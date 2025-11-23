2025冬暖慈幼園遊會傳遞溫馨

為建構更完善的社會安全網，新竹縣政府昨（二十三）日與家扶中心於縣府前廣場攜手舉辦「二○二五年冬暖慈幼園遊會」暨社會福利感恩活動，邀請各界與扶助家庭共襄盛舉，在歲末年終之際匯聚民間力量，為弱勢兒少與家庭傳遞溫暖與支持。

新竹縣長副縣長陳見賢二十三日同時也是新竹家扶中心扶幼委員會副主委，他代表縣長楊文科出席，致詞時指出，很感謝許多企業、人民團體甚至是民眾，呼朋引伴一起擺攤，在冬天到來之際，獻上溫暖的愛心，關懷社會中需要幫助的朋友們，讓社會更加和諧。

新竹縣長副縣長陳見賢表示，竹縣部分偏鄉地區受限於資源取得不易，弱勢家庭在使用社會福利與醫療保健等服務上常面臨困難。縣府近年積極推動「福利社區化」，已於竹北、竹東、新埔、新湖及橫山設立五處社會福利服務中心，並持續整合公私部門能量，以「家庭為中心、社區為基礎」為核心理念，讓社會關懷更有效、溫暖地送達每個需要的角落。

今日園遊會的特色是溫馨市集，計有九十九攤位匯聚愛心與環保行動，愛心攤位包括企業、民間團體及扶助家庭自營攤位，內容涵蓋手作美食、二手物品、DIY體驗與兒童保護宣導等，呈現豐富多元的面貌。許多攤位夥伴用心投入，更有曾受扶助的孩子回到現場設攤，以行動回饋社會，象徵愛的延續。本次活動也特別響應環保減塑，鼓勵民眾自備環保袋，將善念與永續行動一同落實。