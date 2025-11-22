2025六堆秋收路跑熱鬧開跑 2千名跑者親近感受原民客庄風光

▲2025六堆秋收路跑今（22）日熱鬧開跑，3組選手分別從清晨與午後時分起跑。（圖／客委會客發中心六堆園區提供）

【記者 王靚慧／屏東 報導】為迎接秋收客庄豐收季節與推廣客家文化，「2025HAKKA POWER 六堆秋收路跑」今（22）日在六堆客家文化園區盛大舉行，吸引近2千名選手參與，活動融合在地客庄文化與原鄉部落景色，在大地秋收之際將文化與健康運動風潮結合，讓參賽者在奔跑中親近六堆客庄的自然風光與客庄文化。

今年賽事規劃 超級馬拉松60K、客庄活力14K與客庄健康6K三大組別，分別從清晨與午後時分起跑。選手沿著客庄與原鄉賽道上的田園景致奔馳，飽覽客家聚落與原鄉風情；在最後3公里，三組賽事共同從單車國道返程，沿途可欣賞茂密的造林林相與公共藝術裝置，成為南臺灣具有文化特色的路跑賽事之一。

▲2025 六堆秋收路跑熱鬧開跑，跑者沿途飽覽客庄風光。（圖／客委會客發中心六堆園區提供）

客委會客發中心主任何金樑表示，「秋收路跑不僅是一次運動，更是一場文化旅行。」藉由跑步行讀活動串連土地、生活與文化，希望讓更多民眾看見六堆的美好。今年特別將超級馬拉松賽道行經泰武原鄉部落，讓跑者奔向北大武山區內親近感受豐富的原客文化及南台灣的美麗村庄；為鼓勵民眾參與，完賽者可獲得以「秋收」與「客家米文化」為靈感設計的限量完賽獎牌與完賽禮，包括由六堆園區自產稻米所釀製而成的「甜酒釀」，充分展現六堆秋收路跑賽事的獨特性與文化性。

賽場中更安排社區加油團進行舞蹈表演，讓最熱情的在地好友為全國跑者加油。本次超馬高手雲集，超馬男子組第一名方柏偉，女子組則是周玲君獲得后冠，而今年特別設立的超馬樂齡組共有20人參賽，樂齡跑者雖然跑得較慢，但是一樣有著堅毅的運動家精神，可以與不同年齡層的跑者一樣享受慢跑所帶來的人生視野。

完賽後的選手歡聚在六堆同樂餐會，同享客庄美味，並相互交流慢跑所帶來的各項話題，並相約下次一起六堆客庄跑步趣。

▲2025 六堆秋收路跑熱鬧開跑，視障跑者熱情參與。（圖／客委會客發中心六堆園區提供）