2025冬戀蘭陽溫泉季 幸福流動暖心迎冬
一年一度的宜蘭冬季盛會「2025冬戀蘭陽溫泉季」即將於12月熱情登場！由宜蘭縣政府、礁溪鄉公所及地方產業共同策劃，今年以「幸福流動‧暖心迎冬」為主題，串聯各項精彩活動，邀請全國民眾一同感受冬日宜蘭的暖心魅力。
活動自12月5日「祈水感恩禮」揭開序幕，由宜蘭縣溫泉產業發展協會於湯圍溝溫泉公園舉辦，藉由「祈水感恩禮」表達對大自然賜予溫泉資源的感恩，祈願平安幸福，傳承礁溪溫泉文化精神。緊接著12月7日冬戀蘭陽溫泉季盛大開幕以悠揚的水袖舞演繹泉水靈動之姿，隨後「踩街嘉年華」熱力登場，社區團隊、藝文表演者及創意花車沿街遊行，展現宜蘭在地的活力與熱情，今年溫泉季特別邀請享譽國際盛名的日本山形縣花笠舞團前來參與溫泉季開幕踩街，增添活動的國際色彩與節慶亮點，同時，也希望藉此促進兩地的觀光合作，吸引更多國內外遊客共襄盛舉，體驗跨國文化交流的熱情與溫泉魅力。
另12月8日至14日的「蘭陽食旅特展」於湯圍溝溫泉公園徒步區舉辦，集結地方觀光產業、「宜蘭TOP 10好食、好物」、「蘭海鐵道五漁村」及「宜蘭人市集」等優質店家共同參展。現場不僅可購買超優惠票券與多元伴手禮，亦可滿足遊客的味覺，更推出消費好康活動——凡於特展專區消費滿500元即可至服務台兌換限量紀念品，消費滿1,000元即可參加抽獎，有機會獲得五星飯店住宿券、餐券、泡湯券及多項限量好禮。
此外，12月8日至14日每晚「歡樂小踩街」將再次熱力沸騰礁溪，主題花車與可愛偶車閃耀夜色，結合音樂、舞蹈與光影，為冬夜增添節慶歡樂氛圍。壓軸的「礁溪溫泉馬拉松」則將於12月13日凌晨開跑，邀請全台跑者沿途欣賞礁溪山水美景，完賽後再以溫泉療癒身心，體驗最具宜蘭特色的旅跑。
配合2025冬戀蘭陽溫泉季活動舉辦，主會場湯圍溝溫泉公園亦有光彩奪目的燈光裝置藝術布置，首先映入眼簾的是高達6公尺、寬9公尺的主燈，以「蘭陽風景」及「山形縣花笠舞」為主題，運用相框式前後景設計增添互動趣味，讓山海交融的宜蘭風光成為拍照的最佳背景。
穿越閃耀的光廊，高3.8公尺、寬約3.3公尺的太平山杜鵑花，及翩翩起舞的大白斑蝶，邀您一同沉浸浪漫。順著河道漫步，色彩斑斕、高約3公尺的「國蘭隧道」綻放著縣花的優雅姿態，彷彿置身花團錦簇的夢幻仙境。而沿途可見復古鐵花窗搭配春仔花、櫻花、桂花等象徵宜蘭人文底蘊的花卉造景，彷彿花朵自窗間綻放，交織出一幅穿越時光的美麗畫卷。
展區的尾聲，寬1公尺以燈光為筆的「燈光藝術畫作」，從壯闊的五峰旗瀑布、靜謐的林美石磐步道、清澈的龍潭湖，到珍稀的油杉、香甜的金棗與溫泉番茄，呈現宜蘭最具代表性的自然風情與農特產。
2025冬戀蘭陽溫泉季燈飾展示時間：114/11/26-115/3/3每天17:00-23:00。
宜蘭縣政府表示，為推廣在地優質食材與獨具風味的溫泉美食，今年特別與長榮鳳凰酒店(礁溪)、礁溪寒沐酒店、山形閣、礁溪福朋喜來登酒店、山多利大飯店、冠翔泉旅及宜蘭力麗威斯汀度假酒店等7家飯店業者攜手推出今年12月限定「蘭陽溫泉美食饗宴」，精選宜蘭在地食材入菜，各家飯店推出各家拿手好菜，不論是桌菜或套餐，皆融合溫泉文化創作道地料理，讓遊客在泡湯之餘盡享舌尖盛宴，在暖泉與佳餚間體驗身心的雙重療癒。「冬戀蘭陽溫泉季」是宜蘭冬季觀光的代表品牌，結合表演活動、燈飾裝置藝術、美食與運動等系列活動，展現礁溪溫泉的多元風貌。縣府誠摯邀請全國旅客走訪宜蘭，在泉湯暖意與節慶歡笑中，共度一場幸福洋溢的冬日饗宴。
活動相關內容及「蘭陽溫泉美食饗宴」菜單請參考活動官網：www.yilanhotspring.com.tw
