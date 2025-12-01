2025冬季「以油養膚」必學的隱藏用法！混搭乳霜、熱敷按摩，乾皮也能養出貴婦光

（圖／品牌提供、取自 albion_jp IG、official_hellome IG）

隨著氣溫驟降，冷風與室內暖氣的雙重夾擊，是否覺得無論擦了多少化妝水、精華液，皮膚卻還是緊繃、乾燥，甚至出現脫皮起屑的狀況？這代表肌膚的「皮脂膜」正在受損，鎖水能力大幅下降。這時候，你需要的不是更多的水，而是能修護屏障、封存水分的「好油」。

許多人對「油保養」仍停留在黏膩、悶痘的刻板印象，但現今的美容油工藝早已進化，質地輕盈如水、滲透力極強。今年冬天就讓我們學會正確的「精華油」運用技巧，不只是單擦，更要懂得混搭與急救，讓肌膚在寒冬中依然散發潤澤的貴婦光芒！

美容油/精華油的 5 種實用進階技巧

1. 入門必學：乳霜/身體乳「+1 混搭法」

覺得原本愛用的乳霜或身體乳在冬天變得不夠力了嗎？先別急著買新的！

怎麼做：在原本的乳霜或身體乳中，滴入 1-2 滴精華油，在掌心混合溫熱後再塗抹。

效果：這能瞬間將原本的保濕產品升級為「滋潤修護版」，不僅延展性變好，油分還能幫助鎖住水分，讓保養後的潤澤感延續到隔天早上，特別適合混合肌或剛嘗試油保養的新手。

美容油推薦：ALBION 黃金植萃全效精華油

被譽為日本殿堂級的「隨身萬用美容油」，歷經五代進化以更輕盈、更透亮的質地再度亮相。一瓶即可應對多種膚況並四季皆用。升級版黃金油能鎖住保養功效，使肌膚整日維持亮澤飽滿。質地輕盈不黏膩，可作為臉部精華油，也能混粉底、當指緣油、身體乾燥修護或髮尾柔順油。

ALBION 黃金植萃全效精華油 40ml／1,650元（圖／品牌提供、取自albion_jp IG）

2. 沙膜肌急救：三明治「熱油敷臉法」

當皮膚極度乾燥、甚至出現乾紋時，這個源自SPA的技巧能讓肌膚起死回生。

怎麼做：洗臉後先拍上一層保濕化妝水。

取較多量的美容油（約一管），全臉按摩至吸收。

敷上一片保濕面膜（或用化妝水濕敷）。

取下面膜後，再用雙手掌心的溫度輕壓全臉。

效果：透過「水-油-水」的三明治夾擊，加上封閉式滲透，能強迫肌膚吸收養分，做完臉會像水煮蛋一樣嫩滑。

美容油推薦：hellome 日出澄光精萃油

適用於全膚況尤其乾燥缺油、肌膚粗糙無光澤等問題，超親膚加上吸收力超快，不會讓皮膚增加負擔還能讓皮膚變得更透亮、提升保濕力，尤其是較為乾燥的膚況使用後快速有感，是男女都可以使用的品項，許多網友也分享長期使用能讓膚況變得穩定、不容易泛紅。

hellome 日出澄光精萃油 30ml／1,599元（圖／取自 official_hellome IG）

3. 底妝救星：粉底液混油，打造韓系水光肌

冬天上妝最怕卡粉、斑駁，或是剛上完妝臉就裂開。

怎麼做：在粉底液中加入 0.5~1 滴美容油（注意量不要多，以免影響遮瑕度），混合均勻後上妝。

效果：這能大幅增加粉底的保濕度與服貼度，讓底妝更吃妝，並且呈現出宛如天生好皮的「韓系水光感」，一整天都不容易暗沉乾燥。

4. 療癒儀式：熱毛巾按壓，開啟吸收通道

如果你使用的是含有精油香氛的美容油，這招絕對要學起來。

怎麼做：洗完臉後，全臉塗抹美容油並簡單按摩。接著準備一條溫熱毛巾（不燙手為準），輕輕按壓覆蓋在臉上約 30 秒，深呼吸嗅聞香氣。

效果：熱氣能幫助打開毛孔，讓油脂更快速滲透進肌膚底層，精油的香氣更能放鬆緊繃的神經，讓保養成為一場療癒身心的儀式。

美容油推薦：PAUL & JOE 紫羅蘭草本能量精華油

PAUL & JOE 推出品牌至今最卓越的能量精華油，滋潤油層與水潤精華的黃金比例結合，11 大美容成分全面修護由內而外，為肌膚注入滿滿草本修護力，帶來緊緻、透亮、彈潤的奢華體驗。按摩使用時，可促進循環並提升吸收效率，進一步加強肌膚的緊緻與彈潤感受。

PAUL & JOE 紫羅蘭草本能量精華油 40ml／3,090元（圖／品牌提供）

5. 萬用修護：指緣、髮尾的隨身保鏢

高品質的美容油通常成分單純天然，是全身乾燥部位的救星。

怎麼做：擦完臉後，掌心剩餘的殘油千萬別洗掉！直接抹在容易分叉的髮尾，或是乾燥起皮的指緣、手肘、膝蓋。

效果：能撫平毛躁髮絲，軟化角質，讓細節處也展現精緻感，完全不浪費任何一滴珍貴的精華油。

（圖／取自albion_jp IG）





