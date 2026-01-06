2025全球最多旅客造訪的城市Top10！日本沒進榜，第一名是亞洲「這裡」
2025年全球最多旅客造訪城市榜單出爐，結果卻讓不少人意外。根據統計，日本人氣再高仍無城市進榜，反倒由亞洲城市強勢包辦過半席次，冠軍更是由曼谷穩坐。從榜單可以看見，誰真正把旅客「留下來」，才是衝高排名的關鍵。
2025最多旅客造訪的城市：曼谷連年穩坐榜首
根據歐睿數據公司（Euromonitor International）統計全球最多旅客造訪的城市，曼谷以約3,030萬人次穩居榜首，展現強大的國際觀光吸引力。曼谷幾乎承載了泰國所有關鍵旅遊資源，從國際機場、飯店、購物、夜生活到美食，全數集中於同一城市，對多數旅客而言「來泰國＝住曼谷」，周邊景點多為單日往返。再加上從背包客到高端旅遊的完整價格帶、回訪率高，以及亞洲重要轉機樞紐優勢，連短停與轉機客都能被計入。當其他城市分流旅客時，曼谷把人全部留下，自然穩坐榜首。
【2025全球最多旅客造訪的城市Top10】
1.曼谷（3,030 萬）
2.香港（2,320 萬）
3.倫敦（2,270 萬）
4.澳門（2,040 萬）
5.伊斯坦堡（1,970 萬）
6.杜拜（1,950 萬）
7.麥加（1,870 萬）
8.安塔利亞（1,860 萬）
9.巴黎（1,830 萬）
10.吉隆坡（1,730 萬）
2025最多旅客造訪的城市：日本為何沒有入榜
全球旅客最愛旅遊的日本卻沒有入榜？其實，關鍵在於榜單看的不是「國家入境總量」，而是各城市的國際入境旅次。日本的劣勢，正好來自它的強項。多數旅客造訪日本時，行程高度分散，東京往往只是起點或轉乘站，接著旅客會前往大阪、京都、北海道、沖繩等地，多城移動、分段住宿，讓過夜人次被大量分流。相較之下，曼谷或澳門這類「高集中度」旅遊城市，旅客幾乎全程停留在同一城市，更容易在城市排名中衝高數字。日本沒進榜，並非旅客不夠多，而是旅遊動線過於成熟、分散；東京輸的不是吸引力，而是「不夠集中」，這也是為什麼在國家層級，日本依然長年站在全球旅遊第一線。
2025最多旅客造訪的城市：亞洲旅遊是全球趨勢
為什麼全球旅遊城市榜，亞洲能佔一半以上？根據統計，前10名中亞洲城市拿下6席，原因首先在於高度集中型旅遊結構。像曼谷、香港、澳門、吉隆坡、麥加，多半承接一國或一區的大部分旅遊資源，旅客來了就住在同一城市，過夜人次不易被分流。其次，亞洲旅遊高度依賴區域內短程移動，航程短、假期彈性高，週末或快閃旅遊盛行，同一旅客一年可能多次造訪同一城市，人次累積速度快。再加上廉航密集、價格帶完整，能吸納最大量的旅遊人口。最後，亞洲多數城市仍以「衝量」為觀光政策主軸，簽證與入境相對友善，使數字持續堆高。
2025最多旅客造訪的城市：歐洲該靠什麼來吸客？
榜單中的歐洲代表城市倫敦、伊斯坦堡、巴黎，展現的是一種截然不同於亞洲的「長線吸引力」。它們並非靠短期人潮爆量取勝，而是憑藉深厚的歷史文化與成熟的都市機能，穩定累積國際訪客。「倫敦」以全球金融中心與多元文化首都為核心，博物館、劇院、西區商業與國際會展同時運轉，商務與觀光全年無縫接軌，幾乎沒有淡季。「伊斯坦堡」橫跨歐亞與多重文明，宗教、帝國歷史與當代城市並置，既吸引文化型旅客，也吃得到轉機與短停客群。「巴黎」則以藝術、時尚與生活美學構築城市品牌，博物館、街區與日常生活本身就是目的地，長年支撐高品質、長停留型旅遊。相較亞洲城市多半走「高度集中、以量取勝」路線，這三座歐洲城市的優勢在於高停留價值與高回訪率。
【延伸閱讀】
蓋白髮髮型推薦8款！40歲減齡髮型：短髮、中長髮、層次剪耐看不顯老
其他人也在看
台灣人年均出國2.45次飛得比日韓還勤 「這一地」訂單暴增16倍
你去年出國幾次？根據調查，202…民報 ・ 15 小時前 ・ 5
獨家／最暖公車站！可邊泡湯邊等車 遊客瘋朝聖
獨家／最暖公車站！可邊泡湯邊等車 遊客瘋朝聖EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 6
日本關西機場傳出「美工刀遺失」全場重新安檢 航班大亂
昨（4）天深夜不少旅客在日本關西機場碰上航班異動，機場內大排長龍，有旅客說登機前廣播告知班機延誤，苦等了3個多小時後直接被取消航班！而這回的突發狀況，傳出是關西機場管制區內的店舖的「美工刀」不見了，要台視新聞網 ・ 21 小時前 ・ 54
關西機場「美工刀遺失」 全場重新安檢 旅客苦等還遭取消航班
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導日本關西機場於昨（4）日深夜傳出管制區店鋪遺失美工刀，基於飛安考量，機場要求所有已通關旅客退回重新接受安檢。現場...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
東京一日遊景點推薦！玩淺草寺、晴空塔必看亮點必吃美食排一天剛剛好
東京,日本旅行,淺草寺,今戶神社,東京晴空塔,今半,美食,一日遊,攻略,墨刻圖書,旅遊書,BT21 想在東京安排一趟節奏剛剛好的散步行程嗎？淺草寺與晴空塔一向是旅客心中的黃金路線，傳統與現代的氛圍在這裡完美交織：一邊是充滿江戶風情的雷門、仲見世商店街與御守祈福文化；另一邊則是象徵東京天際線、夜景震撼度滿分的晴空塔。兩個景點距離不遠、交通又方便，非常適合排成「東京一日遊」的經典組合。無論你是第一次到東京、或想重溫東京意象，都能在些景點與美食、必看亮典裡頭走出一天精彩的行程！景點+ ・ 18 小時前 ・ 10
【2026飯店推薦】搶佔春節、寒假最後房源！8家星級飯店優惠直降5.3折起、平日一泊一食最低6381元起｜揪愛Mei推好物
寒假、新春連假 (2/14-2/21) 即將到來，想住得好又不想傷荷包？「揪愛Mei」幫你整理好了！旅遊預訂平台 Klook、kkday 、agoda、Booking和 Trip.com 陸續推出精彩的住房專案與獨家行程。其中，精選全台8家高人氣的星級旅宿，無論是飽覽海天一色的壯闊、投入山林芬多精的懷抱，或是在氤氳繚繞的溫泉中全然放鬆，每一處都承載著想讓人好好被愛的溫柔心意。別怕這份極致奢寵高不可攀，「揪愛Mei」更為大家找到甜甜價，最低5.3折起就能入住！Yahoo夯好物 ・ 8 個月前 ・ 15
睽違4年！台鐵集集線終復駛 商家盼重振觀光潮
睽違4年！台鐵集集線終復駛 商家盼重振觀光潮EBC東森新聞 ・ 18 小時前 ・ 1
天成文旅繪日之丘商務精英住房專案 平日連住兩晚7折、每房每晚含早餐2,240元起
瞄準重視旅宿品質的商務旅人與中長住型市場，天成文旅-繪日之丘即日起至3月31日止推出商務精英三天兩夜7折禮遇住房專案。凡於週一至週四期間入住精緻客房、輕逸精緻客房或輕逸雅緻客房，並連住兩晚(含)以上，即可享7折優惠，每房每晚最低2,240元起，專案包含翌日自助式早餐，讓商務旅人在完成工作之餘，也能保有從容舒適的住宿節奏。中時財經即時 ・ 23 小時前 ・ 1
直飛宮古島只要777元！「這天」搶機票折4000元，加碼「星宇航空」７折
2026年春節連假長達9天，出國旅遊熱潮提前引爆！知名旅遊平台易遊網攜手星宇航空推出「新年星旅程」限時優惠，精選日本、泰國、越南、新加坡、馬來西亞及北美等22大熱門航點，機票下殺7折起，還有宮古島77食尚玩家 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
寒假赴日旅遊團成長 觀光署函文提醒避開熊害威脅區域
日本2025年熊害嚴重，交通部觀光署上週發函，提醒帶團赴日的旅行業者落實熊害資訊行前告知及領隊教育。業者表示，多數團客行程不會進到深山，人煙熱鬧之處熊隻也不會靠近，不過安全第一，會持續注意當地政府公告，並遵循觀光署提醒辦理；熊害並未影響赴日旅遊意願，寒假及春節受惠於長假等因素，業績成長1至2成。自由時報 ・ 1 天前 ・ 4
一餐漫遊台灣！台北凱撒「寶島美食季」約你從街頭小吃到傳統宴席
台北凱撒大飯店人氣自助餐廳Checkers於2026年回歸最熟悉的台灣味，帶來全新主題「寶島美食季」。在當前自助餐市場以奢華、高價菜品為主流的情況下，Checkers堅持以高CP值為核心，提供兼具美味與價值的選擇。主廚團隊汲取台灣經典料理與地方小吃的靈感，邀饕客品味多樣的飲食文化。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 1
日本深度體驗！太宰府夜間參拜、平安神宮私人早餐，這次真的住進歷史裡
NIPPONIA 福岡｜HOTEL CULTIA 太宰府每年迎來千萬參拜者的太宰府天滿宮，夜幕降臨後重回寂靜。此刻，專屬於 NIPPONIA 住客的夜間正式參拜悄然展開，在神職引領下披上小忌衣，步入無人的宮內，於御本殿前點燈祈禱、聆聽神職講述天滿宮的歷史。那份幽光與鈴音，是只屬於你的神...styletc ・ 3 天前 ・ 5
〈中華旅遊〉武陵櫻花季3日遊 春節限定
記者林怡孜∕台南報導 一年一度的武陵櫻花季即將登場，中華旅行社特別推出武陵櫻花季三日…中華日報 ・ 1 天前 ・ 5
中市步道觀光是亮點 江啟臣宣布打造「世界級步道聚落」
江啟臣，凍蒜！江啟臣，凍蒜！宣布參選台中市長的立法院副院長江啟臣，今天到大坑9號宣布將打造台中市為「世界級步道聚落」，成為國內外旅客來台首選，許多里長、議員參選人也都到場，台中市大坑風景區觀光協會成員則當場送上菜頭及粽子，預祝大家高票當選。自由時報 ・ 1 天前 ・ 5
集集線小火車今復駛 陳世凱妙喻久別心情
[NOWnews今日新聞]南投縣目前唯一營運的鐵路─集集支線，因邊坡和隧道災損停駛4年多，今天終於復駛並兩階段通車。交通部長陳世凱搭乘藝術家洪易以「行走西遊」為主題的彩繪列車從彰化二水出發，發現沿途有...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前 ・ 發起對話
三層崎花海將登場！兩公園串聯打造更大更美賞花路線
2026三層崎花海將於115年2月11 日（星期三）在北投社三層崎公園正式登場，...TCnews慈善新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
首爾一日遊景點推薦！玩東大門、散步清溪川、逛街大買、造訪設計廣場、吃米其林玩一天
首爾,東大門,ddp,設計廣場,豬肉湯飯,陳玉華一隻雞,新羅飯店,攻略,一日遊,樂天百貨,墨刻圖書,旅遊書 首爾一日遊攻略！BT21陪你玩東大門 散步清溪川逛街大買造訪設計廣場吃米其林 到首爾玩如果要安排一天能感受到傳統與現代、吃日常平價美食也能大啖米其林，購物採買大過癮，還能漫步首爾知名的人工河川清溪川，在到首爾高檔五星酒店吃星級美食，那麼就到東大門遊逛一天吧！尤其推薦第一次到首爾的人把這一天的行程那入旅程中!景點+ ・ 19 小時前 ・ 11
2026年加州4大旅行趨勢 尋找你的「意義假期」
新年伊始，隨之而來的是12個月的全新冒險之旅及待預訂的假期，加州有哪些地方可以探索自然奇觀、尋找寧靜、體驗永續旅行或開啟...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 4
竹縣寶山鄉旅遊服務區 BOT 案亮相 點亮大隘三鄉門戶
記者彭新茹／新竹報導 新竹縣寶山鄉公所日前召開「旅遊服務興建營運移轉BOT區案」公聽…中華日報 ・ 1 天前 ・ 4
不只滑雪！北海道F VILLAGE冬季玩法公開，泡湯、美食、住進棒球場！
這座複合式大型旅遊園區，還擁有享受購物、美食、溫泉、戶外活動等豐富的設施，這裡也是北海道日本火腿鬥士隊的新主場「ES CON FIELD HOKKAIDO」，擁有開闔式屋頂的天然草皮球場。還有巨大的玻璃外牆讓旅客在運動與大自然交融的空間中感受四季變化。位於球場內的「TOWER 11」...styletc ・ 2 天前 ・ 4