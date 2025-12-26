2025全球最繁忙航線出爐！桃機國際地位升 包辦第1、第9名

記者許信欽、岩祐安／台北報導

台灣人到底有多愛去日本玩？大家第一直覺想到的首選是日本，但最新數據可能令不少人感到驚訝，根據航空大數據統計，2025年全球「最繁忙航線」，由台北到香港奪下冠軍，連國人最愛的成田機場都只排第九；這不只因為香港是重要的金融轉運站，更受到地緣政治與俄烏戰爭影響，許多飛往歐洲、美國的旅客，紛紛轉往桃園機場轉機，產生了強大的「外溢效應」，加上七大航空業者價格戰廝殺下，高CP值也讓台港航線熱度不減，也讓桃園機場的國際樞紐地位往上衝。

廣告 廣告

大部分台灣人出國第一選擇是日本。

東京成田機場塞到爆的畫面，相信大家都體驗過，隨機街訪問問看連假想飛哪玩？

民眾：「短程就會是附近像日本這樣。」

民眾：「日本。」

民眾：「日本。」

航空大數據公司OAG，公布全球最忙機場，桃機就入圍兩個。

想去日本的人比例偏高，不過航空大數據公司OAG公布全球最忙機場，其中桃機就入圍兩個，「台北－香港」航線是全球「最繁忙」之冠，台北飛東京成田排在第九名。

台港線成全球最繁忙航線。

旅遊達人瞿光復：「台北香港航線就是24個小時，代表說他主要的需求點，不在於旅遊，而是在商務，而且都是中大型的飛機。」

實際看看民航局統計，2025年1到10月份，日本確實還是第一名，出入境載客人數達到1364萬人次，但香港排名第二，也有548萬人次，主要和商務客有關，加上疫情後，兩岸直航航班恢復不到五成，台港航線成了轉機首選，加上有七家航空公司競爭，價格戰廝殺之下，CP值也是吸引旅客關鍵。

商務客和疫情後效應，台港航線成了轉機首選。

航發協會理事長廖玲惠：「烏俄戰爭之後，如果從台北到歐洲的話，它的距離相對於從台北到香港到歐洲的轉機的話，它的行程票價比較優惠，時程上也比較短。」

航旅達人傑西大叔：「雖然桃園機場旅運量沒有超越香港機場，受到地緣政治改變的影響，美國航線的成長的幅度很高，比疫情之前多20%，旅客移轉的效應正在發生當中。」

桃園機場受到地緣政治影響，旅客也從香港機場外溢。

台灣地緣政治讓桃園機場變得格外重要，許多旅客也從香港機場外溢，桃機也因此受惠，國際地位不容小覷。

更多三立新聞網報導

記仇4年！桃園男FB嗆「人死不夠多」：全部下地獄 EMBA菁英被起底

2026國運籤出爐！命理師示警「這時段」台灣恐不平靜

下週又有冷氣團！寒流訊號現蹤 「這3天」低溫恐探個位數

大胃女王翻車！剪輯出包「邊吃邊吐」 無限期停更

