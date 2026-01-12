2025全球智慧手機市佔出爐！ iPhone奪冠、三星緊追

【緯來新聞網】市調機構 Counterpoint Research 最新報告指出，2025 年全球智慧型手機出貨量成功擺脫低迷，受惠於新興市場的強勁需求和整體經濟動能回升，實現 2％ 的年增長率。

（圖／達志影像）

其中，蘋果（Apple）憑藉其 iPhone 17 系列買氣暢旺推動下，特別在新興和中型市場的穩健需求支撐下，以 20％ 的市佔率獨佔鰲頭，穩居全球智慧手機市場的龍頭寶座。緊追在後的是南韓的三星（Samsung），以 19％ 的市佔率位居第二，出貨量呈現溫和增長；中國大陸品牌小米（Xiaomi）則受惠於新興市場的穩定需求，以 13％ 的市佔率排名第三。



然而，Counterpoint 分析師也對未來抱持謹慎態度。報告指出，隨著晶片製造商將產能優先轉向AI資料中心，2026 年智慧手機市場可能將面臨晶片吃緊與成本上升的挑戰。



此外，在蘋果新機型開發方面，韓媒《The Elec》報導指出，蘋果預計推出的 iPhone Air 2 和首款折疊機 iPhone Fold，將採用三星的CoE (封裝式彩色濾光片) OLED顯示技術。此技術不僅能使螢幕更加纖薄，同時也能有效提升顯示效率與亮度。

