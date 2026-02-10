2025全球清廉印象指數 台灣24名、68分史上最佳

（中央社記者劉世怡台北10日電）國際透明組織（TI）公布2025年全球清廉印象指數（CPI），台灣得到68分，排名第24，較2024年晉升1名、分數提升1分。廉政署今天表示，名次跟分數皆為史上最佳成績。

法務部廉政署發布新聞稿表示，本次全球計有182個國家及地區納入評比，台灣排名第24名，評比中展現了穩健的進步，不僅超過全球86%受評國家，穩居國際清廉前段班，且整體排名趨勢穩定向上，顯示國際社會對台灣廉能治理實績持續予以高度肯定。

廉政署官員指出，清廉印象指數評分越高，意味著感知的腐敗程度越低。總統賴清德上任以來，特別強調清廉勤政，落實民主治理，成功引領台灣成為國際社會值得信賴、負責任的良善力量。

廉政署列出7大亮點，首先，響應國際反貪趨勢：實踐《聯合國反貪腐公約》，撰擬第三次國家報告。第2，完善揭弊保護機制：施行《公益揭弊者保護法》，鞏固廉潔透明政府。第3，樹立廉能標竿典範：賡續辦理「透明晶質獎」，擴散廉能治理風氣。

第4，精進採購透明治理：擴展「機關採購廉政平台」，守護國家重大建設。第5，深化反貪夥伴關係：推動私部門交流，厚植誠信經營環境。第6，強化國家機密維護：凝聚政風力量，築起機關安全堅實防線。第7，導入科技偵查工具：運用智慧肅貪分析，精準打擊貪瀆犯罪。

新聞稿提及，廉政署將持續落實賴總統「清廉勤政、落實民主治理、建立開放政府」的施政理念，以務實思維與穩健步伐深化制度建設，強化風險預警與監督機制，精進預防及查處作為，讓廉能治理落實於各項政策推動與日常行政之中，並將持續與國內外各界合作，共同守護廉潔政府，深化交流互鑑與經驗分享，厚植國家韌性與國際信任基礎，推動台灣廉政治理穩步向前，再創新猷。（編輯：張銘坤）1150210