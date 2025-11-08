2025全國「樂活盃」桌球錦標賽 高雄開打

台灣乒乓球總會理事長黃富源歡迎選手以球會友。（記者許正雄攝）

記者許正雄／高雄報導

2025全國「樂活盃」桌球錦標賽，八日起在高雄市五甲國小體育館一連舉行兩天，來自全國七十二支隊伍三百四十多名大小選手競技，年齡從最小的七歲到最年長的六十幾歲都有，主辨活動的台灣乒乓球總會理事長黃富源說，全民不分年齡培養運動的興趣，歡迎選手們以球會友互相切磋球技，享受打球的樂趣。

台灣乒乓球總會理事長黃富源表示，感謝高雄市政府運動發展局，每年都全力支持這項比賽，以及中華電信、三發地產、南六企業、達成聚化、千里達桌球網等協辦，共同倡導全民運動風氣強化運動意識；運動發展局局長侯尊堯、前內政部長余政憲也出席開幕典禮，期勉選手發揮「樂活盃」比賽的運動精神，從為個人健康運動，提升為愛好運動而運動。

廣告 廣告

（記者許正雄攝）

比賽分為樂活100團體組，分為90混合雙打、100雙打、40歲單打、50歲單打、60歲單打；公教機關團體組、40歲團體組、50歲團體組、60歲團體組、7歲及8歲男童女童單打、親子夫妻雙打、樂活混雙90雙打、樂活100男子雙打、樂活100女子雙打、樂活動力125雙打、樂活黃金140雙打及樂活鑽石150雙打。

2025全國「樂活盃」桌球錦標賽在高雄開打。（記者許正雄攝）

今年報名組隊參加比賽的機關團體有高雄市政府、台南市政府、台灣中油公司、臺灣鐵路公司及高雄銀行桌球社；而男童女童小選手多是國小學童，除不少來自高雄屏東，甚至還有遠從澎湖縣石泉國小、彰化線西國小、南投光華及平林國小、台中北勢國小、花蓮東華附小、台東東海國小、新竹虎林國小等學校。此外，不少夫妻同是桌球愛好者，也都利用這機會展現球技增進彼此間默契與情感。