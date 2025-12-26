2025全球最繁忙國際航線！桃機搶佔「第1、第9名」

根據總部位於英國的航空情報資訊機構OAG公布的2025年全球最繁忙航線排行榜，台北－香港航線連續多年蟬聯國際航線冠軍寶座，今年以683.2萬個座位數大幅領先第二名埃及開羅往返沙烏地阿拉伯吉達航線的575.3萬座位數。

台北－香港航線的競爭格局相當激烈，共有7家航空公司投入營運，包括華航、長榮、星宇等國籍航空，以及國泰航空、香港航空等香港業者。在短短1.5小時的航程中，各家航空公司為爭取客源，平均票價較去年下調約6%至115美元。儘管座位數較去年成長1%，但仍較2019年疫情前減少14%，顯示運能尚未完全恢復。

廣告 廣告

值得關注的是，台北－東京成田航線今年首度擠進前十名，從去年第11名躍升至第9名，座位數達402.1萬個，較去年成長1%，更較2019年疫情前暴增22%，反映台灣旅客赴日旅遊熱潮持續不減。

OAG分析指出，2025年全球前十大國際航線中，有7條位於亞洲地區，凸顯亞洲在全球航空旅運市場的主導地位。第三至第五名分別為吉隆坡－新加坡、首爾仁川－東京成田、首爾仁川－大阪關西，其中日韓之間的航線表現特別亮眼。

國際航線成長最快的是雅加達－新加坡航線，年增率達14%，共有8家業者競爭，單程平均票價87美元。票價最高的則是紐約甘迺迪－倫敦希斯洛航線，平均585美元，較去年上漲2%。

在此同時，桃園機場第三航廈北廊廳於12月25日正式啟用，總統賴清德、行政院長卓榮泰、桃園市長張善政及交通部長陳世凱共同見證剪綵儀式。賴清德表示，北廊廳於耶誕節啟用是送給國人最好的禮物，不僅提升國家競爭力，更扮演全球供應鏈的後勤支柱。北廊廳自12月1日試營運至24日，共執行259架次，旅運量達58,801人次，將大幅提升國門運能與旅客服務品質。

更多品觀點報導

桃機第三航廈北廊廳試營運！旅客滿意度破4.5星

員工旅遊竟成為最討厭福利榜首！Z世代拒絕「假放鬆真折磨」

