2025全球百大美女出爐！李珠珢首入選 第一名是BLACKPINK的她

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

美國娛樂媒體 TC Candler 每年都會評選全球百大美女、百大帥哥。28日網站也公布了2025年百大美女名單，今年的冠軍由BLACKPINK的Rosé拿下，其中TWICE成員周子瑜、I-DLE成員葉舒華也再度上榜，而值得注意的是除了演藝人員外，中職富邦悍將韓籍啦啦隊成員李珠珢竟然也獲選了。

李珠珢首次登上榜單奪下第97名成績。（圖／翻攝自TC Candler YouTube）

2025全球百大美女的榜單中，李珠珢首次登上榜單奪下第97名成績，還被封為「全球最受矚目的啦啦隊成員之一」當年李珠珢就是憑藉她猶如AI的精緻五官爆紅，來台發展後人氣更是居高不下，而在好消息曝光後，富邦悍將領隊陳昭如也開心地在Threads發文，「收到粉絲、球迷們來分享這個珠珢入榜的好消息，採用的還是在新莊球場的應援畫面。由衷謝謝大家今年在場上、場外給珠珢滿滿的愛護及支持。」

除了李珠珢外，I-DLE成員葉舒華也有上榜獲得71名，周子瑜則是第20名成台灣最美。而今年的第一名則是BLACKPINK的Rosé，這不只是她首度摘下后冠，更寫下自己在榜單中的最佳紀錄，至於其他BLACKPINK成員Jisoo、Lisa、Jennie 則分別名列第11、第22與第26名。

I-DLE成員葉舒華獲得71名。（圖／翻攝自TC Candler YouTube）

周子瑜則是第20名，成台灣第一美。（圖／翻攝自TC Candler YouTube）

今年的第一名則是BLACKPINK的Rosé。（圖／翻攝自TC Candler YouTube）





