2025全年雨量王「第一名不意外」！狂灌近8000毫米 前20名竟沒基隆

生活中心／黃韻璇報導

台灣是多雨國家，一年中從5、6月的梅雨季，再到夏天颱風季、西南氣流，冬天時北部、東北部則受到東北季風影響，天氣粉專就分享了去年（2025年）台灣全年降雨量排名，第一名不意外就是宜蘭縣，由南澳鄉全年狂灌7908毫米登上「雨量王」，降雨量驚人，不過令人訝異的是，過去被認為同樣多雨的基隆市，這回並不在前20名內。

天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」14日PO出2025年度雨量總結，年度雨量王是宜蘭南澳「西帽山」，狂灌7908毫米，粉專表示「宜蘭南澳不愧是台灣的雨極，光是前三名，南澳鄉就包辦了兩席（第1名西帽山、第3名東澳嶺），東北季風加上颱風共伴效應的威力不容小覷」。

廣告 廣告

2025全年降雨第一名宜蘭南澳「西帽山」，狂灌7908毫米。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

接著粉專提到，則是屏東春日的「大漢山」以7835毫米些微差距屈居第二，與冠軍僅差不到100毫米，這顯示南部的山區在颱風接力襲擊與西南氣流的加持下，雨量也相當驚人，水庫應該喝得蠻飽的。粉專指出，「從雨量分布圖可以清楚看到中央山脈的阻擋效應，東半部與高山地區雨量豐沛（紫/紅色），而西半部平原地區則呈現相對乾燥的藍綠色，一刀切對比非常強烈」。

不過可以觀察到，雨量前20名中包含宜蘭縣、屏東縣、台北市、新北市、高雄市，但卻沒有過去大家認為同樣相當多雨的基隆市，許多網友紛紛留言「前20沒基隆太神奇了」、「等一下，說好的基隆呢？」、「雨量最少的在西半部沿海」、「所以綠色到藍色都算是相對不潮濕的區域，那新竹縣市幾乎都落在這個區域裡」。

更多三立新聞網報導

黃國昌回台灣說一堆543！他驚見「美方1舉動」：美國真的對黃國昌很不爽

藍粉PO馬英九春聯喊「沒比較沒傷害」！網酸悲哀：只有這能贏蔡英文

黃國昌喊軍購僅3000億！AIT甩1句打臉 他笑：美國會讓他了解MAGA的意義

黃國昌喊將自提軍購版本！黃智賢傻眼轟「不要臉」：你是文盲還是法盲？

