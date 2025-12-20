2025冬至遇上天赦日 3步驟清理舊帳 祈福補運迎新年

2025年最後一個「天赦日」碰巧跟冬至同一天。圖：ai生成

2025年最後一個「天赦日」落在明（21）日，巧合碰上冬至節氣，民俗界視為加倍的祈福轉運窗口。民俗專家指出，天赦日被認為是向玉皇上帝懺悔、祈求赦罪的吉日，特別適合在歲末為自己「清理舊帳」、把健康與財運重新整理，讓新一年走得更順。

天赦日的概念源自傳統曆法推算，日期每年不固定，一年通常只有數次。民俗說法認為，這一天若能誠心反省、改過向善、為自己與家人祈求平安，常被視為「逢凶化吉」的好時機；不少人也會選在這天到「天公廟」或家中簡單焚香禱告，祈求運勢開泰、事業順利、人際和合。

至於民眾最在意的「對個人有什麼好處」，民俗觀點多聚焦三件事：第一是情緒與壓力的安定，透過懺悔與立願把焦慮放下；第二是人際與口舌的化解，適合為誤會、衝突求和解；第三是迎新納福，常被延伸為補財庫、求工作機會、求健康平安等。專家也提醒，與其把天赦日當成許願日，更重要的是把「想改變的事」說清楚、做得到，像是戒壞習慣、修復關係、固定行善，讓祈福不只停在儀式。

想把握明天的祈福流程，做法不必繁複。常見方式是在住家門口或神明廳備清茶、鮮花與水果等供品，向玉皇上帝稟告姓名、生辰住址與心願，重點放在「我願意改」與「我會去做」；若到廟裡參拜，也可依廟方動線上香、添香油或做公益。另有說法指出，12月21日祭拜的建議時段可落在上午5點到下午3點之間，民眾可依自身作息選擇方便時間前往。

禁忌方面，多數說法共同點是「不宜殺生」，並提醒避免口出惡言、與人爭執，讓自己在這天把心念收回到善意與和氣，祈福更有感。

民俗專家也建議，若想讓天赦日更貼近生活，可以在祈福後立刻做一件「新開始」的小行動，例如把拖延已久的健康檢查排進行事曆、把財務支出記帳制度建立起來、主動向重要的人道歉或道謝，讓歲末這次祈福，成為真正的轉彎點。

