2025再見藍光．擁抱陽光—家庭草地野餐派對溫馨登場 市長黃偉哲邀市民共創健康數位生活

記者游宜橙/台南報導

為降低藍光對生活的干擾、促進親子陪伴與社區連結，南市社會局於今(6)日午後於曾文市政願景園區廣場草皮舉辦「2025再見藍光．擁抱陽光—家庭草地野餐派對」。本活動以「降低藍光干擾、重拾家庭陪伴」、「促進親子交流、強化社區連結」及「資源宣導、喚起意識」三大主軸出發，現場湧入1,500人與社會局郭乃文局長代表黃偉哲巿長出席，安定區陳仁偉區長、立法委員林俊憲、陳亭妃、郭國文、巿議員吳通龍、陳秋宏等服務處代表亦到場，一起開心參與兼具健康、互動與教育意義的戶外親子野餐派對。

市長黃偉哲表示，隨著科技產品普及，現代人長時間接觸電子螢幕已成常態，藍光對身心健康所造成的影響不容忽視。透過這場野餐派對，希望提醒市民適度使用3C產品，培養正向的數位生活習慣，同時營造一個讓家人彼此陪伴、親近自然的良好氛圍。

曾文市政願景園區設有多項社會服務據點與專業資源，包括曾文區社會福利服務中心、實物愛心銀行麻豆分行、身心障礙者服務中心，提供市民多元且即時的協助與支持。本次活動由各社福單位設置多項親子體驗區與宣導攤位，內容包含親子闖關活動、陽光野餐專區、氣球泡泡活動、社福資源諮詢站及在地友善市集等。其中「再見藍光打卡區」也成為亮點之一，許多民眾在陽光下拍照打卡，與家人共享一個放下手機好好說話的親子時光，現場笑聲滿溢。



社會局局長郭乃文感謝所有參與家庭及市民朋友的熱情投入，也特別感謝各單位通力合作，讓本次活動順利圓滿。未來市府將持續結合社會福利、教育推廣與社區參與，規劃更多元、有趣又具意義的公共活動，鼓勵市民走出戶外、走進社區，在自然與互動中建立更緊密的家庭連結與生活平衡，一起用行動打造更健康、溫暖與永續的生活。