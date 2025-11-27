2025全球最乾淨機場榜單出爐！Skytrax評比公布 桃園國際機場躋身全球前十

Skytrax公布2025最乾淨機場榜單，桃園機場擠進前十。（示意圖／Pixabay）

英國航空評鑑機構 Skytrax 公布其「2025年全球最乾淨機場」排行榜，來自台灣的 桃園國際機場 成功奪下第9名。冠軍由日本 東京羽田機場 再度蟬聯，緊追其後的分別是 新加坡樟宜機場 和 哈馬德國際機場。前十名中，日本有四座機場入榜，顯示其在機場清潔與維護方面長期維持高標準。

根據 Skytrax 的評選標準，榜單將機場的乾淨程度納入多項指標，例如：洗手間與候機室整潔度、安檢區與公共空間的衛生管理、餐飲區與垃圾處理流程等。桃園機場能夠進入前十，代表其在整體清潔與旅客服務品質上受到國際肯定。

廣告 廣告

機場方面表示，近年積極導入現代化清潔系統，並建立旅客回饋機制，加強維護與管理。此外，配合永續發展政策，提升環境整潔與公共衛生的標準，使得旅客印象與實際環境均有所提升。這些努力在此次評比中明顯發揮效果，也反映出台灣在全球旅遊與公共衛生上的進步。

對於多數旅客而言，機場不只是旅程的起點或終點，更是他們接觸該國的第一站。後疫情時代，乾淨與安全已成為旅客選擇機場的重要考量，桃園機場的表現，也因此更具象徵意義。

桃園機場成功打入「全球十大最乾淨機場」，名列第九，展現台灣國門實力。（圖／翻攝自Skytrax網頁）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

22歲媽將新生兒從11樓推落 高大成：男友1句話爆殺機

駕車墜磺港身亡賓士婦身分曝光 竟是「關渡王」遺孀黑白兩道都震驚

泰國洪災戳破婚外情！大馬人夫受困求援 妻子托友千里救援撞見他爽過「極樂4天」