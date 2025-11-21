財經中心／陳妍霖 宮仲毅 台北報導

有''研發界奧斯卡獎''之稱的「2025全球百大科技研發獎」結果出爐，在經濟部經費支持下，台灣一舉奪下7大獎，光是工研院就包辦3大獎，紡織所、資策會分別奪下一個獎項，金屬中心拿了兩項獎，連續18年獲獎數破百，台灣再次用傲人的科研技術，向世界證明超強實力。

秀出中華民國國旗，高聲呼喊''TeamTaiwan''，擁有''研發界奧斯卡''之稱的「2025全球百大科技研發獎」結果出爐，在經濟部經費支持下，台灣一舉奪下7大獎。

工研院材化所經理湯偉鉦表示，「我們把能夠化學回收的技術，結合現在很多紅外光譜的一些分選，那這樣就有利於我們做化學解聚再重組，這些回收材料就會像一個一個LEGO(樂高)積木一樣，我們可以很精準的把它拆開，然後再放進新的材料，那做出來的防水透濕薄膜，其實相比現在市面上，我們發現它不僅是無氟，而且它更低的碳排」。





湯偉鉦進一步指出，「未來其實我們現在正在跟國內的興材實業，還有我們的政府一起想辦法把這個國外的廢棄紡織品，能夠引到台灣的這個管道會打通，因為未來我們希望在台灣能夠建立一個，化學重組回收織物的基地，未來全世界的九千萬噸以上的廢棄紡織品，都有辦法在台灣這個基地，重新被製造成高品質的防水透濕衣服」。





包括回收廢棄紡織品，再製成低碳循環防水透濕膜技術，或是仿生韌帶支架、AI優化高活性廢輪胎水刀清胎製程技術，光是工研院就包辦3大獎，紡織所及資策會各獲得1項、金屬中心1項大獎，外加一個特別獎，成果相當豐碩。





R&D World副總暨總編輯保羅希尼表示，「我認為卓越的領導力、清晰的願景，以及在特定領域厚植的專業是關鍵，而不是在數十個領域略懂皮毛，再加上研發人員具備強烈的探索精神，這些都是工研院多年來能持續脫穎而出的原因」，他也大讚工研院說，「工研院每年表現都很亮眼，今年再次讓人印象深刻」。





除此之外，保羅希尼也稱讚台灣是全球重要的研發樞紐，所有主要半導體廠都在這裡設點，讓臺灣在全球科技版圖上不可或缺，臺灣也是很好的合作夥伴，許多企業都和臺灣的機構合作。

在「全球百大科技研發獎」上，台灣連續18年，獲獎數破百，與國際重量級機構並列，要用傲人的科研技術，向世界證明，台灣超強實力。

原文出處："2025全球百大科技研發獎"出爐 經濟部勇奪7大獎

