2025公益路跑圓滿落幕！小公視發揮社會正能量「捐款支持動物保育」邀孩子一起守護動物

由小公視與臺北市立動物園攜手舉辦的首屆「小公視動物園公益路跑」，於今（20）日熱鬧登場！超過3,500位的大朋友、小朋友，有爸媽牽著孩子、有朋友組隊參加，更有人打扮成自己最喜歡的動物，在封園的動物園跑道上，在各站動物扮裝加油團的加油聲中，一起完成一趟親近台灣原生動物、學習與環境共生的路跑，用腳步連結自然、創造回憶，為保育動物貢獻心力！

小公視與臺北市立動物園攜手舉辦的首屆「小公視動物園公益路跑」，於今（20）日熱鬧登場！（圖／業者提供）

此次路跑的報名組別，有個人組、親子組，還有動物扮裝組，鼓勵參加者發揮創意，讓跑步更有趣。活動共有3500名民眾熱情報名參與，有260多人報名動物扮裝組、2400多人報名親子組，三歲以下的孩子有150多位、70歲以上的長者有8位，當天的動物園真的成為大小朋友和扮裝動物們玩在一起、跑在一起的遊樂園。

公共電視節目部經理於蓓華表示，小公視自去年(2024)開台，是台灣第一個兒少影音平台，而「小公視動物園路跑」作為台慶一週年的公益活動，於蓓華表示特別感謝臺北市立動物園，一早就把動物園打開，讓小朋友的腳步可以走進來！並鼓勵小朋友「不用比快，比的是完成！在爸爸媽媽的陪伴之下用自己的方式完成這趟動物園的驚奇之旅」。於蓓華經理並透露，為了讓這場路跑成為大家難得的體驗與回憶，工作人員每天都在折晴天娃娃祈求好天氣！此外，小公視一直期許能透過頻道的影響力為社會帶來正能量、為教育盡一份力量，所以本次也將把活動10%盈餘捐贈給臺北市立動物園，作為「動物認養」使用以及「動物保育教育」相關計畫，邀起大小朋友一起守護動物。

本次活動10%盈餘捐贈給臺北市立動物園，作為「動物認養」使用以及「動物保育教育」相關計畫。（圖／業者提供）

臺北市立動物園園長朱孝芬指出，很高興在2025年邁入尾聲的倒數10天，與小視合作舉辦公益路跑，結合動物保育跟小小運動員精神，希望大家留下路跑美好回憶，也能透過路跑關注動物保育議題。朱園長特別提醒大家，清晨時分很多動物剛要起床或正要入睡，希望大家在路跑時放輕聲音，一起當動物的朋友、守護動物。跑步也同時也可以睜大眼睛，尋找看看動物園在清晨時分出沒的野生動物們，會有許多意外驚喜！

除小公視、臺北市動物園攜手合作促成這場別開生面的公益路跑，其他贊助及協力單位還包括台灣迪卡儂、天生動良PBRC、沐羽毛巾、木森好襪、泰山企業、義美生醫、臺北農產運銷公司，以及自然保育與環境資訊基金會TNF共同響應。

結合動物保育跟小小運動員精神，希望大家留下路跑美好回憶，也能透過路跑關注動物保育議題。（圖／業者提供）

大家最熟悉的水果奶奶與「小小保育大使」暖暖，也特別來到現場幫大家加油打氣！超萌的老少雙人搭檔，登場即受到大小朋友熱情歡呼，家長們也紛紛拿起手機拍照記錄，全場氣氛與活力熱絡無比。水果奶奶說，她很喜歡動物，也常在節目中介紹各種動物保育的觀念和知識，她認為，喜歡動物的小朋友都最善良、最可愛，她也希望透過今天在動物園的路跑活動，跟所有小朋友一起更愛護動物、愛護地球。「小小保育大使」暖暖則分享這次自己第一次參加路跑，以及和媽媽一起準備的心情，認真又可愛的模樣，讓現場大小朋友都感到開心。

這場別具特色的路跑活動於20日清晨6:00入場報到、7:15準時開跑。小小跑者正式出發前，小公視專為3至6歲孩子設計的體能節目《動滋達森之島》的精靈們及PBRC教練群，也在舞台上帶領大家一起做暖身操，為孩子們熱身又暖心。

這次路跑路線全長近4公里，從紅鶴廣場開跑，行經動物園工作人員專用的作業道路，經過動物的家，穿過光平隧道後，再到溫帶動物區、溫馨花園、河馬廣場，終點在教育中心，全程跑在動物園裡，是適合各種年齡層的安全路跑的賽道。

沿途除有穿著動物服裝的專屬「動物陪跑員」 陪伴大小朋友一起跑完全程，增添趣味與驚喜；還募集了100位動物扮裝工作人員在跑道沿路組成各個可愛動物加油站，為跑者加油，包括「台灣動物加油團」、「雨林動物加油團」、「熊熊出沒加油團」和「企鵝家族加油團」等，讓小朋友看到可愛動物，更有動力的往前跑。

參加者結束路跑後，現場還安排了親子闖關，及小公視最受歡迎的水果冰淇淋、妖果小學、動滋達滋森之島的哥哥姊姊帶來的豐富、熱鬧的舞台表演，讓參加者享受結合運動、公益、親子同樂及動物保育的休閒之旅。

小公視 PTS XS 是專屬於3-18歲的兒少影音平台，不斷努力為台灣的兒童和青少年提供多元且豐富的影音內容。觀眾可以透過數位無線電視頻道及有線電視系統台收看，或上網至「公視＋」、「小公視 YouTube」等平台，以及透過「公視＋APP」在手機、平板電腦上隨時隨地收看高品質的兒少節目。

參加者結束路跑後，現場還安排了親子闖關。（圖／業者提供）

