2025全球援助盤點 步履足跡行善天下

迎接 2026 年，慈濟基金會正式邁入六十周年一甲子的里程碑。回顧過去一年，慈濟在全球的援助步履不停，現在更要將這份慈悲版圖進一步擴大。接續過的成果，慈濟扶困計畫涵蓋非洲、亞洲以及美洲等 32 個國家。除了持續推動回饋佛鄉尼泊爾、印度之外，針對國際間的難民關懷與急難救助，一樣要用步履足跡，行善天下。

取水一瓢，對辛巴威來說到底有多難，除了當地居民之外，也就是這群志工最能體會。慈濟在辛巴威的水井專案，培養了150人的鑿井團隊，截至去年底，總計新建並修復了超過4400口井，只為了讓人人有水可用。

慈濟慈善基金會副執行長 熊士民：「早期我們看到辛巴威取水的方式，人跟畜生跟這些牛，一起用相同的水源 那不乾淨 ，同時離家比較遠，也有野獸 有鱷魚，除了路程遙遠之外，也是有受傷的風險。」

回顧2025全球援助足跡，不僅要翻轉非洲，在佛陀的故鄉，尼泊爾藍毘尼，自三年前開設義診所，看診人數逐年攀升。在今年即將落成的慈濟園區，也將成立社區醫院，提供完善的醫療制度。

馬來西亞慈濟人醫會醫師 陳濟連：「在藍毘尼醫護人員非常非常的短缺，在整個藍毘尼有九萬人口，只有一位政府醫院的住院醫師，他們(鄉親)並不是 不想看醫師，而是他們走不到 付不起，更有些是等不到。」

慈濟基金會宗教處海外事務室主任 蕭靜湲：「我們從個案關懷走到了村落，我們援建大愛村，那在醫療的部分，我們從義診進入他們的村莊，到我們自己的義診中心，2026年我們即將迎來，我們自己慈濟的社區醫院。」

遭受強震後緬甸曼德勒，慈濟人一樣是克服困難，為受災民眾提供援助，更透過長期規劃，援建學校與寺院。

慈濟慈善基金會副執行長 熊士民：「從第一階段緊急啟動，物資的發放 食物的發放，一直到務實 解決他們的生活，還有用品 那一直到，我們進入中長期的援建。」

證嚴上人開示：「每一個人的發揮出來的，慈濟為社會付出的 有價值的，這些 合起來是整個慈濟的慧命，所以我都很感恩，感恩每一位都有發揮到生命的價值，所以這是我很感恩。」

步履足跡，都是對天下眾生的大愛與疼惜，如今邁入六十年，慈濟還要持續用行動遍撒善種子。

