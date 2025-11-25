2025全國高中職英語配音決賽 二信高中放閃

基隆市二信高中應用外語科學生在「2025全國高中職英語配音決賽」摘下團體組冠軍。（圖：二信高中提供）

基隆市二信高中應用外語科在「2025全國高中職英語配音決賽」嶄露頭角，包攬團體組冠亞軍，個人組也拿下亞軍、季軍及佳作。其中，參加團體組獲得亞軍的蔡博睿，更是受到評審團青睞，榮獲大賽「評審特別獎」。

已舉辦十六屆的全國高中職英語配音決賽，是國內歷史最悠久，也最負盛名的高中配音比賽，今年在經歷初賽篩選後，全國計有十四支隊伍擠入決賽，各參賽隊伍都展現高度語言能力與戲劇表現。

二信高中應用外語科學生或組隊或個人參賽，擠進決賽後，均以細膩情感詮釋、自然語調與臨場舞台掌控，獲得評審一致肯定。其中，團體組的部分，二信的兩支團體隊伍，因角色語調、發音、情緒表現都非常出色，一度讓評審們討論許久，最後才由Coco隊以一分之差勝出奪冠，充分展現二信團體組選手堅強的實力。

二信高中指出，榮獲團體第一名的「Coco（可可夜總會）」由薛旭恩、蔡佳妡、楊喬安、曾荃妤、紀佑潔五位學生共同演出；另以「冰原歷險記」奪下團體第二名的隊伍，則由蔡博睿、謝采彤、王翊庭、王世宏、林沛穎合作完成；他們投入比賽準備超過三個月的時間，歷經換角、音效失真等種種挑戰，尤其作品中老奶奶Coco的角色，需要呈現年老力衰的女聲，因隊中女生音調都不適合，最後老奶奶的角色就落在隊中唯一的男生薛旭恩身上；剛開始彆扭尷尬的薛旭恩，最後克服生理、心理障礙，以低沉男聲轉換成女聲，完美呈現老人說話吃力的感覺，同時展現出沉穩、滄桑又氣若游絲的女性聲線。

個人組方面，蔡佳妡奪下亞軍、曾荃妤獲得季軍，王世宏獲得佳作。其中團體組榮獲亞軍的蔡博睿，更因傑出的角色掌握與創意詮釋，榮獲今年大賽的「評審特別獎」。