾天能享受了！中央氣象署與天氣風險公司雙重示警，下週起台灣將迎來「入冬以來最強」的冷空氣，強度接近大陸冷氣...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
全球NAND Flash三哥股價慘崩23％ 記憶體大黑馬為何一夕爆雷？
全球第三大儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商日本鎧俠（Kioxia）上季財報爆雷，7~9月淨利驟減6成，致今（14）日股價重挫23%，成為市場焦點。業界人士指出，鎧俠表現不如預期，可能與其對蘋果提供NAND晶片時所簽訂的「固定價格協議」有關，美光將於下月公布11月營收，屆時可望再度檢驗記憶體族群的整體需求狀況。中時財經即時 ・ 1 天前
棒球》日本強化試合傳捷報！ 日本武士隊11比4力退強敵韓國
2025日本武士強化試合今天（15日）在東京巨蛋熱烈開打，日本隊中繼投手森浦大輔雖遭到韓國連續2支全壘打的重擊，讓對手先馳得點，但有著打線全場12支安打、海灌11分的援護，最終日本隊以11比4取得強化試合的首場勝利。Yahoo奇摩運動 ・ 8 小時前
撿到寶！全家羽絨外套竟只賣298元 內行人認出是日系聯名款
這名網友於14日在Threads發文表示，在上班途中經過全家門市時，意外看到羽絨外套正在進行出清優惠，價格僅298元，毫不猶豫立即購入一件。另一名網友則分享，為了搶購這款超值商品，當天早上特地跑遍附近四間全家便利商店，雖未見到羽絨外套，但發現羽絨背心也同步特價，單件...CTWANT ・ 13 小時前
46歲健身教練天天運動飲食超自律竟得肺癌 醫揭1習慣破功，很多人都中
46歲的健身教練，體脂率僅12％、每天晨跑＋重訓、食量控制嚴謹，卻在公司健康檢查中被診斷為早期肺腺癌。這位教練不解地問醫師：「我這麼努力維持健康，為什麼還會得癌？」林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎表示健康2.0 ・ 22 小時前
66歲老翁中樂透1.2億「裝窮騙妻子」 半年後生活崩塌後悔了
根據日媒《The Golden Online》報導，S先生與妻子T女士同為66歲，原本靠著每月合計30萬日圓（約新台幣6萬元）的退休金過著節儉生活。中獎前他們的存款約為5700萬日圓（約新台幣1140萬）。在某次如常於咖啡廳閱讀報紙、隨手購買彩券的當日，S先生驚喜發現自己中了6億日圓。但...CTWANT ・ 21 小時前
常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」 鬆口關鍵原因
47歲男星阿Ken（林暐恆）擁有流利的口條，除了主持節目、參與眾多戲劇演出之外，還斜槓導演身分，能力備受肯定。近日，阿Ken登上陶晶瑩的網路節目時，也被問到跟女星安心亞的感情話題，他鬆吐真心話表示「真的太難了」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光 胡瓜傻眼回應
粿粿跟范姜彥豐婚變，粿粿遭指控婚內出軌王子（邱勝翊），今週刊更報導粿粿與范姜彥豐分居後一直都住在胡釋安家，胡釋安提供住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。對此，胡瓜回應不知情；而先前合作拍片，畫面也再度被挖出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
育兒壓力、雙雙失業！三重科技夫妻爭執釀滅門 悲劇結果出爐曝社會危機
（社會中心／新北報導）新北市三重去年發生一起駭人人倫悲劇。42歲廖姓男子疑因經濟壓力與育兒理念不合，和妻子劉姓 […]引新聞 ・ 1 天前
閃兵案判刑出爐！坤達重判2年8月 王大陸刑罰僅1年 內幕曝光了
（記者張芸瑄／綜合報導）新北地檢署偵辦藝人閃兵案，昨（14）日再度起訴12人。綜合今年2波起訴與日前自首者，已 […]引新聞 ・ 18 小時前
胡釋安認了「有讓粿粿住進來」！火速發3點聲明
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有妻子粿粿與王子的關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。不過，粿粿在進入離婚協商後傳出搬離范姜住處，綜藝大哥胡瓜之子胡釋安被點名「有讓女方入住自家」。如今男方發出3點聲明回應，強調「已請女方搬離」。民視 ・ 2 天前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 天前