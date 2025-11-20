2025出口音樂「夜唱！童樂會」12/13嗨翻

【記者卓羽榛臺北報導】2025出口音樂節，今年首度移師兒童新樂園登場！今年邁入第15屆的出口音樂節，以「夜唱！童樂會」為主題，即將於12月13日晚間在兒童新樂園夜間包場舉辦會員專屬場，活動除精彩演出外，也將開放園區遊樂設施免費暢玩，打造音樂、娛樂與童趣兼具的年度壓軸盛會！11月21日中午12時起，「台北捷運Go」App會員憑10點捷運點，即可兌換限量優先入場券1張；若錯過優先入場券也不要失望，活動當日App會員持綁定電子票證搭乘捷運，並出示搭乘紀錄，即可免費入場，快把這場冬季最療癒的童樂派對收進行事曆。



演出卡司跨世代且陣容華麗，金曲天團動力火車將帶來近一小時的演出，更有兒童界人氣偶像香蕉哥哥、中文版原唱梁世韻、原唱梁舒涵，以及創作歌手163braces等表演者輪番接力演出。臺北捷運可愛的人氣IP「捷米」也將蒞臨現場與大小朋友一起同樂，帶領大家重溫童年與青春記憶，在音樂裡找到最真摯的共鳴。



活動當日現場更準備了美食餐車、趣味闖關遊戲與豐富的抽獎活動，同時開放遊樂設施免費暢玩，與您共度愉快的夜晚。



會員專屬活動亮點



◎捷運點10點，兌換限量優先入場券



自11月21日中午12時起，「台北捷運Go」App會員使用10點捷運點，即可兌換優先入場券1張（限量500張，索完為止），活動當天率先入場前200位會員，再加碼贈送50元餐車抵用券1張，每位會員限兌換1次，數量有限送完為止！



◎會員綁定電子票證搭捷運免費入場

12月13日活動當天，臺北捷運會員持綁定電子票證搭乘捷運，並出示App內當日搭乘捷運紀錄，即可依現場排隊順序免費入場，限額2,400名；另外再加碼開放600名一般民眾入場，額滿為止。



◎扣點登記抽好禮

到場的捷運會員，還可憑捷運點於現場參加好禮抽獎，豐富的品牌好禮包含ACER多功能烘乾機、ACER行李箱、GE奇異全自動/半自動義式咖啡機，多項大獎等你帶回家！



◎闖關拿好禮

活動現場將安排趣味闖關，完成任務即可獲得活動專屬周邊「捷米造型開瓶器」，歡迎大家一起來同樂，為這次出口音樂節留下獨特的童趣回憶。



