2025全球手機銷量冠軍出爐 三星、小米緊追在後
手機已經是現代人離不開的3C產品，根據市場調研機構Counterpoint Research於1月12日發布的最新初步監測報告，全球智慧型手機市場在2025年展現穩健復甦態勢。全年出貨量年增2%，這也是市場連續第二年維持成長成長勢頭。在去年的年度銷售排行榜中，第一名竟然不是iPhone 17。
蘋果強勢登頂
2025年全球智慧型手機市場的領導者由蘋果（Apple）奪下，其市佔率達到20%，出貨量年增率高達10%，在五大品牌中成長幅度最為驚人。高級分析師Varun Mishra指出，蘋果的成長主要來自新興市場與中型市場需求的擴張。在榜單中，蘋果在前10名中就包辦了7個名次，銷售冠軍由iPhone 16奪下，第二名則是Apple iPhone 16 Pro Max，第三名則是Apple iPhone 16 Pro。最新推出的 iPhone 17 Pro Max則是第4名，Apple iPhone 17來到第7名。
三星、小米緊追其後
三星（Samsung）則以19%的市佔率位居全球第二，出貨量年增5%。報告顯示，三星的Galaxy A系列在中階市場表現穩健，而旗艦款Galaxy S25及摺疊機Galaxy Fold7則在高端市場取得突破，銷量超越前代產品。值得注意的是，三星在日本市場的強勁勢頭，彌補了在拉丁美洲與西歐面臨的競爭壓力。
排名第三的小米（Xiaomi）市佔率為 13%，表現相對穩定，主要受惠於拉丁美洲及中東非洲地區的通路管理得宜。vivo位列第四（年增 3%），而OPPO則因中國本土市場需求疲軟而年減4%。為了應對激烈的競爭，OPPO計劃將子公司realme重新併入，預計合併後市佔率將達11%，穩坐全球第四的位置。
在五大品牌之外，還有兩大品牌Nothing與Google表現都格外吸睛，憑藉獨特的產品定位，分別在2025年實現了31%和25%的驚人年增長。
2026年零組件短缺
儘管2025年繳出亮眼成績單，但研究總監Tarun Pathak對2026年的展望卻持保守態度。Pathak指出，由於晶片製造商目前將研發與生產重心轉向「人工智慧資料中心」，導致智慧型手機所需的DRAM及NAND快閃記憶體面臨短缺與成本上漲。目前市場已出現智慧型手機價格調漲的跡象，預計2026年全球出貨量將受到零組件供應瓶頸的影響而放緩。消費者在未來一年，有可能得面對旗艦機型價格更為昂貴的挑戰。
2025年全球最熱銷智慧型手機排名前10名
1. Apple iPhone 16
2. Apple iPhone 16 Pro Max
3. Apple iPhone 16 Pro
4. Apple iPhone 17 Pro Max
5. Samsung Galaxy A16 5G
6. Samsung Galaxy A06 4G
7. Apple iPhone 17
8. Apple iPhone 15
9. Samsung Galaxy S25 Ultra
10. Apple iPhone 16e
更多東森新聞報導
愛玩車／穩坐龍頭！豐田25年全球銷量再創紀錄
傳瀕臨破產清算！中國手機OnePlus銷量暴跌、總部關閉
年菜之王曝！佛跳牆橫掃前三名 年前銷量已增3成
其他人也在看
李雅英道歉！ 捐款29萬給「兒福聯盟」遭郁方砲轟
韓籍啦啦隊女神李雅英來台發展2年，即將迎來生日的她，決定在生日前夕，捐款29萬給兒福聯盟。然而此舉卻引發爭議，藝人郁方甚至轉發相關貼文大罵：「我要氣死了，拜託請大家睜大眼睛好嗎？不要亂捐錢。」對此，李雅英經紀公司發表聲明，表示會反省資訊落差導致的爭議，未來在選擇合作機構時也將更加審慎考量。
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
身價8億百歲阿公閃婚 子孫急搶人雙方互告
社會中心／綜合報導台北市一名102歲王姓長者近日與照顧其長達27年的68歲賴姓女看護完成結婚登記，讓子女情緒激動。家屬趁老翁外出就醫時，直接將坐在輪椅上的他迅速帶離現場，引發警方注意並介入了解。王姓家屬指控，該名看護疑似覬覦老翁名下市值約8億元的不動產，才促成婚姻關係。事後，賴女及王男新聘請的越南籍看護皆對家屬提告傷害、強制與妨害名譽。
大S剛嫁具俊曄「已吃不下東西」 韓醫揭健康惡化原因
韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出大S（徐熙媛）逝世1周年特輯，節目組透露，大S在2022年再婚具俊曄時身體已相當虛弱，幾乎吃不下也動不了，節目也找來韓國醫生李樂俊分析，大S健康會急速惡化的關鍵原因。
8億人瑞娶69歲看護！子女街頭搶人 律師提2疑點：有良心嗎？
台北一名102歲的人瑞今年年初跟照顧他的看護結婚，但子女直到探視時，被父親擋在門外才得知，子女趁看護帶父親回診時，在馬偕醫院門外上演搶人戲碼，相關事件引發議論。對此，時常評論時事的律師李怡貞也針對事件提出疑點，點出事件的關鍵人物。
大S閃婚具俊曄就已「虛弱到吃不下」 韓醫分析健康惡化原因
大S（徐熙媛）2日逝世一周年，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出回顧特輯，其中曝光大S病發後的完整搶救過程，節目組透露，大S於2022年再婚具俊曄時，身體狀況就已經冒警訊，吃不下也動不了。節目組也找來韓國醫生李樂俊，分析大S的健康會急速變差的原因。
WBC／台灣又被看扁！戰力排倒數第3 被歸類「志在參加」
WBC／台灣又被看扁！戰力排倒數第3 被歸類「志在參加」
越低調越有錢！4生肖「默默發財」超吸金 不張揚反讓財運滾滾來
在社群時代，高調曬成果成了常態，但真正把錢留住的人，往往選擇反其道而行。命理觀點指出，有些人越低調，財運反而越穩。特別是有4生肖，看似不張揚，卻最懂得布局與累積，被形容為「悶聲發大財」的代表。林宜君
恐升級今年首波寒流！過年前「最冷2時段」曝光：恐下探6度
中央氣象署指出，今（5）日台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨；氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。
威力彩飆9.7億！28億得主1決定中大獎…台彩董座招了私下1買法
生活中心／綜合報導威力彩今（5日）晚間將再度開出獎號，頭獎上看9.7億元。台灣彩券董事長黃志宜也提醒民眾別錯過機會，他分享過往案例指出，曾有一名抱回28.7億元頭獎的幸運兒，差點就與大獎擦肩而過。當時夫妻倆到台北士林夜市逛街，原本沒有打算購買彩券，直到先生買了之後順口問太太要不要一起試試，沒想到正是太太買下的那張，最後幸運奪得頭獎。
《台北股市》華邦電力積電彎腰撿！杜大師看好原因曝
【時報-台北電】華邦電(2344)、力積電(6770)2月2日遭打入跌停板，股市老先覺杜金龍認為是讓「還沒上車的趕快上車」，只是漲多休息，不用過於擔心。他以過去航海王為例，只要成交金額在前5名的個股，高光時刻就不會只有1年，且由於今年記憶體大賺，明年有高配息支撐，記憶體股價會貼著台股盤勢，有機會漲到明年5月。 法人不斷上修華邦電今年獲利及目標價，摩根大通(小摩)日前將華邦電今年EPS從6.31元大調至12.44元，上修目標價近70%至140元；群益也估華邦電今年EPS 9.9元、目標價上修至158元。 力積電、華邦電遭砍殺，投資人憂心記憶體要反轉，杜金龍在「鈔錢部署」節目中喊話，逢回就是上車好時機，認為先前走跌是因為漲多休息，記憶體的漲勢應該會和台股盤勢貼近，有機會漲到明年5月。 他表示，台股在今年第2季、第3季恐進行盤整，當記憶體公布獲利、營收嚇嚇叫，但股價率先反應，屆時利多不漲才要小心。 重演航海王：高光期不會只有1年 但因為今年記憶體大賺錢，明年會高配息，因此當大盤還在高檔的時候，高配息會讓股價有所支撐。回想4、5年前的航海王，獲利開始衰退時，也因為有高配息的支撐，股價能夠維持在
這次終於沒有漏掉台灣！張育成同框大谷翔平登官方宣傳海報
體育中心／綜合報導上一次世界棒球經典，官方的海報竟然漏掉了台灣隊球員，引發球迷不滿，雖然事後WBC官方補上台灣球星林子偉的照片，主席Jim Small也發布聲明稿致歉，表示對於所發生的錯誤，以及對我們台灣的夥伴所造成的不便致上歉意，而這屆經典賽，官方沒再重蹈覆轍了。
許瑋甯哽咽談10年前往事 被問楊丞琳尷尬「私下再聊」
許瑋甯發表新書《寫進時間的故事》，6日在世貿國際書展舉辦發表會。書中集結她10年來的成長，被問到最想和過取的自己說些什麼，許瑋甯突然停頓幾秒，忍不住哽咽：「想告訴自己，關於愛，再多做一點，讓對方知道你真的在乎。」
咖啡居然是誠實豆沙包！喝下去就能看出你的肝臟代謝能力
你是否喝幾口咖啡就心跳加速，甚至晚上睡不著？不是你太敏感，而是你的身體藉由咖啡說話，就像吃了「誠實豆沙包」，咖啡一下去，就會直接把你的肝臟代謝能力攤在眼前，讓你不用做檢查，就知道自己對咖啡因刺激的承受力到哪裡。
寒流確定侵台！週末「全台急凍」下探7度 最冷時段曝光
好天氣要沒了！中央氣象署已將週末南下的冷空氣，正式升格為「寒流等級」。氣象署指出，明晚受到寒流影響，溫度下滑，最冷時間點是週日至下週一清晨，台南以北、宜蘭僅9至11度，局部地區不排除剩下7度。
不靠減肥藥！王必勝「1年瘦16kg」三高全改善 網：認不出來了
前衛福部次長王必勝今５日在臉書PO出瘦身前後的對比照，許多網友一看紛紛大呼「根本是兩個人」！王必勝透露，這一年多以來共減重16公斤，目前維持在76公斤上下已有半年，飲食習慣及運動健身都已內化為生活習慣的一部分。
最新新竹縣長民調陳見賢領先 黨外大勝鄭朝方、黨內比下徐欣瑩
[Newtalk新聞] 2026新竹縣長之爭，竹北市長鄭朝方被視為民進黨陣營的最有力人選，國民黨陣營則內部競爭激烈，立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢初選之勝尚未落幕，但《鋒燦傳媒》今（6日）公布最新新竹縣長民調，結果顯示，若由陳見賢出馬，將以50.3％支持度大勝鄭朝方的31.1％支持度，若由徐欣瑩出線，同樣能以43.8％支持度勝過鄭朝方的35.9％。 該份民調顯示，陳見賢對決鄭朝方，雙方民調差距高達19.2%，若由徐欣瑩對決鄭朝方則雙方差距僅7.9％；且在黨內互比民調中，陳見賢同樣以以41.8％支持度勝過徐欣瑩的33.8％支持度。 但進一步交叉分析顯示，從政黨傾向來看，在陳見賢與徐欣瑩的黨內互比中，徐欣瑩的民眾黨選民支持度以44.8％支持度勝過陳見賢38.8％；陳見賢則在泛藍選民獲得較高的支持度47.5％支持度，明顯高於徐欣瑩的35.5％。 而陳見賢與徐欣瑩之間的國民黨新竹縣長初選之爭，國民黨中央已定調將以民調占比70％、黨員投票占比30％的「七三制」決定結果，但徐欣瑩抗議制度不公，讓政壇仍關切，若初選結果對徐欣瑩不利，徐是否有脫黨參選的可能性。 該份民調由循證民調有限公司執行，該民調以
50歲運將「愛吃1食物」害慘肝腎！吞下致癌物 醫：粉末比整顆更危險
粉末狀食物若結塊，不建議繼續食用。腎臟科醫師洪永祥分享，一名50歲計程車司機平時身體健康，沒有病毒性肝炎或脂肪肝，某天突然感到疲累，尿液顏色如濃茶，趕緊送醫檢查，不只肝指數飆高，腎功能也出現急性損傷，詢問飲食習慣，發現元兇是他正在食用的結塊花生粉，不知不覺中吃下致癌物黃麴毒素。
力捧「他」選總統！吳子嘉：美中最大公約數
[NOWnews今日新聞]2026縣市首長選舉逐漸升溫，這一役被視為2028總統大選的前哨戰，備受政壇高度關注，各界也已提前卡位布局。對此，媒體人吳子嘉直言不諱表示，2026地方選舉根本不重要，真正決...
昔破產睡公園！72歲資深女星入住老人院一年 「驚人近況」曝光了
入行近半世紀的資深演員李楓，因常演潑辣角色而被觀眾稱為TVB「御用八婆」。她於2023年接受訪問時透露已入住老人院近一年。近日有網友分享短片，曝光她在老人院的生活近況。蔡維歆