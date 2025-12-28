2025全球百大美女「台灣有子瑜、舒華上榜」 AI女神李珠珢首度入選

「TC Candler」公布的全球百大最美臉孔排行榜中，來自台灣的子瑜排在第20名。（圖／翻攝自YouTube／TC Candler）

美國知名電影網站「TC Candler」每年都會評選出全球百大最美臉孔，台灣出身的南韓女偶像子瑜（周子瑜）曾在2019年奪冠，引發熱議。「TC Candler」今（28日）公布2025年排行榜，第1名由南韓女團BLACKPINK成員Rosé（朴彩英）奪冠。台灣則有2人入選，分別是子瑜位居第20名、舒華（葉舒華）排名第71名；另外中職富邦悍將Fubon Angels韓籍成員、被譽為「AI女神」的李珠珢首度入選，排在第97名。

「TC Candler」今日透過YouTube頻道上傳影片，公開2025年度全球百大最美臉孔，百大美女第1名由南韓女團BLACKPINK成員Rosé奪冠，這也是她第一次在該排行榜封后，她的另外3位隊友均有上榜，Jisoo排在第11名、拿過冠軍的Lisa這次則是第22名及排在第26名的Jennie。百大美女第2名則是美國人氣女星席德妮（Sydney Sweeney），第3名是南韓新生代女團BABYMONSTER的泰籍成員Pharita。

至於台灣有2位入選百大美女，分別是今年11月才來台灣高雄開唱的南韓女團TWICE成員子瑜，排在第20名，子瑜在2019年曾奪下第1名；另一位是南韓女團I-dle成員舒華，排在第71名。

不少台灣網友注意到，從加盟中職富邦悍將Fubon Angels就造成熱烈討論的韓籍成員李珠珢，還被球迷形容是「AI女神」，這次也首度入選，排在第97名，評論寫下她是全球最受歡迎的啦啦隊員。

