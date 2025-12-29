2025全球百大美女名單公布！台灣2上榜 K-POP表現強勁

TC Candler 2025年全球百大美女名單12月28日公布，子瑜第11年入選，站穩台灣第一美。翻攝自TC Candler YT



美國電影網站「TC Candler」28日公布2025全球百大美女名單，並列舉她們入圍次數與職業才華，今年第一名由韓國頂流女團BLACKPINK成員Rosé拿下，台灣籍的周子瑜列20名，葉舒華則是第71名，而「AI女神」、富邦悍將韓籍啦啦隊員李珠珢排第97名，被讚譽是全球最受矚目的啦啦隊員。

TC Candler 2025年全球百大美女名單12月28日公布，舒華列第71名。

TC Candler 2025年全球百大美女名單12月28日公布，富邦悍將韓籍啦啦隊員李珠垠首度入選，第97名。

TC Candler昨日公布今年百大美女名單，亞洲美女百花齊放，韓國女團、模特兒、歌手表現相當強勁，超過30人。其中，TWICE的台灣籍成員周子瑜入圍11年，今年以第20名站穩台灣第一美，i-dle的葉舒華第3年入圍，站第71名。

TC Candler 2025年全球百大美女名單12月28日公布，BLACKPINK成員Rosé第一名。

此外，今年第1名由BLACKPINK成員Rosé拿下，同團的Jisoo第11名、Lisa第22名，Jennie則是第26名，aespa的Karina則是第8名、MOMOLAND的Nancy是第14名、聲音頗具感染力的個人歌手Jeon Somi則是第24名。

值得一提的是，第2名則是美國人氣女星席德妮（Sydney Sweeney），第3名是南韓新生代女團BABYMONSTER的泰籍成員Pharita。

對於名單，Rosé及Pharita的粉絲們相當開心，紛紛到YT留言「我們的Rosé值得擁有一切最好的」、「我的公主Pharita獲得第三名，我好驕傲」、「我愛我的女神們」。

