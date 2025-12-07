2025全球百大旅遊城市出爐！台北超車京都、曼谷 名次曝光

國際中心／張尚辰報導

台北在「2025全球百大旅遊城市」排名中，位列第15名。（圖／翻攝自unsplash）

2025全球百大旅遊城市出爐！根據外媒報導，巴黎已經連續5年被評為全球最具吸引力的城市，前10名的國家中，就有6個歐洲城市，亞太地區排名良好的包含東京、新加坡、首爾等，台北則位居15名，勝過京都、曼谷等知名城市。

根據《CNN》報導，數據分析公司歐睿國際發布的「全球百大城市目的地指數」考察世界各地的領先城市，並根據旅遊業、永續性、經濟表現以及健康和安全等標準進行排名。

其中，法國首都巴黎再度輕鬆取得全球最具吸引力的城市榜首，且歐洲再次在2025年排名中佔據主導地位，前10名中有6個城市來自歐洲，馬德里排名第2，羅馬和米蘭分別排名第4與第5，阿姆斯特丹第7，巴塞隆納相較去年，排名上升兩位，位列第8名。

倫敦在去年跌出前10名後，今年持續下滑，目前排名為第18名，介於排名第17的香港和第19的京都之間。不過，倫敦在全球旅遊基礎設施排名中排名第四，但在旅遊政策、健康與安全以及永續性方面卻落後於其他國家。

亞太地區表現良好的城市有第3名的東京、第9名的新加坡以及第10名的首爾，東京的旅遊基礎設施也位居世界第三，該市正透過對成田國際機場的大規模投資來鞏固其地位。

此外，台北的排名也非常亮眼，排名第15，勝過第17名的香港、第19名的京都以及第20名的曼谷等知名城市，進一步彰顯亞太地區穩健復甦與日益提升的目的地競爭力。

至於旅客入境人數最多的城市，曼谷除了再次奪下2025年全球造訪量冠軍之外，還同時榮膺旅遊政策和吸引力最佳城市。歐睿國際預測，今年底前，曼谷將吸引高達3030萬名國際遊客。

香港的國際遊客造訪量排名第2，預計達2320萬人次，倫敦第3，2270萬人次，被稱為「中國拉斯維加斯」的賭博勝地澳門則位居第4名，達2040萬人次。

