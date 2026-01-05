2025全球平均薪資排行一覽 台北排「亞洲中段班」超車北京、上海

在通膨壓力下，許多上班族感嘆薪水追不上物價。數據機構Visual Capitalist發布「2025年全球主要城市平均薪資」調查，結果顯示瑞士日內瓦、蘇黎世包辦全球冠亞軍，其月薪都突破新台幣24萬元。台北則以平均月薪1,749美元（約新台幣5.5萬元）位居亞洲中段班，雖不及星港日韓，但仍勝過上海、北京。

值得關注的是，受匯率波動及職場結構改變影響，昔日「淘金聖地」美國舊金山與紐約，平均薪資在過去5年竟出現罕見的顯著下滑。

亞洲「薪」情一次看

聚焦亞洲地區，新加坡以月薪4,231美元（約新台幣13.3萬）展現強勁優勢，穩坐亞洲薪資龍頭；香港3,775美元（約新台幣11.8萬元）與首爾3,278美元（約新台幣10.3萬）分居亞、季軍。東京則受匯率影響，以2,592美元（約新台幣8.2萬）排名第四。

台北雖與亞洲頂尖城市有差距，但在大中華區及新興亞洲市場中仍具競爭力。台北薪資水準高於中國一線城市上海1,502美元（約新台幣台幣4.7萬）、北京1,451美元（約新台幣4.6萬），也領先馬來西亞吉隆坡1,340美元（約新台幣4.2萬元），以及印度科技重鎮班加羅爾1,261美元（約新台幣4萬）。

排行榜後段班多為東南亞與南亞城市，平均月薪未破千美元。泰國曼谷為844美元（約新台幣2.6萬元），印度孟買與德里介於600至800美元之間；菲律賓馬尼拉、印尼雅加達則落在500多美元上下（約台幣1.6萬至1.7萬），在榜單中敬陪末座。

瑞士雙城領跑 美高薪城市意外衰退

放眼全球，瑞士展現強大經濟實力，日內瓦以7,984美元（約新台幣25萬元）、蘇黎世7,788美元（約新台幣24.5萬元）穩居全球前兩名。

美國城市雖仍名列前茅，但趨勢卻令人意外。舊金山以7,092美元（約新台幣22萬元）位居全球第三，雖仍是全美最高，但薪資較5年前下跌了10.6%。紐約跌幅更達14.9%，平均月薪滑落至5,128美元（約新台幣16.1萬元），是榜單上金額減少最多的城市。

報導分析，這除了受數據樣本變動影響，也反映後疫情時代的職場動態：高收入者搬離大城市轉向遠距工作，或是薪資結構改變——更多報酬轉向獎金與股權，而非反映在固定的基本月薪中。

儘管如此，受惠於金融與科技等高價值產業，美國波士頓5,940美元（約新台幣18.6萬元）、芝加哥等城市，與歐洲的盧森堡6,156美元（約新台幣19.3萬元），仍穩居全球高薪俱樂部。

匯率重貶成殺手 埃及、日本受創深

這份報告分析了69個城市自2020年至2025年的變化，其中僅7個城市薪資衰退，但跌幅劇烈。最慘重的是埃及開羅，因埃及鎊兌美元重貶66%，導致平均月薪狂跌40.1%。

同樣身為高收入經濟體的日本東京，也難逃匯率衝擊。因日圓兌美元在過去5年間下跌約30%，導致以美元計價的平均薪資下滑了13.1%，在國際排行上的名次因此受到壓縮。