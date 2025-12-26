2025全球最繁忙國際航線！桃機搶佔「第1、第9名」
根據總部位於英國的航空情報資訊機構OAG公布的2025年全球最繁忙航線排行榜，台北－香港航線連續多年蟬聯國際航線冠軍寶座，今年以683.2萬個座位數大幅領先第二名埃及開羅往返沙烏地阿拉伯吉達航線的575.3萬座位數。
台北－香港航線的競爭格局相當激烈，共有7家航空公司投入營運，包括華航、長榮、星宇等國籍航空，以及國泰航空、香港航空等香港業者。在短短1.5小時的航程中，各家航空公司為爭取客源，平均票價較去年下調約6%至115美元。儘管座位數較去年成長1%，但仍較2019年疫情前減少14%，顯示運能尚未完全恢復。
值得關注的是，台北－東京成田航線今年首度擠進前十名，從去年第11名躍升至第9名，座位數達402.1萬個，較去年成長1%，更較2019年疫情前暴增22%，反映台灣旅客赴日旅遊熱潮持續不減。
OAG分析指出，2025年全球前十大國際航線中，有7條位於亞洲地區，凸顯亞洲在全球航空旅運市場的主導地位。第三至第五名分別為吉隆坡－新加坡、首爾仁川－東京成田、首爾仁川－大阪關西，其中日韓之間的航線表現特別亮眼。
國際航線成長最快的是雅加達－新加坡航線，年增率達14%，共有8家業者競爭，單程平均票價87美元。票價最高的則是紐約甘迺迪－倫敦希斯洛航線，平均585美元，較去年上漲2%。
在此同時，桃園機場第三航廈北廊廳於12月25日正式啟用，總統賴清德、行政院長卓榮泰、桃園市長張善政及交通部長陳世凱共同見證剪綵儀式。賴清德表示，北廊廳於耶誕節啟用是送給國人最好的禮物，不僅提升國家競爭力，更扮演全球供應鏈的後勤支柱。北廊廳自12月1日試營運至24日，共執行259架次，旅運量達58,801人次，將大幅提升國門運能與旅客服務品質。
其他人也在看
航班9成滿載、平均訪日9次！日本不甩中國「狂搶台灣旅客」…達人卻示警「這件事」
日本首相高市早苗先前因在國會答詢中談及「台灣有事」可能引發的日本應對，引起北京強烈反彈，此後中日關係急速惡化，北京更罕見公開呼籲國民「避免前往日本」，並在外交、觀光、文化等領域採取一系列反制行動。對此，日本部分地方政府與旅遊業者開始將目光轉向來自台灣的遊客，期望填補可能出現的旅遊缺口。鏡報 ・ 1 小時前 ・ 3
立榮飛澎湖 艙內「飄怪味、冒濃煙」旅客嚇：難以呼吸
立榮、長榮航空24日接連傳出飛安事件！立榮班機滑行時客艙突冒白霧，旅客喊「難以呼吸」；長榮飛洛杉磯班機機翼冒煙，被迫轉降大阪。前機師解釋，立榮應是空調異常，長榮則是為降落而「洩油」。兩航空公司均表示，基於安全考量才返航或轉降，所幸旅客均平安，但仍為延誤行程致歉。專家呼籲，飛安永遠是首要考量，必須確保每位旅客安全！TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
台灣好行965串聯觀光巴士177推優惠（2） (圖)
台北客運表示，為提升整體運能並吸引跨線轉乘，規劃「搭965送177一段票」試辦方案，旅客可由台北捷運府中站、西門站、北門站、板橋公車站及萬華車站，搭乘965台灣好行九份金瓜石線，於瑞芳區民廣場下車轉乘177線，深入遊覽十三層遺址、黃金瀑布等景點。中央社 ・ 1 天前 ・ 3
2025最繁忙國際航線出爐！「桃園機場」搶佔第1、第9名
2025年全球最繁忙國際航線第一名、第九名都是桃園機場搶佔！全球最大航空大數據公司OAG（Official Aviation Guide）統計，台北-香港航線和台北-日本成田航線名列第一、第九名。航空大數據公司OAG每年都會統計全球航空大數據，最繁忙國際航線最受注目。這項統計以「座位數」計算，第一名自由時報 ・ 1 天前 ・ 2
大雪山歲末楓紅推出半票入園優惠 中市民可享10元優待票
大雪山國家森林遊樂區楓紅進入最佳觀賞期，因適逢成立40週年的重要里程碑，12月25日至12月31日，推出限時入園優惠措施，凡一般民眾可享半票入園，設籍台中市民眾則可享10元優待票，共同分享大雪山40週年的喜悅，民眾可在冬季走進山林，欣賞紅葉飄飄與雲海景觀。自由時報 ・ 1 天前 ・ 1
平安夜受困鐵軌2小時！逾200旅客「走鐵軌回彰化車站」驚魂
昨日(12/24)晚間，台鐵自強號列車因「集電弓」拉扯，電車線掉落，導致200多名旅客在彰化站北側鐵軌上，受困近2個小時。最終，旅客踩梯子下火車，提著行李走鐵軌回車站。深夜，台鐵先搶通西正線，恢復單線雙向行車，今天(12/25)早上再完成東正線搶修，至於「集電弓」拉扯、電線掉落時間，和台東地震時間接近，兩者是否有關聯，台鐵說還在查證中。TVBS新聞網 ・ 23 小時前 ・ 3
關山月美車站 改建四星級驛站
擁有103年歷史的台東縣關山鎮「月美車站」，自民國11年設站、102年廢站後長期閒置，如今將迎來新生。交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處將投入4500萬元，於原址新建四星級「月美驛站」，並於25日舉行工程說明會，預計115年開工、116年底完工。立委陳瑩期盼「退役車站」轉型為「觀光亮點」，立委莊瑞雄則形容是「最實質的聖誕禮物」。中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 2
台灣成日本「觀光振興大動脈」 回頭客多、旅行社爭取每月開團
北京報復日本首相高市早苗的「台灣有事」發言，限縮赴日航班，共同社報導，日本部分地方政府「將熱切的目光投向了來自台灣的遊客」，數據顯示台灣訪日回頭客數較多，高知縣政府職員直指台灣遊客是「觀光振興大動脈」，日本地方政府正努力留住台客。太報 ・ 1 天前 ・ 5
台南沖繩直航 首航載客9成5
記者翁順利∕台南報導 繼台南｜熊本航線在二十三日首航後，台南直飛日本沖繩的航線也於二…中華日報 ・ 19 小時前 ・ 1
雄獅估春節賞櫻銷售率破6成 3大優勢保證入園、不塞車賞櫻玩法
【記者許麗珍／台北報導】2026年台灣櫻花季恰逢春節假期，上市觀光餐旅雄獅(2731)觀察國內賞櫻行程銷售持續升溫，整體銷售率突破6成。雄獅整合阿里山獨家福森號、栩悅號觀光列車賞櫻、武陵農場與福壽山農場推出保證入園、不塞車賞櫻玩法。壹蘋新聞網 ・ 23 小時前 ・ 2
春節機票買氣漲2成！10大熱門航點出爐 「這天出發省8千」
2026年春節連假長達9天，帶動國人出國旅遊的熱潮，據易遊網機票銷售數據，明年春節機票買氣較今年成長超過2成，顯示民眾利用長假期安排出國行程的需求更加提升。從熱銷航點的排行來看，十大人氣航點依序為東京、曼谷、大阪、首爾、沖繩、香港、上海、釜山、福岡與名古屋，其中日本航點就佔一半席次，東京更連續多年穩坐冠軍寶座，依舊是國人出國的首選城市。此外，今年旅遊熱度快速攀升的韓國，春節需求同樣強勁，首爾與釜山三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
大陸冷氣團發威！宜蘭太平山降冰霰 新竹新達山成雪白國度
受到大陸冷氣團影響，宜蘭太平山及新竹新達山地區近日出現罕見的冰霰與降雪景象，吸引大批民眾前往欣賞。太平山在26日清晨氣溫驟降至攝氏1度，雖未達降雪條件，但在清晨六點半左右因低溫與充足水氣，園區降下冰霰，樹枝和地面結冰，形成一片白茫茫的夢幻美景。同時，位於台中與新竹交界的新達山也在25日深夜降下皚皚白雪，積雪厚度達四公分，讓遊客驚喜連連。TVBS新聞網 ・ 41 分鐘前 ・ 2
「觀光公害」衝擊日本！出境稅恐漲3倍 遊客行為惹民怨
日本研議將出境稅從每人1000日圓提高至3000日圓，以應對旅遊人潮帶來的「觀光公害」問題。根據觀光署統計，今年上半年國人赴日旅客高達327.2萬人次居冠，然而，各國遊客前往日本，卻帶來一些行為脫序、公共交通壅塞等問題，也引發日方不滿。專家認為，針對觀光行為收取特定稅收是未來潮流，因觀光場域維護需龐大經費。不過，稅收新制是否達預期效益，仍有待進一步評估。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 27
台東關山百年「月美驛站」 4500萬活化打造縱谷新亮點
關山鎮月眉地區的舊月美車站，自2013年配合鐵路截彎取直裁撤後，站體與周邊鐵道空間閒置荒廢已逾十年，不僅雜草叢生，更成為社區景觀死角，讓在地鄉親感到相當惋惜。為解決此沉痾並活化閒置空間，立法委員莊瑞雄、陳瑩共同向交通部觀光署爭取，將投入4500萬元展開「關山月美驛站景觀及設施新建工程」，讓這座老車站自由時報 ・ 1 天前 ・ 3
長榮航空傳引擎故障 飛洛杉磯航班轉降關西機場
長榮航空一架原定由台北飛往洛杉磯的BR006航班，今（24日）上午11點09分從桃園機場起飛，機型為BOEING 777-300ER，於航程中疑似發生引擎故障。為確保航安，機組員依標準作業程序決定轉降日本大阪關西國際機場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 3
沖繩新選！日本越洋航空2月起天天飛 朝聖鯨鯊彩繪機
日本航空（JAL）集團旗下、以沖繩為主要基地的日本越洋航空，將於2026年2月3日正式開設「台北－沖繩」航線！這條航線對JTA而言意義重大，是期待已久的首條國際定期航線，每日來回各1班次，機票已於2025年12月3日開始販售。七逗旅遊網 ・ 1 天前 ・ 2
台鐵集集線明年1/5復駛 大禮包限量150份
[NOWnews今日新聞]歷經4年多整建修復，臺鐵集集支線將自115年1月5日起恢復通車至集集站。為歡慶復駛並推動地方鐵道觀光，臺鐵公司自復駛日起攜手交通部觀光署日月潭風景管理處、南投縣集集鎮公所、地...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 發起對話
最新》耶誕假期出遊 清水地熱擠滿野餐、泡腳遊客
冷冷的天氣，來到清水地熱公園，可以體驗溫泉美食，也擠滿 泡腳遊客 。 #耶誕假期#清水地熱#泡腳#溫泉東森新聞影音 ・ 23 小時前 ・ 1
2026春節9天假「出國排行」 東京奪冠 首爾第4
明年春節9天連假，台灣民眾出國旅遊熱情高漲！根據旅遊網統計，熱門目的地前四名分別為東京、曼谷、大阪及首爾，其中首爾因旅遊熱度快速上升而擠進第四名。東北亞春節航線票價中位數維持在新台幣2萬7000元，專家建議避開2月14日至16日出發能更省荷包。此外，國際郵輪旅客今年突破114萬人次，觀光署也提出相關契約草案加強保障旅客權益。TVBS新聞網 ・ 20 小時前 ・ 1
華信航空推優惠 今限時搶全航線現折800元
[NOWnews今日新聞]隨著政府普發萬元補助，年底消費持續升溫，華信航空自12月起推出的「周五萬元放大術」主題促銷活動，獲得旅客熱烈迴響。為回饋旅客支持，華信航空特別加碼推出年終壓軸回饋，於今（26...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 1