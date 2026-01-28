2025全球加密貨幣洗錢逾2.5兆元 中文圈成長最多

2025全球加密幣洗錢高達820億美元。左起：瑞波幣、比特幣、以太幣、萊特幣。路透社



區塊鍊研究人員27日報告指出，去年全球透過加密貨幣洗錢所得的金額高達820億美元（約2兆5677億元台幣），比起2020年洗的100億美元可謂爆增，而原因之一是中文群體的加密幣洗錢網快速成長。

路透社報導，據美國區塊鏈研究公司Chainalysis追蹤，去年幣圈洗錢成長最快的是中文洗錢網絡（Chinese-language money-laundering networks，非華語Mandarin），這些洗錢網在新冠肺炎疫情期間出現，去年平均每天處理價值近4000萬美元（約12.5億元台幣）的加密幣。

Chainalysis發現，這些中文洗錢網透過將近1800個加密幣錢包，處理價值約161億美元的加密幣，而且這些數字還是保守低估。

中國禁止加密貨幣交易，虛擬貨幣在中國也不被認定為資產。中國強力取締加密幣洗錢，最高人民檢察院曾表示，2024年有3032名涉嫌利用加密貨幣洗錢的人被起訴。

多年來，全球各地金融監管機構持續警告加密幣在犯罪活動當中的角色，和主流金融流動相比，加密幣受到的監管仍相對寬鬆。

Chainalysis表示：「中文擔保平台（提供加密幣託管服務）、資金轉移服務和相關金融犯罪網絡呈現出一個複雜且強韌的生態系統，因此雖然執法單位努力應對，這個系統仍能不斷適應。和其他類型的非法活動一樣，打擊擔保平台或許能破壞洗錢系統，但核心網絡仍繼續存在，面臨挑戰時就轉移到其他管道。」

