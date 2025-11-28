2025冬季展望 今年冬季"正常偏暖"

其他消息，再過兩天，就12月了，等於正式進入冬季，但到現在還很人穿短袖，涼意斷斷續續。氣象署今天召開記者會，公布今年冬季展望，表示因為反聖嬰現象，整體溫度正常偏暖，同時雨量也有偏少跡象，枯水期更要謹慎用水。

時間來到秋季的尾聲，不過在太陽偶有露臉的狀況下，白天的氣溫仍然偏暖，這樣的天氣型態幾乎貫穿整個秋季。根據氣象署統計，今年更創下74年來最暖的秋天。中央氣象署預報中心副主任 羅雅伊：「 北方的高壓系統並不顯著，反而取而代之的是，太平洋高壓的勢力 是比較強勢的，並且往西伸展到中國，因此台灣大部分時候受到，太平洋高壓影響，平均氣溫達到26.5度，是我們1951年比較有完整的，紀錄以來最暖的秋季。」

隨著冬季腳步逼近，氣象署觀測到熱帶太平洋呈現東冷西暖的海溫型態，意味今年反聖嬰機率不低；而各國模式也顯示，這個冬季的平均氣溫，仍以正常偏暖的機率最高。中央氣象署預報中心副主任 羅雅伊：「 以氣溫來說 12月不管是，北中南東 大致上都是，以正常的機率 是最高的，那到了1月跟2月，則是以正常的機率比較高之外，那其次就是稍微偏暖的機率是次之。」

但提醒民眾未來還是會有一波波東北季風影響台灣，而進入冬季也是西半部地區的枯水期，民眾一定要愛惜水資源，注意節約用水。

