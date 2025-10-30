「2025八德3C哈樂DAY」壓軸登場 星光演唱會與3C動漫市集High翻天 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒台北新聞）【記者蔡宇辰／台北報導】由臺北市商業處與臺北市八德資訊商圈發展協會聯手打造的「2025八德3C哈樂DAY」即將迎來最高潮！活動自10月開跑後熱度持續攀升，結合3C電玩、二次元與動漫三大主題，吸引各年齡層民眾朝聖。11月1日至2日壓軸主場週將於八德路一段封街舉行，帶來最強卡司與豐富展攤，打造年度最High街頭盛會。

「2025八德3C哈樂DAY」11月1日至2日壓軸主場週將於八德路一段封街舉行。（圖/主辦單位提供）

壓軸主場週白天至夜晚節目不間斷，邀請樂團「壓克力柿子」、冠軍男團F.F.O.、創作才子派偉俊、守夜人、KIRE、HowZ及ARKis等七組卡司接力開唱，現場熱力四射。白天則有無碼寶貝、死酷女孩、初恋Eternal、木苺FRUCTOSE、少女轉蛋及日蝕エクリプス等人氣偶像帶來唱跳表演，氣氛沸騰。

活動也結合電玩與動漫主題，推出Switch 2《瑪利歐賽車世界》試玩、Nanoleaf光影牆互動體驗，以及Cosplay大賞、可口可樂Zero挑戰賽等精彩活動。粉絲還能與風之國度吉祥物阿狸拍照、到Douwa Koti Maid Café與偶像近距離互動、蒐集人氣卡片品牌展售限定品，體驗從科技到次文化的沉浸式樂趣。

同時，活動特別與熱播動畫《我的英雄學院 FINAL SEASON》合作，打造街頭視覺牆與角色立牌，完成拍照任務可兌換限量「英雄角色鑰匙圈」。商圈吉祥物「八哥」與「貓店長」氣偶也將現身街頭互動，首次亮相的貓店長人偶開放限時「撸毛打卡」，成為活動新焦點。

另外為回饋民眾，商圈100間特約店家推出「消費雙重抽」活動，至11月2日止，憑消費憑證可參加抽獎。週週抽送Switch 2、藍芽耳機、SSD固態硬碟等好禮；單日消費滿千元更可參加「大獎抽」，有機會將Gogoro EZZY電動機車與日本來回機票帶回家。

臺北市商業處表示，八德資訊商圈不僅是臺北3C重鎮，更已成為結合電玩、動漫與潮流文化的代表地標。歡迎民眾11月1日至2日一起前往八德路封街主場，感受科技、音樂與創意交織的街頭派對，共享最High的「3C哈樂DAY」！更多活動資訊請上「台北市商業處–我是商Ya人」及「八德資訊商圈發展協會」FB粉絲專頁查詢。