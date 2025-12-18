2025全球城市實力排名揭曉 台北躍升6名 東京超越紐約升至第2名

東京在連續9年位居第3之後，首次躍升至2名，這主要得益於其總分大幅提升。（圖片來源／pixabay）

《美聯社》報導，東京大型的城市景觀開發商森大廈公司旗下智庫「森紀念財團」（Mori Memorial Foundation）公布「2025年世界城市實力排行榜」，英國倫敦連續14年蟬聯第一名寶座，日本東京市超越美國紐約市，登上第2名。

台北整體排名大幅上升6位

該報告評估全球48個主要城市的城市競爭力，還包括GPCI金融中心指數（評估城市作為國際金融中心的能力）和新增的GPCI創業生態系統指數（評估創業環境的競爭力）。

台灣再次進入榜單，整體排名上升6位，從第30名進步至第24名，其中環境評分表現特別亮眼，這項指標從去年第20名飛躍進步到第2名。

台北在新增的「企業永續發展評估」指標中排名第一，在「生物多樣性」指標中排名第8，使台北的環境榜單排名從第20名躍升至第2名，提升18名之多，令人矚目。

今年的報告重點關注東亞國家的城市明顯崛起和部分西方城市的停滯不前，凸顯出地緣政治緊張局勢和區域通膨差異等全球性挑戰深刻影響世界主要城市的表現。

東亞國家的大城市明顯崛起

該報告結果反映東亞國家積極正面的發展趨勢，例如東京躍升至第二名，創下該指數設立以來的最高排名，這得益於宜居性和文化交流等城市功能的提升。

東京在連續9年位居第3之後，首次躍升至2名，這主要得益於其總分大幅提升。儘管東京的經濟排名有所下降，但是在宜居性（第一名）和文化交流（第二名）方面表現出色，其中夜生活選擇排名第一，旅遊景點排名第二。東京的環境排名也取得顯著進步，從第18名上升至第7名，並在新增的「企業永續發展評估」指標中排名第2。

其他幾個東亞城市也取得明顯進步，包括首爾鞏固第6名的位置，這個韓國首都在排名前十的城市中得分提升幅度最大，與新加坡的差距進一步縮小。在研發領域，首爾再次位列第5，在「專利數量」排名第二，「研究人員數」排名第3，並在「世界頂尖大學」排名中躋身前10名。在環境方面，首爾在「企業永續發展評估」中排名第4。在文化交流方面，首爾在「外國遊客數量」、「旅遊景點」、「夜生活選擇」和「餐飲選擇吸引力」方面均有所提升，反映出其完善的遊客服務設施。

許多西方城市飽受物價高漲的痛苦

上海排名升至第8，北京從第16名升至第12，台北從第30名升至第24。整體而言，東亞國家的城市受惠於交通便利性的提升、旅遊基礎設施的完善以及文化吸引力的增強。

相較之下，許多西方城市飽受物價高漲、和國際互聯互通方便性降低的痛苦。倫敦連續第14年蟬聯榜首，但是總分略有下降。紐約跌至第三，而巴黎和阿姆斯特丹遭遇通膨壓力和其他關鍵評分表現疲軟，在可負擔性和文化交流方面遭受挑戰。

這些結果表明，通膨和旅遊業格局變化等全球挑戰正在重塑城市競爭力。東亞城市透過旅遊業和基礎設施投資抓住成長機會，但是西方城市在應對經濟壓力和全球動盪帶來的影響。

全球競爭力指數（GPCI）使用涵蓋6大核心城市功能的72項指標來評估城市競爭力，這六大核心功能包括經濟、研發、文化交流、宜居性、環境和交通便利性。

(原始連結)





