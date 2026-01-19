「2025全球客家流行音樂大賽」決賽登場王鍾惟、蕭郁蓁奪創作組、演唱組冠軍

客家委員會主委古秀妃頒獎「2025全球客家流行音樂大賽」演唱組首獎得主蕭郁蓁。

客家委員會主辦「2025全球客家流行音樂大賽」，日前於臺北 Legacy Taipei 音樂展演空間舉行決賽，本屆參賽者曲風涵蓋民謠、饒舌、搖滾、藍調、爵士等多元類型，展現新世代客語音樂創作與演唱實力。客委會主委古秀妃親自出席頒獎典禮，除恭賀得獎選手，並期盼各界共同參與，持續推動客家語言及文化傳承。

古主委首先感謝來自海內外的參賽者踴躍報名本屆賽事，以及評審團辛苦的指導。她表示，客委會聽見大家的聲音，在睽違三年後，再次舉辦全球客家流行音樂大賽，讓有興趣從事音樂創作的朋友能夠藉由這個平臺嶄露天賦。

古主委指出，推動客家語言、文化與音樂工作必須長期持續，歡迎各界好朋友共同參與，讓活動能夠更加有聲有色。古主委在激烈的決賽後，宣布本屆全球客家流行音樂大賽得獎名單並頒獎予得獎者，將現場氣氛帶到最高潮。

本屆全球客家流行音樂大賽演唱組由蕭郁蓁奪得首獎，葉恩琦、陳慕霏分別獲得貳、參獎；創作組則由王鍾惟榮獲首獎，莊啟馨、RIBINGU獲得貳、參獎，邱舒、江晟榮與好日獲得佳作，創作組前三名將由踢帕娛樂進行專業培訓，並錄製單曲、拍攝專屬MV。

本屆賽事邁入第二屆，共吸引海內外八國、一五二件優秀作品參賽，經過初賽與複賽層層選拔，最終十二組選手脫穎而出晉級決賽，包括九組臺灣選手及三組來自馬來西亞的朋友，曲風包含民謠、爵士、饒舌、搖滾、藍調等不同類型，充分展現客語流行音樂的創作能量與個人特色。

現場除了選手精彩表現，也邀請多位高人氣音樂人演出，包括「破億小天后」Kimberley 陳芳語擔任年度代言人，演唱經典歌曲及全新客語創作歌曲〈擁抱自己 Hold on till the end〉，鼓勵大家從歌中找到力量與勇氣，以及「客語金曲歌后」柔米、「第一屆全球客家流行音樂大賽創作組首獎」A_Root同根生，呈現客家音樂跨世代、風格多元的嶄新魅力，與現場觀眾互動熱烈。

客委會表示，將持續推動客家流行音樂平臺，鼓勵更多創作者投入客語音樂創作，透過客家流行音樂感動全世界。