2025全球最受歡迎韓國演員排行榜出爐！李敏鎬奪冠、宋慧喬第三居女演員之首
韓國文化產業振興院於日前發布的《2025 韓流白皮書》中，公布了「全球最受歡迎韓國演員」排行榜 Top10，根據調查結果，「韓劇男神」李敏鎬以極高的人氣再度奪冠，從這份榜單可看出，男性演員在全球市場仍具壓倒性人氣，而女性演員中以宋慧喬、全智賢與 IU 最具國際代表性。
2025 全球最受歡迎韓國演員 Top1：李敏鎬
第一名就是紅遍全球的韓劇男神李敏鎬！他在 2006 年以青春校園劇《秘密的校園》正式踏入演藝圈，187 公分的超級大長腿加上零死角帥顏，讓他一出道就備受瞩目，之後更透過《花樣男子》、《繼承者們》、《藍色海洋的傳說》、《The King：永遠的君主》、《柏青哥》…讓他一步步晉升成為韓國頂流男神，尤其是在拍攝的 Apple TV+《柏青哥》的時候，更被韓媒指出一集拍攝片酬高達 10 億韓元，而《柏青哥》也在去年推出了第二季，證明男神絕對擔得起這個價碼。
2025 全球最受歡迎韓國演員 Top2：孔劉
第二名則由另一位長腿男神孔劉拿下，他在 2001 年透過電視劇《學校 4》出道，到了 2007 年因為電視劇《咖啡王子 1 號店》爆紅，之後又端出 《熔爐》、《屍速列車》、《孤單又燦爛的神—鬼怪》、 《魷魚遊戲》...等熱播作持續鞏固他最為一線演員的地位，至今已出道超過 25 年，即使出演的作品不算太多，但是幾乎每一部都叫好又叫座，加上出道至今始終維持零負評的正面形象，就算想不被他圈粉都難。
2025 全球最受歡迎韓國演員 Top3：宋慧喬
今年 43 歲的「不老女神」宋慧喬則以第三名的位置成為榜單中排名最高的女演員，1996 年以《初戀》出道，之後從《順風婦產科》、《藍色生死戀》、《浪漫滿屋》、《太陽的後裔》，一路到近年的《黑暗榮耀》、《黑祭司 2：闇黑修女》，幾乎每隔一段時間都能以全新突破帶來紅遍全球的作品，除此之外她出道至今幾乎沒什麼變的外型加上零負評的好人緣，也是她能一直維持在一定的高度與熱度的最大原因。
2025 全球最受歡迎韓國演員 Top4 - Top10
2025 全球最受歡迎韓國演員第四名到第十名則依序為曾主演《來自星星的你》、《淚之女王》的金秀賢；曾主演《皮諾丘》、《黑話律師》的李鍾碩；曾主演《祕密花園》、《愛的迫降》的玄彬；曾主演《來自星星的你》、《藍色海洋的傳說》的全智賢；曾主演《屍速列車》、《犯罪都市》的馬東石；曾主演《德魯納酒店》、《苦盡柑來的我們》的 IU 李知恩，以及曾主演《我的 ID 是江南美人》 《女神降臨》的車銀優。
【延伸閱讀】
方臉女孩救星！2025河西剪髮型推薦10款，魚尾剪、內彎燙溫柔又小臉
其他人也在看
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
館長遭毀滅式爆料「小DD逼小偉睡老婆」：我哭得像個孩子！館嫂反應曝光
網紅館長（陳之漢）遭3名元老級員工毀滅式爆料，除了金錢糾紛外，還將其私生活全掀上檯面，包括館長不舉，及逼迫高階主管小偉傳私密照助興，甚至2度要求他床戰館嫂。對此，館長同日晚間直播回應，反控對方斷章取義、恐嚇取財，同時曝光館嫂第一時間反應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
阿Ken曝無法與安心亞交往原因！自揭理想型 「找尋我的陶晶瑩」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導藝人阿Ken在演藝圈打滾多年，主持方面表現亮眼。感情方面，自Lulu和陳漢典這對主持搭檔在近期宣布結婚後，他與一同主持節目...FTNN新聞網 ・ 1 天前
獨家/「不想再被勒索」 館長首曝3員工最高「月領45萬元」
網紅館長陳之漢，被前員工指控收受大陸資金與性醜聞，今天（16），館長也接受《TVBS》獨家訪問。他嚴正駁斥，並強調自己之所以主動爆料，就是因為「大師兄」等前員工，不斷用勒索的方式，跟他借錢，還爆料「大師兄」財務狀況不佳，這個月才跟他借款100萬元，還不願在借據上簽名。TVBS新聞網 ・ 1 天前
包水餃養3兒惹哭網⋯夫走了罹癌單親媽一肩扛：2兒子車禍亡「無法出貨」
在網路上小有名氣的「李爸水餃」，起初創立是因為擔任廚師的李男，因為車禍罹患睡眠呼吸中止症，盧妻又罹癌需治療，不向命運低頭開始製作手工水餃，養大3個兒子。豈料，命運造化弄人，李男多年前過世，盧妻接手繼續經營，16日粉專更新「無法出貨」訊息，竟是二兒子在上班中車禍，不幸離世。消息曝光後，不少網友相當心疼李家遭遇，紛紛留言打氣，希望能盡一份心力。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
艾蜜莉布朗回憶19歲首次試鏡「被嚇壞」坦言人生因《穿著Prada的惡魔》而改變！
全球影迷引頸期盼的《穿著Prada的惡魔2》終於在相隔近20年後正式宣布推出續集，讓粉絲激動不已。片中飾演關鍵角色「艾蜜莉」的艾蜜莉布朗（Emily Blunt）近日接受《Elle》雜誌專訪時，也難掩興奮之情，直呼重返這部作品讓她格外感動，因為這部電影徹底改變了她的人生。訪談中更罕見回憶起19歲首次試鏡的慘烈經驗，坦言當年真的被導演的「特殊情境」嚇壞！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
慘遭1股票套牢5年！他興奮喊「漲回來了」奇蹟翻紅關鍵曝
娛樂中心／周希雯報導台灣人熱衷投資股票，包括許多明星忙於演藝事業同時，私下也緊盯股盤走勢，不過投資難免有被套牢的風險。知名主持人阿Ken就分享，曾被1股套牢長達5年，不過熬到最後竟奇蹟翻紅，「它漲回來了！」並揭露背後轉變時間點。民視 ・ 2 天前
舒淇自爆「一直想生孩子但沒如願」！淚揭多年未育真相：是恐懼的延續
47歲的舒淇近日接受訪問時，再度提到生育話題。她說自己從小其實沒有特別嚮往婚姻，也不太相信「專一」，但「想不想要小孩」這題，她坦然回應：「一直都想，只是一直沒有如願。」她曾透露，外界以為她是選擇丁克，其實並非如此，而是因為原生家庭不幸福，「從小被打到大」，害怕自己會複製父母的教育方式，把痛苦延續到下一代。這種「想生卻不敢生」的矛盾，比「不想生」更真實，也讓不少女性感到共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
邱澤夫妻好浪漫！被目擊騎單車出遊 許瑋甯「下半身失蹤」洩雪白美腿
女星許瑋甯近年在戲劇圈表象亮眼，精湛演技也榮獲金鐘獎肯定，感情方面則跟跟邱澤結婚4年，於今年誕下一子「Ian」，家庭生活美滿。近日，她在IG曬出騎單車的照片，雖然看不出有沒有旅伴，但有網友恰巧在當天巧遇許瑋甯，間接透露原來是跟老公邱澤一同出遊。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
女兒傳祕戀鮮肉國手2年！ 木村拓哉自曝見男方第一反應
日本男神木村拓哉的24歲大女兒木村心美（Cocomi），月初被周刊爆料與排球國手小川智大低調交往2年，還外出甜蜜共度4天3夜，即使雙方未正面回應戀情，仍掀起一番討論。木村拓哉日前登上節目受訪，提到「女兒帶男友回家」的問題，他則大方坦承會先出現「嘖」的反應。中時新聞網 ・ 19 小時前
9年婚姻超恩愛！何潤東、林姵希「不生小孩」維持兩人世界，把平凡日子過成詩
在分分合合頻傳的娛樂圈中，何潤東與妻子林姵希的低調婚姻，已悄悄走過九個年頭。兩人自2007年相戀至今長跑18年，2016年選在何潤東父母的結婚紀念日登記，至今仍維持「零緋聞、無子女」的伴侶模式，用最樸實的陪伴書寫愛情故事。姊妹淘 ・ 1 天前
好尷尬！丁噹問A-Lin「一個人孤單嗎」惹聯想…還原真相急撇：我不知道
丁噹「夜遊 A Night Tour」台北小巨蛋演唱會圓滿落幕，兩天共吸引超過2萬名歌迷到場朝聖，驚喜宣布將於明年4月18日唱進高雄巨蛋。昨（16）日晚間舉辦慶功宴，她坦言2007年擔任五月天暖場嘉賓至今18年，歷經許多成長、蛻變與突破；明年高雄場前夕正逢她43歲生日，她也期待順利完售並加場在那天，象徵她一生注定站在舞台，透過歌聲陪伴、療癒歌迷。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
遭「除名」F4 巡演！朱孝天個唱《大約在冬季》哽咽落淚
F4今年在五月天大巨蛋演唱會擔任嘉賓，久違多年再度合體，掀起歌迷回憶殺，原本即將再度重返歌壇，沒想到籌畫過程中，朱孝天頻頻在直播中暴雷，遭唱片公司除名，最終將以三缺一形式亮相，他昨(15日)舉辦個人演唱會時，唱到齊秦成名曲《大約在冬季》，竟然唱到哽咽落淚。中時新聞網 ・ 1 天前
Andy奪走鐘獎隔天「家寧無預警上新片」！ 大素顏「修修臉」嗆：每天更喜歡自己
百萬YouTuber Andy老師15日在第7屆走鐘獎奪下「年度個人創作獎」，他站上舞台泛淚致謝，感性回顧一路走來的心路歷程，讓粉絲相當動容。典禮結束隔天，前女友家寧今（16日）無預警上架新片，大曬全素顏，提到「太赤裸」「每天更喜歡自己」等語，引發關注。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
甜蜜夫妻變球場冤家？賈永婕吐槽：我們吵翻了！
娛樂中心 ／李筱舲報導賈永婕與先生王兆杰於 2002 年結婚，至今已攜手 23 年，夫妻倆時常一同出席活動，展現出穩定又甜蜜的感情，令人相當羨慕。不過昨（15）日，賈永婕突然在社群平台發文，內容寫道：「到底是誰說夫妻一起運動會增進感情的？我們一起打匹克球吵翻了，只差沒在球場上打老公。」還附上一張與先生的合照，表情略顯嫌棄。原來兩人即將在22日參加明星盃匹克球賽，光是在練習階段就已經擦出不少「火花」。民視 ・ 1 天前
安心亞意外肘擊翁倩玉！當場噴鼻血嚇哭：以為要退出演藝圈
安心亞意外肘擊翁倩玉！當場噴鼻血嚇哭：以為要退出演藝圈EBC東森娛樂 ・ 1 天前
徐凱希自爆房東耍賴血淚史 遭嗆「你有證據嗎？」苦吞違約金
哈林庾澄慶主持公視益智節目《哈！真相大白了》邀徐凱希、巫苡萱、阿布、劉維哲，以及因《中文怪物》爆紅的陳安陽，旅遊作家馬繼康等人參賽。節目上一道題目「租屋若不超過一年，只要雙方口頭約定即可成立，不須寫契約」，讓徐凱希道出與房東口頭約定卻遭反悔、求償違約金的教訓，讓哈林聽了也說「這房東耍賴啊！」。中時新聞網 ・ 17 小時前
娛樂報報／郭鬼鬼勁裝長腿現身內湖 帥氣西裝男相伴身份成謎
9月13日晚間10點多，郭鬼鬼跟一名男子現身在台北市內湖區。郭鬼鬼一身勁裝，腳踏長靴搭配短裙秀出逆天長腿；而男子則是西裝配著口罩，雙方的外型看起來相當登對。兩人與友人打招呼後，一起並肩走到路邊，郭鬼鬼熟門熟路地坐進路邊一輛賓士轎車的副駕駛座，而身邊的男伴則負責...CTWANT ・ 1 天前
高雄經營35年丹丹漢堡證實熄燈！ 顧客崩潰：沒辦法接受
被網友們封為「南霸天」的丹丹漢堡，是不少人到南部都會品嘗的美食，不過近日傳出在高雄大社區中山路上經營長達35年的大社店即將熄燈，今（17）日中午該店po文證實將只營業至11月底，消息曝光引起許多網友湧入留言。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前