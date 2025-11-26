2025冬季酒款推薦｜KIRIN「富士威士忌」登台、噶瑪蘭「海洋」限定、臺虎「威香調啤」：從風土到工藝酒款盤點
臺虎 × 高原騎士 × TCRC：三種工藝交會出的冬季混血啤酒
臺虎、高原騎士與 TCRC 繼「希密爾之歌 Hymiskvidha Boilermaker」後，推出「威香調啤」。延續三方過去的默契，這次把「啤酒加威士忌」這件事調整得更乾淨、更好入口。臺虎以清爽型拉格做基底，香氣由烘焙麥芽帶出焦糖與烤吐司的味道，整體走向輕盈順口。「世界烈酒之最」高原騎士的威士忌加入後，帶來石楠花蜜與微燻氣息，讓風味在中後段更完整。接著交由 TCRC 首席調酒師阿翔手中，調整後讓兩者銜接得更自然，入口仍是啤酒的暢快，後面才慢慢浮出威士忌的甜度與木質調。整體喝起來簡單、清楚，也不會有傳統 Boilermaker 那種直接堆酒精的感覺。冬天喝尤其適合，風味集中但不壓口，是能連續飲用的類型。與上回偏厚重的作品，「威香調啤」更貼近日常，也更容易讓人理解混血啤酒的魅力。
威香調啤
結合釀造、蒸餾與調酒三種工藝，以層次豐富、麥芽香氣飽滿的清爽拉格為基底，融合高原騎士 12年單一麥芽威士忌的花蜜燻香泥煤、焦糖與雪莉橡木桶香氣。細緻氣泡在舌尖綻放，讓威士忌的香氣與啤酒的圓潤達到完美平衡。NT150／罐（330ml）
KIRIN「富士日本威士忌」：將富士山腳下的三項代表工法，全系列登入台灣市場
KIRIN 今年將「富士日本威士忌」系列完整帶進台灣，等於把「富士御殿場蒸溜所」的核心技術一次呈現給台灣市場。這座蒸溜所位於海拔620公尺的富士山北側，水源取自長年過濾的伏流水，氣候冷涼、四季分明，熟成速度平穩，風味線條清楚，也奠定了富士系列「乾淨、平衡」的基調。
此次登場的酒有三款，包括「單一穀物」、「單一調和」、「單一麥芽」，也正好展示富士御殿場最具代表性的三種工法。「單一穀」物使用多座蒸餾器原酒調配，入口柔順，帶有覆盆子與橘子果醬的香甜；「單一調和」結合麥芽與穀物的結構，呈現蜂蜜、梨塔與白花的細緻層次；「單一麥芽」則展現橡木桶熟成的深度，果香飽滿，質地滑順，尾韻乾淨。
三款酒在國際競賽中都有穩定成績，背後的調酒師竹重元氣強調「乾淨與酯香」是富士系列的核心精神。與近期市場上強調濃度或個性化的日本威士忌相比，富士系列更專注在透明度與工藝精準度，是能明顯喝出風土與細節的作品。
Kavalan 噶瑪蘭推出昇恆昌限定—「海洋」單一麥芽威士忌
噶瑪蘭今年在免稅通路推出全新限定款「海洋」單一麥芽威士忌，取自「台灣之韻」系列，靈感源於太平洋與島國文化，希望把台灣作為海洋國家的風味記憶濃縮在一支酒裡。這款酒採 Fino 雪莉桶熟成，結構偏明亮，香氣層次由熱帶水果、奶油太妃糖與乳脂軟糖組成，口感柔滑，帶有牛奶巧克力的甜潤，中段轉為雪莉桶的堅果與乾果氣息，最後留下細緻的海風鹹味，讓尾韻更平衡，也更具辨識度。
瓶身設計延續「海」的主題，以客家藍染為靈感，透過深淺不一的藍色描繪浪潮線條，讓酒標呈現更貼近台灣工藝的視覺語彙。「海洋」目前僅於昇恆昌機場免稅店與內湖旗艦店販售，是噶瑪蘭與免稅通路合作後的首支專屬作品，
Aberlour 亞伯樂推出跨越半世紀的珍稀原酒
亞伯樂今年推出品牌迄今最高年份的作品「亞伯樂 50 年傳世珍稀之作」，酒液來自 1970 年代蒸餾的原酒，這批酒在 1898 年酒廠大火後僅少量倖存，並在接下來的半個世紀中由歷代調酒師以小批次方式長期照料。最終選擇在原桶強度 45.2% 裝瓶，完整保留熟成過程累積的果香、木質調與雪莉甜韻，是亞伯樂對時間熟成與斯貝賽風土的最高致敬。
外盒由工藝設計師 John Galvin 操刀，以十二片橡木桶板組構，並在底座嵌入酒廠退役第一號酒窖的花崗岩石材，讓收藏者能真正擁有酒廠歷史的一部分。香氣層次包含杏桃、紅蘋果、梨子與哈密瓜，後段轉為榛果、蛋白霜與牛奶巧克力；入口先是橙皮果醬與太妃糖，再逐漸延伸至香草卡士達與糖漬薑絲，尾韻綿長而細膩。「亞伯樂 50 年傳世珍稀之作」全球僅 20 瓶、台灣僅配額兩瓶，屬於收藏型定位，也象徵亞伯樂在雙桶熟成與小批次工藝上的高峰表現。
高雄唯一蘭姆酒吧「Rumway」：從台灣風土出發的選酒與客座企劃
「Rumway」為全台少見、以蘭姆酒為主軸的專門酒吧，創辦人梁奕明以「從台灣出發、航向世界」為概念，在試營運期間花了一年蒐羅酒款，從台灣蘭姆酒、果酒到全球近40國的珍稀選品，共超過百款。
「Rumway」開幕首場活動就以「台灣第一」為題，邀請「灣兜」創辦人黃龍輝共同設計客座酒單，主角選用今年獲多項國際大賽肯定的高雄「鴻興製酒」丸 NINE TO ONE 系列，包括紅甘蔗、梅子桶到握咖啡蘭姆酒，四杯限定調酒皆以台灣農作與島嶼風味為出發點。酒吧不只展示蘭姆酒，也希望把台灣風土放進杯裡，梁奕明則復刻法國調酒大賽冠軍作品「情書」，用台灣金時地瓜泥與紅甘蔗蘭姆酒呈現地方風味；黃龍輝的「Taiwan Harmony」則以梅子桶蘭姆、冬瓜糖與碳焙烏龍茶組合，讓台灣味以更細緻的方式呈現。
「Rumway」的開幕，也象徵台灣蘭姆酒快速發展的階段，像鴻興製酒、有趣酒業等作品都陸續獲得國際關注，品牌更期望以「一站式品飲台灣風土」的方式，把這股浪潮帶到更完整的品飲現場。
台北冬天最熱鬧的企劃—「貓下去 × Orion」沖繩冰啤挑戰賽
貓下去敦北俱樂部與沖繩生啤品牌「Orion」合作，推出首次聯名的「世界盃沖繩冰啤大賽」。活動從即日起一路延續到2026年1月，以挑戰賽的形式替冬夜加溫。參加者需點上一杯聯名酒款「Orion 沖繩冰啤」（NT380），並在計時關卡中比拚速度，最快見底者可晉級決賽，最後更有機會獲得「單人沖繩來回機票」。
聯名酒款以現拉「Orion 生啤」為基底，結合貓下去的台式創意調飲，加入黑糖、石榴與檸檬，風味清爽中帶著焦糖甜韻，層次簡單但不單調，非常貓下去不羈胡鬧的派對風格。活動期間只要購買七杯 Orion 生啤（500ml）亦可兌換「限量現烤烏魚子」，讓聚會更有熱鬧。
Moonrock「弦月計畫」：音樂、調酒的沉浸式實驗12月登場
南臺灣最強酒吧「Moonrock」在2025年末推出全新企劃「弦月計畫」，把「現場音樂 × 主題調酒」放在同一個舞台上，首部曲「浮月與深海」將於12月在台北「STAFF ONLY CLUB」舉行。
這次邀請樂團 deca joins 一起創作，以曲目為靈感調製六款雞尾酒，觀眾在上半場可於二樓座位區同步享受 Live 演出與品飲。下半場則以 DJ Party 方式延伸兩晚，「Moonrock」團隊與多位 DJ 接力演出，從 City Pop、Neo Soul 到 Jungle、Reggae，不同節奏搭配「Moonrock」特製調酒，形成更開放的夜晚社群場景。現場視覺也以「深海」為主題，透過藍色燈光、波紋與鏡面裝置，營造如海面下浮動的氛圍。
本次活動由威士忌品牌「The Macallan 麥卡倫」贊助，現場可品飲品牌核心酒款。推薦熟悉「Moonrock」的讀者參與，大家絕對能從「弦月計畫」看漸他們持續把調酒放進更完整的現場體驗裡，讓人能用更直接的方式理解他們想傳達的節奏與風味。
｜未滿十八歲禁止飲酒・飲酒過量，害人害己｜
