2025冬至日期幾月幾號？冬至拜拜時間、習俗與農曆由來故事
冬至即將來臨，許多人都會來碗湯圓慶祝平安長了一歲。除了吃湯圓，有些家庭還會在這天吃水餃、餛飩，或是特地起大早祭祀祖先。這些冬至習俗其實其來有自，究竟冬至是幾月幾號？拜拜時間與供品該怎麼準備？又有什麼禁忌？本文將帶您揭開冬至的神秘面紗。（編輯推薦：冬至年運交接3生肖旺到年底！冬至6招養生轉運法：2026心想事成、財氣大飆升）
目錄
2025年冬至是幾月幾號？為什麼日期會變動？
2025年的冬至日期是12月21日，但像是2022年的冬至則是在12月22日。為什麼會不一樣呢？許多人說到傳統節日會習慣查閱農曆，但冬至屬於「二十四節氣」，是根據國曆及太陽運行的位置所制定而成的。
過去古人會根據中午太陽仰角高低的觀察，定出節氣，但因為地軸傾斜與太陽運行的關係，每個節氣的日期每年都會有1～2天的變動，而冬至通常落在國曆的12月21日、22日或23日。因為沒有固定在特定一天，冬至也被稱為「活節」。
冬至在二十四節氣中代表什麼意思？
冬至是一年中重要的陰消陽長的轉捩點，以科學角度來說，冬至當天太陽直射南迴歸線，所以在北半球的我們可以感受到那天的白日短暫，夜晚漫長；冬至過後，日照逐漸北移，白天漸長，黑夜逐短，這就是古人所稱的「冬至一陽生」。
而在沒有科學概念的古代，人們也透過觀察發現每年日照長短有固定週期，其中日影最長的那一天就是冬至，後來就將當日視為迎接陽氣的日子，並且將冬至定為「一年之始」，也因此有「冬至大如年」的說法。《後漢書》更記載漢朝百官將冬至定為「國定假日」，後代的帝王們也同樣會在冬至這天，舉行盛大的祭祀儀式。
冬至傳說故事：為什麼冬至要吃湯圓？
至於冬至的由來故事，坊間流傳一個關於「賣女葬妻」的故事。相傳閩南一對貧窮夫婦，妻子過世後，父親為了籌措安葬費，不得已將女兒賣給有錢人家。離別時，父親討了一碗糯米圓與米湯，因不捨女兒，兩人互相推讓，最後父親說：「這次離別，就像這粒糯米圓分成兩半，等到日後團圓時，我們再一起吃吧！」 後來女兒為了讓父親能找到自己，每年冬至便製作兩顆大糯米圓黏在門環上，盼望父親相認。演變至今，吃湯圓成為了象徵「團圓」的習俗。
冬至習俗有哪些？除了吃湯圓還要幹嘛？
冬至除了象徵團圓，各地還有不同的應景習俗：
吃湯圓（冬至圓）： 俗諺說「冬至圓仔呷落加一歲」，古代視冬至為過年，吃湯圓代表添歲。湯圓象徵圓滿，有「取圓以達陽氣」之意，利用圓的象徵來迎接陽氣與吉祥。
吃餃子： 北方習俗，因餃子形狀像元寶，代表「財運旺旺來」。
吃餛飩： 北方習俗，代表「增長智慧、能有好運氣」。
貼湯圓（餉耗）： 清朝時的習俗，將湯圓黏在門窗、器物或門扉上，以此舉行「餉耗」儀式，感謝神祇（如窗牖神、傢俱神）的守護並祈求來年保佑。
數九：《民俗慶典招財的妙用》指出，古時冬至氣候酷寒，天地萬物皆屬休息狀態，人類為了避寒也暫停工作，待在家中顯得愜意，於是從南北朝時期就發展出「數九」的習俗，透過一天一天地數日子，以九為單位，數滿九個九，共81天，代表度過了寒冬，迎向春天的來臨。
不過，光是數九太過乏味，人們開始創作歌曲「九九消寒歌」，歌詞描述氣候變化，平時所做的休閒活動，為生活增添情趣，各地風情不一，所以坊間流傳不同版本的消寒歌。其中，最為人所熟知的就是下面這首：
一九二九不舒手，
三九四九冰上走，
五九六九，沿河看柳，
七九兵開，八九雁來，
九九加一九，犁牛遍地走。
冬至祭拜祖先與地基主的流程、供品準備
無論是以前還是現在，冬至對華人來說是個大日子，古代皇帝在冬至會舉辦盛大的宴席祭天拜祖，演變至今，雖然不會大張旗鼓舉國慶祝，但冬至習俗仍然在小家庭中有拜拜的習慣。
冬至拜拜的對象為水官大帝（三界公）以及祖先，《煩惱的時候就求神吧！》一書說明冬至拜拜的流程，拜拜時間以及需要準備的用品，分別如下：
冬至拜拜時間
建議在早上至中午之間，早上陽氣較足為佳。
冬至拜拜流程
在神明廳前擺放供桌，準備熟三牲、水果、湯圓3碗、發粿、茶酒各3杯。
點香並且向神明誠心祭拜，建議可以向神明說：「今天是冬至，我是XXX，已被果供品和金紙供奉神明，祈求神明保佑全家大家身體健康、萬事如意。」
等待香燒超過三分之二後，取下供桌上的紙錢，拜三拜之後燒化。
冬至拜拜用品
拜神明：壽金、刈金、地公金
拜祖先：刈金、銀紙
需要注意的是，水果不要挑選芭樂與釋迦，根據《CMoney投資網誌》的一篇文章指出，因為芭樂的水果籽不容易消化，有「不潔」之意，不適合作為拜拜的敬果；而釋迦外型像釋迦牟尼佛頭部，有大不敬的意思。
此外，現在人起床的時間比較晚，冬至拜拜時間有延後的趨勢，不過，早上陽氣較足，盡量在早上拜完較好。
冬至禁忌有哪些？為什麼這天不能太晚回家？
冬至是團圓的好日子，但民俗專家建議須留意以下三大禁忌，避免招來厄運：
避免在外逗留、晚回家
冬至當天下午 5、6 點天色漸黑，陰氣變重，人的陽氣相對變弱。建議早點回家，且避免穿著「全黑」或「全白」的衣服。
吃湯圓避免「單數」
吃湯圓盡量「成雙成對」。吃單數可能增加「落單」的可能性。此外，盡量包含白色（招人緣）與紅色（招姻緣）的湯圓。
冬至前後不宜結婚
傳統認為「四立四至」（包含冬至）為不吉的「四絕日」及「四離日」，應盡量避開婚嫁。
同場加映：冬至進補吃什麼？除了湯圓和餃子外，中醫師怎麼推薦？
冬至是冬季的第三個節氣，以往在這個時候正是天氣寒冷卻又即將能迎接新春的日子，因此大家會在這個時候多做進補，也會吃湯圓祈求圓滿。那麼在寒冬中有哪些食物特別適合冬至進補，才可以在這寒冷的節日元氣滿滿呢？中醫認為，冬季養腎最為重要，以下的食物都可以達到補腎養生的效果：
羊肉：屬性溫熱，適合怕冷、虛寒瘦弱的人食用。
蘿蔔：可清除體內虛火，也能中和羊肉熱性，幫助補虛益氣。
山藥：能夠補益腎氣與脾胃，富含多種營養也能幫助消化。
烏骨雞：有養肝腎脾、滋陰補陽的好處。
堅果：性質溫熱，有助禦寒，且對於健腦補腎也有幫助。
