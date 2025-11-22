2025全球航空排名出爐 台灣排名全面領先韓中港
國際航班延誤賠償服務機構AirHelp公布2025年「全球最佳航空公司」排行榜，中東與歐洲航空公司表現亮眼，包辦前十名多數席次。台灣共有兩家航空公司進榜，長榮航空名列第34名、中華航空位居第69名，整體表現優於部分亞洲競爭者，如大韓航空（第90名）、中國東方航空（113名）與香港航空（116名）。
AirHelp表示，本次評比以準點率、旅客評價以及理賠處理效率為主要指標，無法提供完整資訊者則不納入排名。今年共有117家航空公司參與評比，排名顯示，2024年一度退居第二的卡達航空（Qatar Airways）再次奪下冠軍，第二名與第三名則分別為阿提哈德航空（Etihad Airways）與英國的維珍大西洋航空（Virgin Atlantic）。
AirHelp分析指出，卡達航空以高旅客評價與穩定的整體表現再度奪冠，象徵其在全球長程與轉機市場保持領先。阿提哈德航空則以服務品質與永續理念受到肯定，維珍大西洋航空則因服務體驗改善，名次顯著攀升。
從前十名名單觀察，中東地區仍是最大贏家，除卡達與阿提哈德外，阿曼航空（Oman Air）與沙烏地阿拉伯航空（Saudia）也進入前十。歐洲航空同樣表現穩定，布魯塞爾航空（Brussels Airlines）與 LOT 波蘭航空均名列榜單前段。
台灣方面，長榮航空以總平均7.10分排名第34名，其中準點率7.4分、旅客評價8.4分、理賠處理5.5分。其名次高於加拿大航空、新加坡航空等國際航空。中華航空總平均6.15分，雖排名第69名，但仍優於印度航空、大韓航空及中國東方航空等航空公司。
美國航空公司整體排名則相對落後，美國航空（American Airlines）為全美表現最佳者，排名第11名，聯合航空（United Airlines）與達美航空（Delta Air Lines）分別名列第13名與第15名。AirHelp指出，這些航空公司在準點率與旅客評價方面表現不錯，但理賠效率仍有改善空間，反映航空業服務要求已從過去的航程速度擴展至「準時、服務、理賠」的全方位品質。
