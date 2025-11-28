2025冬季展望 今年冬季"正常偏暖"
其他消息，再過兩天，就12月了，等於正式進入冬季，但到現在還很人穿短袖，涼意斷斷續續。氣象署今天召開記者會，公布今年冬季展望，表示因為反聖嬰現象，整體溫度正常偏暖，同時雨量也有偏少跡象，枯水期更要謹慎用水。
時間來到秋季的尾聲，不過在太陽偶有露臉的狀況下，白天的氣溫仍然偏暖，這樣的天氣型態幾乎貫穿整個秋季。根據氣象署統計，今年更創下74年來最暖的秋天。中央氣象署預報中心副主任 羅雅伊：「 北方的高壓系統並不顯著，反而取而代之的是，太平洋高壓的勢力 是比較強勢的，並且往西伸展到中國，因此台灣大部分時候受到，太平洋高壓影響，平均氣溫達到26.5度，是我們1951年比較有完整的，紀錄以來最暖的秋季。」
隨著冬季腳步逼近，氣象署觀測到熱帶太平洋呈現東冷西暖的海溫型態，意味今年反聖嬰機率不低；而各國模式也顯示，這個冬季的平均氣溫，仍以正常偏暖的機率最高。中央氣象署預報中心副主任 羅雅伊：「 以氣溫來說 12月不管是，北中南東 大致上都是，以正常的機率 是最高的，那到了1月跟2月，則是以正常的機率比較高之外，那其次就是稍微偏暖的機率是次之。」
但提醒民眾未來還是會有一波波東北季風影響台灣，而進入冬季也是西半部地區的枯水期，民眾一定要愛惜水資源，注意節約用水。
更多 大愛新聞 報導：
坐著輪椅睡三個月 社工轉介志工急伸援
桃園第二場授證暨歲末祝福
其他人也在看
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 4 小時前
有感降溫就在今晚！專家估「這天」迎首波大陸冷氣團
生活中心／王靖慈報導今（27）日的天氣濕冷，且受東北季風增強加上水氣變多，全台雲量增多，從桃園以北到東半部、恆春半島都有短暫雨，中南部也無法倖免地迎來陣雨。從南到北，多數地區的天氣都呈現濕冷、陰雨不斷。氣象粉專也提醒，今晚起冷空氣還會更強，甚至可能達到今年第一波「大陸冷氣團」的等級，這將是入冬以來最明顯的降溫。民視 ・ 1 天前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
強冷空氣下週報到！直逼「大陸冷氣團等級」 專家：入冬腳步近了
明（28）日受東北季風影響，再加上清晨水氣仍多，清晨西半部仍有零星降雨的機會，不過週六（29）東北季風減弱，白天各地氣溫回升，氣象署指出，下週一（12/1）起至下週四東北季風再增強，溫度稍降。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，預期下週二晚上開始南下的冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度，「將會是入冬以來最有感的一次降溫，冬天的腳步近了」。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 1 天前
今晨剩14度白天回溫 週末熱飆30度！這天恐迎首波冷氣團「最有感降溫」
中央氣象署指出，受到東北季風影響，今（28）日各地早晚偏涼，中部以北及宜蘭低溫約14至15度，南部及花東低溫約18度，雲量增加影響，北部及東半部約22度、23度，中南部約24、25度，天氣仍然偏涼，外出要適時增添衣物以免著涼；上午水氣仍多，西半部仍有零星降雨的機會，中午起水氣逐漸減少，但各地雲量仍偏多，降雨僅恆春半島及中南部山區有零星短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
一週3波東北季風南下！明晨低溫下探14度 降溫趨勢一圖看
[Newtalk新聞] 受到3波東北季風和天琴颱風外圍環流影響，今(27)日降雨明顯，氣象署指出，第一波在今日報到，迎風面轉濕涼，明(28)天雲系減少轉乾，但持續低溫，明天和後(29)天清晨中部以北、東北部低溫下探14度，預計週末回溫；30日晚間第二波東北季風增強，持續至12月1、2日，後續東北風減弱不明顯；12月3、4日第三波東北季風接力南下，北部和東半部再轉濕冷。 氣象署指出，今明兩天受東北季風影響，加上南邊颱風外圍水氣，有中高層雲系通過，迎風面轉濕涼；明天雲系減少，隨高壓東移出海帶來乾冷空氣，清晨低溫會比今天再降1到2度，明天和後天清晨中部以北、東北部低溫14到16度，白天20到23度。 週末東北季風減弱，白天氣溫可到25到28度，日夜溫差大，不過30日晚間第二波東北季風增強，持續至12月1、2日北部和東半部轉濕涼，後續東北風減弱不明顯，北台灣白天氣溫下降23度上下，整天偏涼；第三波東北季風在12月3、4日接力南下，迎風面地區和東半部有零星降雨。 另外，位於南海的天琴颱風今天上午8點位置距離鵝鑾鼻西南方1200公里海面上，今天到30日會在南海以緩慢速度滯留打轉，30日到12月1、新頭殼 ・ 22 小時前
明起晴朗至週末！下週新一波東北季風報到 轉濕冷時間曝
氣象署表示，今日桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨，北部降雨機率比較高的時段在上半天，下半天降雨機率會降低。溫度方面，各地早晚偏涼，低溫約16至19度，北部及宜蘭、...CTWANT ・ 1 天前
颱風水氣今晚移入！3地區雨下到明天 週末輻射冷卻低溫探13度
氣象署表示，週五（28日）持續受東北季風影響，水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅恆春半島有零星短暫雨。週六、下週日（29日、30日）東北季風減弱，各地大多為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。下週一（12月1日）東北風稍增強，但水氣偏少，僅基隆北海岸、東半部地...CTWANT ・ 1 天前
強冷空氣下週殺到「強度探冷氣團」 日夜溫差達10度
近期東北季風為北台灣帶來有感濕冷，類似天氣將持續到本週末，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，12月起將有1波冷空氣南下，強度上看大陸冷氣團等級，可能出現今冬最有感降溫。中天新聞網 ・ 21 小時前
冷空氣連兩波！東北季風接力襲台 北台灣週三開始又濕又冷
氣象署表示，隨著東北季風逐漸減弱，週末天氣好轉，各地多雲到晴，可見陽光，僅恆春半島仍有局部短暫雨；週日則需留意基隆北海岸與中部以北山區有短暫降雨機會。不過，下週一（12月2日）起，另一波東北季風南下，氣溫再度下滑。氣象署指出，北部地區高溫將由週末的27至28度降...CTWANT ・ 17 小時前
冷空氣何時減弱？氣象署揭回暖時間點
[NOWnews今日新聞]中央氣象署表示，今（28）日受東北季風影響，中部以北早晚低溫15度，周六（11月29日）清晨在輻射冷卻作用影響，低溫降至14度；周六白天開始回溫，北部可達27至28度，全台晴...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
「東北季風＋天琴颱風」水氣影響！3區明顯降雨 未來一週天氣一圖看
[Newtalk新聞] 台灣持續受到東北季風影響，氣象署指出，今(26)日入夜至明(27)日白天，因台灣南方的輕度颱風「天琴」影響，水氣稍有增加，桃園以北、東半部及恆春半島有較明顯降雨出現，但明晚開始轉乾冷，週末白天氣溫將再度回升；但下週還有下一波東北季風增強，且可能持續影響到下週末，各地夜間清晨氣溫約18至21度左右。 氣象署指出，台灣持續受到東北季風影響，今日入夜至明日整日，因台灣南方的輕度颱風「天琴」影響，水氣稍有增加，北部、東半部、恆春半島、南部地區、中部山區降雨機率提高，尤其桃園以北、東半部、恆春半島降雨較明顯，有局部短暫雨，預計明晚降雨趨緩，週末東北季風減弱，各地維持多雲到晴的天氣。 另外，今晚至明晨的氣溫不會比今日清晨低，大約落在19至20度上下，明白天有一波冷空氣影響，北部地區約20至22度，中南部、台東地區約23至25度，這波冷空氣預計持續到28日；週末東北季風減弱，各地維持多雲到晴的天氣，且白天氣溫回升，各地有24至28度，感受明顯變暖，早晚仍涼，但東半部、恆春半島有零星降雨。 下週起將會有另一波東北季風增強，且可能持續影響到下週末，各地夜間清晨氣溫約18至21度左新頭殼 ・ 1 天前
入夜水氣增明東北季風增強桃園以北防短暫雨 周五低溫下探13℃
中央氣象署表示，今天入夜水氣增多，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，預計持續至明晚，明天另一波東北季風增強，竹苗、南部地區及中部山區有零星短暫雨，降雨持續至晚間趨緩。預估周五（28日）、周六（29日）平地低溫下探至攝氏15度，局部空曠地區因輻射冷卻影響，可能會再低2度。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
下週東北季風增強北部低溫下探15度 氣象署曝「冬季展望」
即時中心／林韋慈、魏熙芸報導中央氣象署今日公布秋季回顧與冬季展望。今年秋季（9至11月）全台平均氣溫明顯偏暖，創下自1951年有紀錄以來的歷史新高。降雨方面，雖然整體雨量屬於正常範圍，但下雨日數偏少，雨量大多集中在颱風或其外圍環流影響期間，尤其花東地區在十月份受颱風外圍帶來顯著降雨。氣象預報中心副主任羅雅尹表示，目前熱帶太平洋呈現東冷西暖的海溫型態，反聖嬰現象正在逐步發展。依照最新模式推估，今年冬季溫度偏向正常至偏暖，降雨則多為正常至偏少。民視 ・ 35 分鐘前
這次「PM10」偏高！西半部空污警報 戴口罩能自保
沙塵暴影響台灣空氣品質，前中央氣象局局長鄭明典今天透過臉書發文警告「沙塵影響持續」，並指出此次PM10濃度偏高，建議民眾戴口罩保護。環境部同時提醒西半部、宜蘭、冬山、花蓮、馬公、馬祖及金門地區敏感族群應減少戶外劇烈活動。中天新聞網 ・ 3 小時前
強冷空氣掃台「低溫僅15度」 北東、恆春回歸濕冷冬日
東北季風持續影響，且仍有水氣，西半部28日清晨有短暫雨勢，白天起減少，各地主要是多雲天氣。下週還有較強冷空氣報到，低溫再下探15度，降雨範圍也會擴及北部、東部與恆春半島。中天新聞網 ・ 17 小時前
今早晚偏涼！週末回溫西半部上看30度 下週東北季風又來
今各地一早天氣偏涼，中南部白天高溫25度，明隨著東北季風減弱氣溫明顯回升，西半部及台東高溫甚至能來到30度，但下週起再受東北季風影響，北部氣溫將再次溜滑梯式降溫。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
明清晨低溫恐下探14度！兩波東北季風接力 雨區曝光
中央氣象署預報，未來一週將有兩波東北季風接力影響台灣，加上南海天琴颱風外圍水氣加持，北台灣降雨明顯。中天新聞網 ・ 22 小時前
清晨最低溫14.8度！今中午起水氣漸減 明各地氣溫回升
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在花蓮縣壽豐鄉的攝氏14.8度。氣象署表示，今天（28日）受東北季風影響，各地早晚偏涼，上午水氣仍多，西半部仍有零星降雨的機會，中午起水氣逐漸減少，明天天氣如何？氣象署指出，明天（29日）東北季風減弱，白天各地氣溫回升，早晚仍較涼，周日（30日）各地大多為多雲到晴，西半部日夜溫差較大。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 5 小時前