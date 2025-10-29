2025全球最愛韓國演員TOP 10公布：車銀優竟然只排第10名！IU李知恩第9、宋慧喬第3、冠軍是這位長腿男神！

宋慧喬《許願吧，精靈》、IU李知恩《苦盡柑來遇見你》劇照、《暴風圈》全智賢劇照

【文/少女心文室】韓國文化產業振興院最近公開了一份榜單為「2025韓流白皮書」放榜「全世界最喜歡的韓國演員」調查報告，一起來看那些韓國演員入榜了呢？以及他們最近有什麼新作消息嗎？趕緊來看你喜愛的韓國演員入榜了嗎？

1. 全球最愛韓國演員TOP 1：李敏鎬

男神李敏鎬拿下這份榜單第一！38歲李敏鎬過往演出眾多夯劇，包括《花樣男子》、《繼承者們》、《藍色海洋的傳說》等熱門韓劇，讓李敏鎬站穩亞洲男神之位，上一部作品是2020年的《The King：永遠的君主》，不少粉絲也相當期待韓劇男神的回歸，李敏鎬站穩亞洲男神之位後出發國際，拍攝國際性影集《柏青哥》系列，緊接今年演出新劇《問問星星們》回歸，也主演了大螢幕作品《全知讀者視角》，可以說是熱度滿滿！

廣告 廣告

《問問星星吧》李敏鎬劇照

2.全球最愛韓國演員TOP 2：孔劉

45歲男神孔劉去年末才以最新劇《一箱情緣》回歸，這是他繼2016年演出《孤單又燦爛的神-鬼怪》後，睽違7年演出愛情劇回歸，先前主演了《永生戰》、《魷魚遊戲》、《寧靜海》等硬派作品，在《一箱情緣》也看到了孔劉展現許多嶄新面貌！而孔劉未來最新作確定出演《慢慢地，強烈地》，飾演「東九」一角，與宋慧喬是「青梅竹馬」設定，讓觀眾劇迷粉絲都相當期待這部作品在Netflix重磅公開！

孔劉《一箱情緣》劇照

3.全球最愛韓國演員TOP 3：宋慧喬

43歲宋慧喬屢屢突破演技框架，過往演出許多羅曼史韓劇，包括《藍色生死戀》、《浪漫滿屋》、《那年冬天風在吹》、《太陽的後裔》、《男朋友》、《現正分手中》等作品，而宋慧喬在2023挑戰演出復仇劇《黑暗榮耀》系列，再攀事業巔峰，今年初則演出恐怖電影鉅作《黑祭司2：闇黑修女》回歸！緊接著宋慧喬再度回歸電視劇，搭檔孔劉拍攝最新韓劇《慢慢地，強烈地》，就讓我們期待喬妹的變身吧！

宋慧喬《許願吧，精靈》劇照

4.全球最愛韓國演員TOP 4：金秀賢

37歲金秀賢過往演出許多熱門夯劇，包括《夢想起飛Dream High》、《擁抱太陽的月亮》、《來自星星的你》、《雖然是精神病但沒關係》等作品，都創下現象級話題與佳績，去年再度以《淚之女王》回歸，同樣再度締造人生角色，與金智媛的羅曼史每周都讓觀眾心動不已！《淚之女王》更創下眾多收視佳績，金秀賢也再度創下演藝事業巔峰！2025年因為爭議事件，主演新戲《山寨人生》原定今年Disney+上線，官方宣布「無限期延播」。

金秀賢《淚之女王》劇照

5.全球最愛韓國演員TOP 5：李鍾碩

李鍾碩近期主演律政劇《瑞草洞》才在近期播畢大結局，不過比起這部律政劇，觀眾更推李鍾碩上一部主演的電視劇《黑話律師》！韓劇男神李鍾碩從出道以來，每部作品都話題性十足，從《學校2013》 、《聽見你的聲音》 、《愛在異鄉》、 《皮諾丘》、 《W－兩個世界》、 《當你沉睡時》 展現多樣百變樣貌！而李鍾碩下一部最新作，確定主演演《再婚皇后》男主角「海因里」回歸！該劇預計將在2026年於Disney+重磅首播！

李鍾碩《瑞草洞》劇照

6.全球最愛韓國演員TOP 6：玄彬

41歲玄彬上一部電視劇作品已經是2019年夯劇《愛的迫降》，與女神孫藝真結婚後，目前還未回歸小螢幕，不過在大銀幕《機密同盟2》、《火線交涉》、《哈爾濱》都有玄彬的身影，因此各界都相當期待看到玄彬回歸電視劇！玄彬最新作《韓國製造》角色與故事發展也相當神秘，玄彬在劇中將飾演一名對財富還有權力都有極大野心的人物「白基泰(音譯)」，預告著玄彬將以破格形象還有截然不同面貌回歸電視劇，讓各界相當期待看到玄彬的嶄新面貌！

玄彬《韓國製造》劇照

7.全球最愛韓國演員TOP 7：全智賢

在影視圈有著女帝級地位的41歲全智賢，在2001年演出《我的野蠻女友》走紅，不過在2015年之後就未有電影作品，電視劇作品也是久久回歸一次，從2013年開始陸續出演了《來自星星的你》、《藍色海洋的傳說》、《屍戰朝鮮：雅信傳》、《智異山》、《暴風圈》等作，搭檔的也都是頂級男神，包括金秀賢、李敏鎬、朱智勳、姜棟元等演技派男神，未來有2部新作，包括喪屍片《群體》，以及搭檔池昌旭主演的電視劇《人類X九尾狐》，預計都將在未來陸續公開！

全智賢《暴風圈》劇照

8.全球最愛韓國演員TOP 8：馬東石

53歲馬東石在眾多影劇作品都展現極具強大POWER的魅力展現，包括像是電影《屍速列車》、《犯罪都市》系列、《與神同行》系列、《永恆族》、《烏有之地》等強悍動作戲，在電視劇也出演了《壞傢伙們》、《超感8人組》、《38師機動隊》等作品，這次電視劇新作是睽違9年回歸！馬東石在最新作《十二使徒》飾演十二生肖裡的「老虎」，是十二天使裡的隊長「泰山」，以泰山為首引領英雄們，天使們為了守護人類，和被神仙們討厭的惡鬼之王阿修羅，還有其它惡鬼們進行殊死決鬥！

馬東石《十二使徒》劇照

9.全球最愛韓國演員TOP 9：IU李知恩

31歲IU李知恩每年出演韓劇作品都是爆款劇，曾出演《月之戀人—步步驚心：麗》、《我的大叔》、《德魯納酒店》等作品，今年先以《苦盡柑來遇見你》回歸，再度誕生人生角色，也以該劇該角色角逐第61屆百想藝術大賞「視后」寶座！而IU最新作確定出演《21世紀大君夫人》飾演女主角「成熙珠」為商界排名第一的財閥家族的老二成熙珠，將與邊佑錫共譜世紀愛戀，讓觀眾都相當期待這部作品在2026年上線！

IU李知恩《苦盡柑來遇見你》劇照

10.全球最愛韓國演員TOP 10：車銀優

27歲車銀優有「臉蛋天才」、「漫改劇男神」之稱，先前出演《我的ID是江南美人》、《女神降臨》、《Island》、《犬系戀人》等許多翻拍網漫改編的漫改劇作品，去年也在《美好世界》變身，展現截然不同的深沉演技！而車銀優也確定出演Netflix新作《The Wonder Fools》搭檔朴恩斌的作品！車銀優飾演「李運政」是一名擁有很多秘密的人物，該劇預計在明年公開！

車銀優、朴恩斌《The Wonder Fools》宣傳照

以上就是2025全球最愛韓國演員TOP10出爐，不曉得各位觀眾劇迷粉絲，你們喜愛的演員上榜了嗎！？就讓我們期待這些男女神們的新作陸續公開吧！

▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！