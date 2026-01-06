2025全球最多旅客造訪的城市Top10！日本沒進榜，第一名是亞洲「這裡」

2025年全球最多旅客造訪城市榜單出爐，結果卻讓不少人意外。根據統計，日本人氣再高仍無城市進榜，反倒由亞洲城市強勢包辦過半席次，冠軍更是由曼谷穩坐。從榜單可以看見，誰真正把旅客「留下來」，才是衝高排名的關鍵。

2025最多旅客造訪的城市：曼谷連年穩坐榜首

根據歐睿數據公司（Euromonitor International）統計全球最多旅客造訪的城市，曼谷以約3,030萬人次穩居榜首 Source： Vincent Rivaud@Pexels

根據歐睿數據公司（Euromonitor International）統計全球最多旅客造訪的城市，曼谷以約3,030萬人次穩居榜首，展現強大的國際觀光吸引力。曼谷幾乎承載了泰國所有關鍵旅遊資源，從國際機場、飯店、購物、夜生活到美食，全數集中於同一城市，對多數旅客而言「來泰國＝住曼谷」，周邊景點多為單日往返。再加上從背包客到高端旅遊的完整價格帶、回訪率高，以及亞洲重要轉機樞紐優勢，連短停與轉機客都能被計入。當其他城市分流旅客時，曼谷把人全部留下，自然穩坐榜首。

【2025全球最多旅客造訪的城市Top10】

1.曼谷（3,030 萬）

2.香港（2,320 萬）

3.倫敦（2,270 萬）

4.澳門（2,040 萬）

5.伊斯坦堡（1,970 萬）

6.杜拜（1,950 萬）

7.麥加（1,870 萬）

8.安塔利亞（1,860 萬）

9.巴黎（1,830 萬）

10.吉隆坡（1,730 萬）

2025最多旅客造訪的城市：日本為何沒有入榜

多數旅客造訪日本時，行程高度分散，東京往往只是起點或轉乘站 Source：morguefile

全球旅客最愛旅遊的日本卻沒有入榜？其實，關鍵在於榜單看的不是「國家入境總量」，而是各城市的國際入境旅次。日本的劣勢，正好來自它的強項。多數旅客造訪日本時，行程高度分散，東京往往只是起點或轉乘站，接著旅客會前往大阪、京都、北海道、沖繩等地，多城移動、分段住宿，讓過夜人次被大量分流。相較之下，曼谷或澳門這類「高集中度」旅遊城市，旅客幾乎全程停留在同一城市，更容易在城市排名中衝高數字。日本沒進榜，並非旅客不夠多，而是旅遊動線過於成熟、分散；東京輸的不是吸引力，而是「不夠集中」，這也是為什麼在國家層級，日本依然長年站在全球旅遊第一線。

2025最多旅客造訪的城市：亞洲旅遊是全球趨勢

為什麼全球旅遊城市榜，亞洲能佔一半以上？根據統計，前10名中亞洲城市拿下6席，原因首先在於高度集中型旅遊結構。像曼谷、香港、澳門、吉隆坡、麥加，多半承接一國或一區的大部分旅遊資源，旅客來了就住在同一城市，過夜人次不易被分流。其次，亞洲旅遊高度依賴區域內短程移動，航程短、假期彈性高，週末或快閃旅遊盛行，同一旅客一年可能多次造訪同一城市，人次累積速度快。再加上廉航密集、價格帶完整，能吸納最大量的旅遊人口。最後，亞洲多數城市仍以「衝量」為觀光政策主軸，簽證與入境相對友善，使數字持續堆高。

2025最多旅客造訪的城市：歐洲該靠什麼來吸客？

榜單中的歐洲代表城市倫敦、伊斯坦堡、巴黎，展現的是一種截然不同於亞洲的「長線吸引力」 Source： Pixabay@Pexels

榜單中的歐洲代表城市倫敦、伊斯坦堡、巴黎，展現的是一種截然不同於亞洲的「長線吸引力」。它們並非靠短期人潮爆量取勝，而是憑藉深厚的歷史文化與成熟的都市機能，穩定累積國際訪客。「倫敦」以全球金融中心與多元文化首都為核心，博物館、劇院、西區商業與國際會展同時運轉，商務與觀光全年無縫接軌，幾乎沒有淡季。「伊斯坦堡」橫跨歐亞與多重文明，宗教、帝國歷史與當代城市並置，既吸引文化型旅客，也吃得到轉機與短停客群。「巴黎」則以藝術、時尚與生活美學構築城市品牌，博物館、街區與日常生活本身就是目的地，長年支撐高品質、長停留型旅遊。相較亞洲城市多半走「高度集中、以量取勝」路線，這三座歐洲城市的優勢在於高停留價值與高回訪率。

