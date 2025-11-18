2025全球軍力排行！美國穩坐第一 台灣名次曝光

最新的「全球火力」（Global Fire Power）指數對2025年世界各國軍事實力進行了排名。（示意圖／翻攝自pexels）





最新「全球火力」（Global Fire Power）指數對2025年世界各國軍事實力進行排名，榜單一如過去地吸引全球目光。今年美國、俄羅斯和中國依然位居榜首，穩坐全球軍事力量的前三強。台灣的軍事實力排名與去年相同，維持在第22名。

軍事網站「全球火力」（Global Fire Power）對全球145個國家的軍隊進行了排名，其評估標準極為多元，不僅僅只看軍隊規模或裝備數量。該指數綜合考量了常規軍力指標，包括軍隊人數、軍艦、飛機等資產、國防預算、地理位置，以及獲取石油、煤炭等自然資源的能力。隨後，該指數使用內部公式計算出「實力指數（PowerIndex）」分數，分數越接近0.00，代表軍事實力越強大。

雖然該排名由於軍事上的複雜性存在一定局限性，且評分未納入各國核能力，尤其受到其他專家批評，導致「全球火力」的統計受到質疑。不過該評分仍提供了一個視角來了解全球主要軍事參與者之間的實力對比。

根據《BUSINESS INSIDER》報導，美國以實力指數0.0744再次被評為2025年世界上最強大的軍事力量。美國在潛艇、飛機、戰鬥機、運輸艦艇和國防預算等多項指標上均位居世界第一。

俄羅斯以0.0788的實力指數位居第二，在坦克、多管火箭和自走砲等資產方面排名世界第一。中國則以0.0883的實力指數位居第三，在人口、現役人員、購買力、船舶和煤炭產量等方面名列前茅。

人口最多的印度以實力指數0.1184位居世界第四，在每年達到服役年齡的人口、可用人力以及現役和準軍事人員等方面均排名世界第二。然而，在某些情況下，一些倡導和平的小國，例如冰島和哥斯大黎加，甚至選擇了完全不建立軍隊。

