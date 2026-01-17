【2025全球客家流行音樂大賽決賽】陳芳語創作新歌 力挺客語音樂

記者周毓洵／臺北報導

「2025全球客家流行音樂大賽」決賽於昨日晚間在Legacy Taipei熱鬧登場，歷經初賽、複賽層層考驗，最終12組選手自全球152件作品中脫穎而出，站上決賽舞臺。活動當天星光熠熠，Kimberley陳芳語驚喜首唱客語創作新歌「擁抱自己 Hold on till the end」，用行動力挺客語音樂，成為全場焦點。

首次客語公開演唱 認真準備

Kimberley陳芳語受邀為客家委員會推出客語創作形象歌曲，MV上架YouTube不到一個月即突破30萬點閱，網友好評不斷。她笑說看到成績其實「滿意外的」，坦言一開始因為客語是全新嘗試而感到緊張，但也因為大家的回饋，讓她更有勇氣挑戰不同語言與風格的創作。這次在決賽舞臺上首次公開演唱，雖然心情緊張，卻也十分興奮，為了呈現最好狀態，她私下花了不少時間準備。

廣告 廣告

除了Kimberley陳芳語，決賽當天也邀請多組重量級音樂人共襄盛舉，包括第35屆金曲獎最佳客語歌手得主柔米Zoomie，以及第1屆全球客家流行音樂大賽原創組首獎A_Root同根生。本屆決賽評審團陣容堅強，由柯智豪擔任總召，攜手黃韻玲、王治平、小樹、許惟援、藤井俊充、米莎共同評選。

「2025全球客家流行音樂大賽」得獎名單：《演唱組》首獎：蕭郁蓁、貳獎：葉恩琦、參獎：Mufee 慕霏。《原創組》首獎：Vuize 王鍾惟、貳獎：Anna 莊啟馨、參獎：RIBINGU、佳作：邱舒 Chiu Shu、好日、江晟榮。

Kimberley陳芳語首度在舞臺上演唱客語歌曲「擁抱自己 Hold on till the end」，用音樂力挺客語創作。（新視紀整合行銷提供）