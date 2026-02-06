2025全球手機銷量冠軍出爐 三星、小米緊追在後

2025全球手機銷量冠軍出爐。（示意圖／翻攝自pixabay）





手機已經是現代人離不開的3C產品，根據市場調研機構Counterpoint Research於1月12日發布的最新初步監測報告，全球智慧型手機市場在2025年展現穩健復甦態勢。全年出貨量年增2%，這也是市場連續第二年維持成長成長勢頭。在去年的年度銷售排行榜中，第一名竟然不是iPhone 17。

蘋果強勢登頂

2025年全球智慧型手機市場的領導者由蘋果（Apple）奪下，其市佔率達到20%，出貨量年增率高達10%，在五大品牌中成長幅度最為驚人。高級分析師Varun Mishra指出，蘋果的成長主要來自新興市場與中型市場需求的擴張。在榜單中，蘋果在前10名中就包辦了7個名次，銷售冠軍由iPhone 16奪下，第二名則是Apple iPhone 16 Pro Max，第三名則是Apple iPhone 16 Pro。最新推出的 iPhone 17 Pro Max則是第4名，Apple iPhone 17來到第7名。

三星、小米緊追其後

三星（Samsung）則以19%的市佔率位居全球第二，出貨量年增5%。報告顯示，三星的Galaxy A系列在中階市場表現穩健，而旗艦款Galaxy S25及摺疊機Galaxy Fold7則在高端市場取得突破，銷量超越前代產品。值得注意的是，三星在日本市場的強勁勢頭，彌補了在拉丁美洲與西歐面臨的競爭壓力。

排名第三的小米（Xiaomi）市佔率為 13%，表現相對穩定，主要受惠於拉丁美洲及中東非洲地區的通路管理得宜。vivo位列第四（年增 3%），而OPPO則因中國本土市場需求疲軟而年減4%。為了應對激烈的競爭，OPPO計劃將子公司realme重新併入，預計合併後市佔率將達11%，穩坐全球第四的位置。

在五大品牌之外，還有兩大品牌Nothing與Google表現都格外吸睛，憑藉獨特的產品定位，分別在2025年實現了31%和25%的驚人年增長。

2026年零組件短缺

儘管2025年繳出亮眼成績單，但研究總監Tarun Pathak對2026年的展望卻持保守態度。Pathak指出，由於晶片製造商目前將研發與生產重心轉向「人工智慧資料中心」，導致智慧型手機所需的DRAM及NAND快閃記憶體面臨短缺與成本上漲。目前市場已出現智慧型手機價格調漲的跡象，預計2026年全球出貨量將受到零組件供應瓶頸的影響而放緩。消費者在未來一年，有可能得面對旗艦機型價格更為昂貴的挑戰。

2025年全球最熱銷智慧型手機排名前10名

1. Apple iPhone 16

2. Apple iPhone 16 Pro Max

3. Apple iPhone 16 Pro

4. Apple iPhone 17 Pro Max

5. Samsung Galaxy A16 5G

6. Samsung Galaxy A06 4G

7. Apple iPhone 17

8. Apple iPhone 15

9. Samsung Galaxy S25 Ultra

10. Apple iPhone 16e

