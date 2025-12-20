2025公益路跑圓滿落幕！小公視發揮社會正能量「捐款支持動物保育」邀孩子一起守護動物
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導
由小公視與臺北市立動物園攜手舉辦的首屆「小公視動物園公益路跑」，於今（20）日熱鬧登場！超過3,500位的大朋友、小朋友，有爸媽牽著孩子、有朋友組隊參加，更有人打扮成自己最喜歡的動物，在封園的動物園跑道上，在各站動物扮裝加油團的加油聲中，一起完成一趟親近台灣原生動物、學習與環境共生的路跑，用腳步連結自然、創造回憶，為保育動物貢獻心力！
此次路跑的報名組別，有個人組、親子組，還有動物扮裝組，鼓勵參加者發揮創意，讓跑步更有趣。活動共有3500名民眾熱情報名參與，有260多人報名動物扮裝組、2400多人報名親子組，三歲以下的孩子有150多位、70歲以上的長者有8位，當天的動物園真的成為大小朋友和扮裝動物們玩在一起、跑在一起的遊樂園。
公共電視節目部經理於蓓華表示，小公視自去年(2024)開台，是台灣第一個兒少影音平台，而「小公視動物園路跑」作為台慶一週年的公益活動，於蓓華表示特別感謝臺北市立動物園，一早就把動物園打開，讓小朋友的腳步可以走進來！並鼓勵小朋友「不用比快，比的是完成！在爸爸媽媽的陪伴之下用自己的方式完成這趟動物園的驚奇之旅」。於蓓華經理並透露，為了讓這場路跑成為大家難得的體驗與回憶，工作人員每天都在折晴天娃娃祈求好天氣！此外，小公視一直期許能透過頻道的影響力為社會帶來正能量、為教育盡一份力量，所以本次也將把活動10%盈餘捐贈給臺北市立動物園，作為「動物認養」使用以及「動物保育教育」相關計畫，邀起大小朋友一起守護動物。
臺北市立動物園園長朱孝芬指出，很高興在2025年邁入尾聲的倒數10天，與小視合作舉辦公益路跑，結合動物保育跟小小運動員精神，希望大家留下路跑美好回憶，也能透過路跑關注動物保育議題。朱園長特別提醒大家，清晨時分很多動物剛要起床或正要入睡，希望大家在路跑時放輕聲音，一起當動物的朋友、守護動物。跑步也同時也可以睜大眼睛，尋找看看動物園在清晨時分出沒的野生動物們，會有許多意外驚喜！
除小公視、臺北市動物園攜手合作促成這場別開生面的公益路跑，其他贊助及協力單位還包括台灣迪卡儂、天生動良PBRC、沐羽毛巾、木森好襪、泰山企業、義美生醫、臺北農產運銷公司，以及自然保育與環境資訊基金會TNF共同響應。
大家最熟悉的水果奶奶與「小小保育大使」暖暖，也特別來到現場幫大家加油打氣！超萌的老少雙人搭檔，登場即受到大小朋友熱情歡呼，家長們也紛紛拿起手機拍照記錄，全場氣氛與活力熱絡無比。水果奶奶說，她很喜歡動物，也常在節目中介紹各種動物保育的觀念和知識，她認為，喜歡動物的小朋友都最善良、最可愛，她也希望透過今天在動物園的路跑活動，跟所有小朋友一起更愛護動物、愛護地球。「小小保育大使」暖暖則分享這次自己第一次參加路跑，以及和媽媽一起準備的心情，認真又可愛的模樣，讓現場大小朋友都感到開心。
這場別具特色的路跑活動於20日清晨6:00入場報到、7:15準時開跑。小小跑者正式出發前，小公視專為3至6歲孩子設計的體能節目《動滋達森之島》的精靈們及PBRC教練群，也在舞台上帶領大家一起做暖身操，為孩子們熱身又暖心。
這次路跑路線全長近4公里，從紅鶴廣場開跑，行經動物園工作人員專用的作業道路，經過動物的家，穿過光平隧道後，再到溫帶動物區、溫馨花園、河馬廣場，終點在教育中心，全程跑在動物園裡，是適合各種年齡層的安全路跑的賽道。
沿途除有穿著動物服裝的專屬「動物陪跑員」 陪伴大小朋友一起跑完全程，增添趣味與驚喜；還募集了100位動物扮裝工作人員在跑道沿路組成各個可愛動物加油站，為跑者加油，包括「台灣動物加油團」、「雨林動物加油團」、「熊熊出沒加油團」和「企鵝家族加油團」等，讓小朋友看到可愛動物，更有動力的往前跑。
參加者結束路跑後，現場還安排了親子闖關，及小公視最受歡迎的水果冰淇淋、妖果小學、動滋達滋森之島的哥哥姊姊帶來的豐富、熱鬧的舞台表演，讓參加者享受結合運動、公益、親子同樂及動物保育的休閒之旅。
小公視 PTS XS 是專屬於3-18歲的兒少影音平台，不斷努力為台灣的兒童和青少年提供多元且豐富的影音內容。觀眾可以透過數位無線電視頻道及有線電視系統台收看，或上網至「公視＋」、「小公視 YouTube」等平台，以及透過「公視＋APP」在手機、平板電腦上隨時隨地收看高品質的兒少節目。
更多FTNN新聞網報導
第8屆公視董監事候選名單出爐！朱宗慶、施振榮入列 12/31召開審查會
淡江大橋通車前再掀爭議！淡水人嘆「搶不到路跑名額」 公路局說話了
埔里老牛獲新生！善心人士買下送往「老牛的家」安享晚年
其他人也在看
台中大安港園區媽祖雕像終於蓋鋼架 招商規劃濱海渡假村
大安港媽祖文化園區媽祖雕像歷經3任台中市長，盼了12年，台中市興富發文化藝術基金會捐贈主體高30公尺的花崗石媽祖雕像，本月總算建置鋼架，展開招商，尚未有廠商表態。市府朝興建渡假飯店規劃，已有連鎖飯店業者現勘，但認為地理位置偏遠，後續經營與遊客人數都要審慎評估。自由時報 ・ 1 天前 ・ 4
2026就看這一場｜室內展覽懶人包｜全台唯一沉浸式恐龍展家庭票$550、永恆畢卡索「藝術限定傘」套票開賣、葬送的芙莉蓮特展限定娃包超萌登場！
年末、春節規劃出遊，但不知道去哪兒？可以參考全台人氣室內行程推薦，從藝術、運動、AI科技、攝影到動漫，各種展覽活動蓄勢待發，不論是情侶約會、親子同樂、好友聚會，還是想一個人充實心靈，都能找到適合的選項，各平台紛紛在歲末推出優惠門票折扣，趁機來一場精彩的展覽之旅囉！Yahoo夯好物 ・ 1 年前 ・ 發起對話
神明旅遊! 三尊海神媽祖搭阿里山小火車抵奮起湖
南部中心／鄭榮文、陳芷萍 嘉義縣報導阿里山19日有一場別開生開的神明旅行活動，來自澎湖、金門、馬祖三尊海神媽祖，在嘉義新港奉天宮媽祖的邀請之下，來到嘉義北門車站，搭乘阿里山小火車「栩悅號」山上，首站抵達奮起湖，吸引大批信徒跟隨，20日一早祂們還要去看日出。民視 ・ 5 小時前 ・ 3
花開寶山、浪漫整冬 竹縣寶山鄉波斯菊花海迎接旅遊季
記者彭新茹／新竹報導 為營造友善農村景觀並提升在地旅遊魅力，竹縣寶山鄉公所在新竹縣政…中華日報 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
2026台北電玩展1月29日南港展覽館登場，早鳥票限量5000張售完為止
每年開春最受矚目的遊戲盛會即將登場！2026台北國際電玩展（Taipei Game Show，TGS）將於1月29日至2月1日在南港展覽館1館登場，預購票即日起開放搶購，去年首度推出的150元早鳥票，再度好評回歸，限量5,000張售完為止。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 1
雲林布袋戲登高空展巔峰！ 延展展期串聯櫻花與竹博覽
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府與台北101攜手推出的《超越偶‧超越巔峰》特展，自11月10日開展以互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
影／歌聲傳祝福、醫療送關懷 二林基督教醫院門診洋溢聖誕暖流
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】在充滿希望與愛的聖誕節前夕，二林基督教醫院於今（19）日上午在醫療大樓一樓互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
中原大學理學院啟用「星空走廊」 打造沉浸式太空與天文學習場域
中原大學理學院太空科技研究中心19日在理學大樓一樓舉行「星空走廊」展示空間揭幕典禮。「星空走廊」是由知名天文學家孫維新規劃設計的科學學習場域，以多媒體的大屏幕，打造壯觀震撼的沉浸式環境，展現星空之美和宇宙之奇！明年適逢「2026太空年」，中原大學太空科技研究中心將以「星空走廊」為平台，規劃一系列教育和推廣活動，串連太空科學的歷史故事與尖端發展，讓更多師生與民眾走向星空、認識太空。曾任國立自然科學博物館館長10年的孫維新，自113學年度起獲中原大學延攬擔任物理學系講座教授並兼任太空科技研究中心主任，「星空走廊」的概念和展示內容由其規劃執行。出席揭牌儀式的貴賓包括中原大學董事長張光正、校長李英明、副校長吳宗遠、理學院院長葉瑞銘及前設計學院副院長魏主榮等人，宣告中原校園內首座結合太空科技與天文教育的沉浸式科學學習環境正式啟用！整體「星空走廊」包含了從走廊盡頭牆面往上延伸過頭頂的高解析LED顯示屏幕，播映瑰麗星空的畫面，也展現火箭升空的震撼。周邊有7面豎屏，提供輕鬆活潑的天文新知和太空故事，由參觀者以觸控方式閱讀，完成學習後，再於走廊中央的橫向螢幕接受「太空天文大考驗」，在趣味互動問答中驗收學台灣好新聞 ・ 18 小時前 ・ 1
「聽希望在唱歌」全台巡迴最終場林口長庚登場 用經典歌曲陪伴癌友
林口長庚醫院持續關注癌友及家屬的身心靈照護，自2014年起辦理癌友歌唱、才藝比賽等，透過各種形式的表演，讓癌友重新出發展現自己，更有勇氣面對疾病，成為抗癌勇士。林口長庚醫院每年也配合國健署全方位癌症防治策進計畫，針對不同癌別辦理音樂響宴活動及衛教推廣活動，林口長庚醫院林永昌副院長表示，每次看到癌友認桃園電子報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
隨機殺人犯張文媽媽是陸配？他揭國軍「很多」：有人已升中將，綠營還想說嘴？
台北市19日發生震驚全台的隨機殺人案，27歲嫌犯張文在台北車站投擲煙霧彈，而後到中山站誠品百貨南西商圈持刀殺人後墜樓，最終送醫不治，此案累計4死、6人輕重傷。由於張文頭戴防毒面罩、疑似身著防彈背心，小腿綁上護具，加之檢警在其住處搜出煤油桶、汽油彈製造工具等，明顯預謀犯案，背景及犯案動機備受關注。對此，前立委蔡正元直指，綠營大做文章說張文母親是中國大陸人，事......風傳媒 ・ 43 分鐘前 ・ 48
畏罪才跳樓？誠品員工推測 「根本想逃逸」但張文算錯一步：紙箱早清除
妨害兵役通緝犯張文19日在台北市犯下震驚社會的隨機殺人案，至今包含他自己已有4人死亡，就在攻擊北捷後轉往誠品西南店展開另一波攻擊後，隨即從百貨公司樓頂墜樓身亡，雖然外界推測是遭到警方包圍而畏罪尋短，但誠品內部員工則透露，原本墜樓點堆滿紙箱，且就在攻擊事件發生前已經堆到一個成人這麼高，不禁懷疑張文勘查過地形，但就這麼剛好在他墜樓前已經清除完畢，導致張文墜樓後直接落在水泥地面傷重不治。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 45
原本想法更殘忍！早就選定北車跟中山站 張文犯罪計畫曝光
捷運台北車站及中山站接連發生攻擊事件，19日傍晚5時24分，27歲的張文先在台北車站M7出口B1通道點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並砍殺欲阻止的余姓男子，再前往捷運中山站外丟擲煙霧彈，接著隨即砍殺路人，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡；警方在張文下榻旅館後搜出2台平板電腦，進一步查詢雲端後發現，裡面竟有張文撰寫的犯罪計畫書，而且內容與犯案情節幾乎吻合。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 28
張文異常冷靜！北車砍完人回商旅換裝 再背「土製炸彈長刀」衝中山商圈
台北市於昨（19）日發生震驚全台的隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文的行兇過程逐漸曝光。根據監視器畫面顯示，張文在台北車站犯下隨機砍人案後，並未立刻逃逸，而是冷靜地步行返回中山站附近的商旅，換裝並攜帶長刀及自製煙霧彈再次上街，釀成至少4死9傷的慘劇。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 67
跳樓不是求死？高大成：張文可能「最後一刻還想逃」
通緝犯張文昨（19日）在台北捷運北車站、中山站一帶隨機殺人，釀4死11傷，帶刀衝進南西誠品傷人，最後從5樓墜樓身亡，法醫高大成表示，跳樓動機可從他跳樓傷勢推測，如果撞到頭可能自殺，但如果是腳部或下半身骨折，他就可能還想逃跑。高大成分析，張文準備那麼多是煙霧彈及汽油彈，戴防毒面具作案，持雙刃刀殺人，作自由時報 ・ 2 小時前 ・ 43
張文隨機砍人「台北101跨年停辦？」 董事長賈永婕回應了
捷運台北車站、中山周邊，19日出現持刀隨機殺人案，造成4人死亡（包括兇嫌張文在內）。事發於下班尖峰時期，加上擔心有模仿效應，網上出現台北101跨年是否停辦、不要去的討論，對此101董事長賈永婕作出回覆。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 105
張文衝中山站攻擊！第一刀朝無辜騎士狂砍 他染血撐到轉角才倒下
昨（19日）傍晚到晚間，台北車站M7出口，遭27歲嫌犯張文丟擲煙霧彈；約1個小時過後，張文又徒步到捷運中山站，先是丟擲煙霧彈，瘋狂揮舞30公分長刀，接著又衝進誠品南西店釀多人傷亡，最終張文墜樓身亡。而整起事件，包括張文在內，共造成4死11傷悲劇。其中，一名騎士在中山站附近停等紅燈時，遭張文持刀攻擊，騎士雖受傷仍堅持騎車到轉角，最後連人帶車倒地，因頸脖中刀不治。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 18
張文一天奪3命！ 父母2年未聯繫錯愕...今現身二殯
昨（19日）犯下多起縱火案、殺人案的27歲男子張文，在逃亡時墜樓身亡，其雙親昨夜趕抵警局製作筆錄，最後不發一語地離開，事隔一夜，兩人再度現身二殯解剖中心，同樣低調不語便走入室內。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 47
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 6
李亞萍罹患失智症 營養師示警：5大傷腦食物少吃
藝人余祥銓日前受訪時證實，母親李亞萍出現失智症前兆，甚至會在凌晨3、4點打電話給司機表示要出門，還曾把丈夫余天認成爸爸，這樣的狀況一週反覆發作3、4次。事實上，營養師高敏敏曾列出5大傷腦食物，示警失智症早已年輕化，越早預防越好。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 62
彈劾賴清德！最新網路投票81.7%表態贊成
國民黨立法院黨團與民眾黨立法院黨團今（19）日上午在議場前舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，正式宣布對總統賴清德啟動彈劾案。根據最新網路投票結果顯示，有高達81.7%的網友表示贊成。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 721