2025全球最受歡迎韓國演員排行榜出爐！李敏鎬奪冠、宋慧喬第三居女演員之首

2025全球最受歡迎韓國演員排行榜出爐

韓國文化產業振興院於日前發布的《2025 韓流白皮書》中，公布了「全球最受歡迎韓國演員」排行榜 Top10，根據調查結果，「韓劇男神」李敏鎬以極高的人氣再度奪冠，從這份榜單可看出，男性演員在全球市場仍具壓倒性人氣，而女性演員中以宋慧喬、全智賢與 IU 最具國際代表性。

2025 全球最受歡迎韓國演員 Top1：李敏鎬

第一名就是紅遍全球的韓劇男神李敏鎬！他在 2006 年以青春校園劇《秘密的校園》正式踏入演藝圈，187 公分的超級大長腿加上零死角帥顏，讓他一出道就備受瞩目，之後更透過《花樣男子》、《繼承者們》、《藍色海洋的傳說》、《The King：永遠的君主》、《柏青哥》…讓他一步步晉升成為韓國頂流男神，尤其是在拍攝的 Apple TV+《柏青哥》的時候，更被韓媒指出一集拍攝片酬高達 10 億韓元，而《柏青哥》也在去年推出了第二季，證明男神絕對擔得起這個價碼。

2025 全球最受歡迎韓國演員 Top2：孔劉

第二名則由另一位長腿男神孔劉拿下，他在 2001 年透過電視劇《學校 4》出道，到了 2007 年因為電視劇《咖啡王子 1 號店》爆紅，之後又端出 《熔爐》、《屍速列車》、《孤單又燦爛的神—鬼怪》、 《魷魚遊戲》...等熱播作持續鞏固他最為一線演員的地位，至今已出道超過 25 年，即使出演的作品不算太多，但是幾乎每一部都叫好又叫座，加上出道至今始終維持零負評的正面形象，就算想不被他圈粉都難。

2025 全球最受歡迎韓國演員 Top3：宋慧喬

今年 43 歲的「不老女神」宋慧喬則以第三名的位置成為榜單中排名最高的女演員，1996 年以《初戀》出道，之後從《順風婦產科》、《藍色生死戀》、《浪漫滿屋》、《太陽的後裔》，一路到近年的《黑暗榮耀》、《黑祭司 2：闇黑修女》，幾乎每隔一段時間都能以全新突破帶來紅遍全球的作品，除此之外她出道至今幾乎沒什麼變的外型加上零負評的好人緣，也是她能一直維持在一定的高度與熱度的最大原因。

2025 全球最受歡迎韓國演員 Top4 - Top10

2025 全球最受歡迎韓國演員第四名到第十名則依序為曾主演《來自星星的你》、《淚之女王》的金秀賢；曾主演《皮諾丘》、《黑話律師》的李鍾碩；曾主演《祕密花園》、《愛的迫降》的玄彬；曾主演《來自星星的你》、《藍色海洋的傳說》的全智賢；曾主演《屍速列車》、《犯罪都市》的馬東石；曾主演《德魯納酒店》、《苦盡柑來的我們》的 IU 李知恩，以及曾主演《我的 ID 是江南美人》 《女神降臨》的車銀優。

