2025全球最賺錢10家公司 台積電躋進第10名

網路財經媒體「視覺資本家」（Visual Capitalist）選出2025年全球10大最賺錢公司，由Alphabet拿下第一，台積電排名第十。

知名網路財經媒體「視覺資本家」（Visual Capitalist），日前公布2025年全球最賺錢公司排名，由Google的母公司「Alphabet」拿下第1，台灣企業台積電也榜上有名，排名第10。（葉柏毅報導）

據報導，這項榜單是根據企業截至2025年11月的過去12個月淨利，進行排名。與往年一樣，科技公司還是佔據榜單前幾名，以Google的母公司「Alphabet」高居榜首，蘋果電腦（Apple）和微軟（Microsoft），則是緊追在後。

報導表示，這些企業受惠於高毛利的數位服務、廣告平台及企業級軟體業務帶來的利潤，尤其是具備高度規模化優勢，使得它們的獲利能力持續擴大。

而以人工智慧爆紅的輝達，則是排名第4，報導指出，輝達高達53.7%的獲利率，表現格外突出，突顯了AI晶片需求持續升溫，正深刻重塑全球半導體產業版圖。整體來看，美國主要科技企業合計的年度獲利規模，已經高達數千億美元，甚至超越部分國家的整體產業獲利水準。

而榜單的6到10名，則分別是亞馬遜（Amazon）、波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）、Meta 、摩根大通（JPMorgan Chase），以及台積電。