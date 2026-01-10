2025全年出口6407億美元創高 謝金河看到亮光：傳產慢慢有抵抗力

財信傳媒董事長謝金河。 圖：孫家銘／攝(資料照)

[Newtalk新聞] 財政部公布最新進出口貿易統計概況，我國去年12月出口金額624.8億美元為歷年單月次高，較前年同期增加43.4%，連續26個月正成長，全年出口金額6407.5億美元創歷年新高。對此，財信傳媒董事長謝金河表示：「去年出口台灣領到一張漂亮成績單，值得大家拍手！而慘很多年的傳統產業內捲多年，慢慢有抵抗力，12月機械業出口成長11%，這是亮光！」

謝金河發文寫道：「進入26年，台灣股市在5日正式站上3萬大關，到7日台股上市及櫃買兩市單日交易額破兆台幣，都是歷史里程碑。9日財政部公布海關出口統計，台灣又出現新的紀元。這是一張2025年完整成績單，台灣全年出口6407.5億美元，年增率34.9%，這個成長幅度遙遙領先其他亞洲國家，香港是16.8%，新加坡11.8%，中國5.4%，日本4.2%，南韓3.8%。」

謝金河分析'：「南韓如果不是HBM追上來，去年可能是負成長。而南韓去年出口7097億美元，仍然領先台灣，但差距縮小，24年南韓是6857億美元，台灣只有4753億美元。25年南韓成為台灣第一大逆差國，因為台灣進口HBM金額很大，全年對南韓逆差高達370.18億美元，超過日本的248.19億美元，南韓對台灣的極度不友善，台灣在這個上頭有著墨的空間。」

謝金河接著指出：「二是台灣貿易的『脫中入美』趨勢更加明朗！去年台灣出口到美國金額1982.71億美元，占比30.9%，出口中港1705億美元，占比26.6%，對美國順差1571.4億美元，比24年全年的739億美元多一倍多，這麼龐大的順差，川普不可能不在意！」

謝金河續指：「去年台灣對中國順差只有773.54億美元，剩下不到美國的一半。不過值得一提的是，台灣以半導體為主的電子零組件出口到中國達1134.68億美元，占台灣出口中國66.6%，這顯示台灣的傳統產業受到中國內捲影響，在中國失去競爭力，出口靠半導體，電子零組件撐大局。」

謝金河最後提到：「三是台灣的出口已經和AI高度聯繫，只要AI在賽道上繼續奔馳，台灣的出口都可以持續成長！2024年台灣出口排名世界第16，去年確定追過新加坡，至少可以向前挪一個位置！去年出口台灣領到一張漂亮成績單，值得大家拍手！而慘很多年的傳統產業內捲多年，慢慢有抵抗力，12月機械業出口成長11%，這是亮光！」

