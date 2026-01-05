2025全球各城市月薪排名 台北勝上海、北京

市調機構「視覺資本家」比較2025年全球69個城市的月薪，台北的月薪還勝過上海及北京。

市調機構「視覺資本家」（Visual Capitalist）公布2025年全球各城市的平均月薪排名，由瑞士日內瓦及蘇黎世拿下冠亞軍。台北的平均月薪1749美元，約合台幣5萬5千多元高於上海與北京。（葉柏毅報導）

「視覺資本家」的這份2025年各大城市月薪統計，是比較全球69個主要城市的平均月薪。根據統計，放眼全球，2025年平均月薪最高的城市集中在瑞士。日內瓦以7984美元，合台幣約25.2萬元排名全球第一；蘇黎世則以7788美元，合台幣約24.5萬元位居第二，前兩名皆由瑞士城市拿下，顯示瑞士在全球主要城市中的薪資競爭力，明顯領先。

廣告 廣告

至於亞洲的部分，以新加坡4231美元，合台幣約13萬多元，排名最高。而值得注意的是，它們統計出的台北平均月薪，是1749美元，合台幣5萬5千多元，上海則緊追在台北之後，平均月薪是1502美元，合台幣約4萬7千多元，以及北京的1451美元，合台幣約4萬5千多元。

視覺資本家指出，整體來看，這份排名不僅呈現各城市的薪資高低，也反映全球城市間長期存在的結構性差距。它們也指出，高月薪城市往往具備金融、科技等高價值產業，並且都具有「緊縮勞動力市場」，以及「生活成本高昂」等因素，才會推升薪資。