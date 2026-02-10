2025全球清廉印象指數 臺灣排名24史上最佳

記者吳典叡／臺北報導

國際透明組織（TI）今（10）日公布2025年全球清廉印象指數（CPI），臺灣得到68分，排名第24，較2024年晉升1名、分數提升1分。廉政署指出，我國在這次評比中展現穩健的進步，不僅超過全球86%受評國家，穩居國際清廉前段班，且整體排名趨勢穩定向上，顯示國際社會對我國廉能治理實績，持續予以高度肯定。

法務部廉政署指出，CPI是目前全球具權威、引用最廣泛的公部門廉潔度衡量指標，主要量測各國公部門貪腐情況及公私部門往來互動情形的主觀印象，CPI評分愈高，意味著感知的腐敗程度愈低。

法務部廉政署列出7大亮點，第1，響應國際反貪趨勢：實踐「聯合國反貪腐公約」，撰擬第三次國家報告；第2，完善揭弊保護機制：施行「公益揭弊者保護法」，鞏固廉潔透明政府；第3，樹立廉能標竿典範：賡續辦理「透明晶質獎」，擴散廉能治理風氣；第4，精進採購透明治理：擴展「機關採購廉政平台」，守護國家重大建設。

第5，深化反貪夥伴關係：推動私部門交流，厚植誠信經營環境；第6，強化國家機密維護：凝聚政風力量，築起機關安全堅實防線；第7，導入科技偵查工具：運用智慧肅貪分析，精準打擊貪瀆犯罪。

廉政署強調，將持續落實總統賴清德「清廉勤政、落實民主治理、建立開放政府」的施政理念，以務實思維與穩健步伐深化制度建設，強化風險預警與監督機制，精進預防及查處作為，讓廉能治理落實於各項政策推動與日常行政之中；並將持續與國內外各界合作，共同守護廉潔政府，深化交流互鑑與經驗分享，厚植國家韌性與國際信任基礎，推動臺灣廉政治理穩步向前、再創新猷。