「2025全國電競青年錦標賽 」總決賽首日 《快打旋風6》Ugang選手奪冠獨得獎金8萬元

▲運發局長侯尊堯頒發「2025全國電競青年錦標賽 x KAOHSIUNG ESPORTS SHOWDOWN」《快打旋風6》總決賽予冠軍Ugang。

【記者 王雯玲／高雄 報導】「2025全國電競青年錦標賽 × KAOHSIUNG ESPORTS SHOWDOWN」線下總決賽於今（15）、明(16)兩日於高雄捷運美麗島站光之穹頂熱血登場，今日進行的《快打旋風6》總決賽，從線上賽64強開打，最終由2025巴林亞洲青年運動會電競選手Ugang(陳又綱)奪下冠軍獎座，獲得獎金8萬元。

▲青年局副局長汪小芬頒發《快打旋風6》亞軍選手Asuka。

2025全國電競青年錦標賽為高雄市政府運動發展局首次結合青年局攜手擴大舉辦，總決賽遊戲除原有《特戰英豪》，並新增亞運電競賽事項目《快打旋風6》，另外總決賽現場周邊也設置亞運電競體驗區與虛擬遊戲專區，有 VR射擊競技、VR沉浸式體驗，經典格鬥遊戲拳皇XV、快打旋風6，還有腦力激戰的魔法氣泡eSports，與熱血球迷最愛的實況足球eFootball ，六大主題通通免費體驗，民眾看電競賽事之餘，亦可親自感受亞運電競項目和虛擬運動的魅力。

▲「2025全國電競青年錦標賽 x KAOHSIUNG ESPORTS SHOWDOWN」總決賽除原有《特戰英豪》，並新增亞運電競賽事項目《快打旋風6》，現場周邊規劃亞運電競體驗區與VR沉浸式遊戲專區等六大主題通通免費體驗。

今日出戰選手有Ugang、 E.xian、ray ray liu、995、Asuka、歐卡Orca、超星拳婦等陣容，其中Ugang(陳又綱)為2024 亞洲青年電競錦標賽冠軍、2025巴林亞洲青年運動會第四，奪冠意圖來勢洶洶。今日總決賽戰況激烈，最終由Ugang不負眾望奪得冠軍獎盃、亞軍Asuka、第3名E.xian、第4名歐卡Orca。

今日總決賽頒獎典禮由運發局長侯尊堯頒發冠軍獎金8萬元、青年局副局長汪小芬頒發亞軍獎金6萬元，明星表演賽首先由快打旋風亞運銀牌選手Gamerbee及職業電競選手YORO兩位擔任導師並指導戰術，Gamerbee帶領台鋼雄鷹棒球隊員王博玄及紀慶然、Wing Stars啦啦隊員MINGO及ET等選手，與YORO帶領的現場民眾組成的選手進行PK對戰，壓軸比賽為Gamerbee及YORO兩位魔鬼導師進行頂上對決，最後由YORO隊獲得勝利。

今日出席貴賓有上報社長蔡慧貞、中華民國電子競技運動協會主任秘書馮元愷、魔法氣泡選手Acliv郭子昂、高雄捷運公司公共事務處處長王柏雁及經理張珏瑋、樹德科技大學電子競技與電腦娛樂科學系主任蔣天華及助理教授李寅彰、正修科技大學電競科技系助理教授胡裕強、樹德家商資料處理科老師陳登威、維亞娛樂股份有限公司經理陳瑞享、奧運射擊選手吳佳穎、新興區明莊里里長莊其章等到場共襄盛舉。

運發局長侯尊堯表示，今年運發局與青年局攜手合作，全面升級賽事規模，運發局特別規劃「亞運電競體驗區」及「VR沉浸式遊戲專區」，讓電競運動與虛擬體驗跨界結合，開創電競運動產業創新的新樣貌，呼應高雄市推動多元運動發展的政策方向，也讓市民親身體驗電子競技的熱血與魅力。

今日活動特別邀請本市奧運射擊選手吳佳穎體驗各項遊戲，吳佳穎表示，體驗的遊戲都非常刺激有趣，特別是與Gamebee 一起玩的《快打旋風6》非常懷念，電競與射擊比賽都需要一定程度的「專注」和「反應力」，感謝並肯定主辦單位辦理這麼有意義的活動。現場周邊遊戲大受親子好評，許多家長帶著小朋友一起進行VR沉浸式體驗，感受與恐龍近距離對戰的緊張刺激感。

青年局長林楷軒表示，此次賽事不僅是一場頂尖電競對決，更是學生實踐與學習的重要舞台。透過「電競人才培育計畫」的推動，積極建立從教育端到產業端的完整培訓鏈結，讓學生在參與過程中，除了解幕前職業選手的訓練與戰術思維外，也能深入掌握幕後賽事籌備、場地規劃、轉播製作與行銷宣傳等專業流程。本次賽事結合多所大專校院與高中職學生參與現場執行，實際投入硬體架設、影像導播、技術支援及觀眾互動企劃等任務，讓課堂學習與職場實務緊密接軌。林楷軒強調，幕前加上幕後的培力，學生能完整體驗電競產業的運作模式，從中感受產學整合的專業價值與職涯啟發。

明日將進行《特戰英豪》總決賽，冠軍隊伍將可獲得16萬元獎金，高市府邀請全台電競迷相約光之穹頂，見證冠軍誕生！更多活動資訊與精采花絮，可鎖定高雄市政府運動發展局臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/ksdkcg）（圖／記者王雯玲翻攝）