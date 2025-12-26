2025分手情侶檔代表 妮可基嫚火速離婚

妮可基嫚（右）與齊斯艾本（左）。（東方IC）

每年有人在一起，就有人會分開；不管會不會在一起，都是轟轟烈烈。

妮可基嫚與齊斯艾本

妮可基嫚（Nicole Kidman）與鄉村歌手齊斯艾本（Keith Urban），都是來自澳洲、於2006年結婚，堪稱是影壇與歌壇的佳偶。但是今年9月底傳出分居消息，隨即就被證實，妮可已經跟法院遞交訴請離婚文件。

但外界不解的是，6月結婚紀念日時，妮可還發文貼出與齊斯的合照，彷彿這一切都是突如其來的變化。齊斯艾本的友人透露，他顯然經歷了一些事情，才會有分開的想法，並且他親近的友人都曉得，所以不會感覺太震驚。但是妮可的友人則覺得，齊斯一直以來都是在做些有問題的決定，才會導致漸行漸遠。

凱蒂佩芮與奧蘭多布魯

凱蒂佩芮（左）與奧蘭多布魯（左）年初參加奧斯卡頒獎會後派對。（東方IC）

2024年鄭重對外宣佈，要重返歌壇衝刺，但凱蒂佩芮（Katy Perry）的專輯《143》遭到評論嫌棄，歌迷也覺得她整個過時了。MV〈Woman’s World〉更是一路負評到底。這樣的衰運直到6月，讓她宣佈結束與奧蘭多布魯（Orlando Bloom）的9年交往。

兩人首度相識於2016年的金球獎典禮派對，並在同一年的坎城影展公開亮相，算是正式確認了關係，但曾在2017年2月一度分手，隨即在2018年9月又在一起。原本預計在2020年3暑假舉辦婚禮，但因為疫情關係不得不延後，就維持訂婚關係。

雖然遲遲沒有步上紅毯，但凱蒂佩芮2020年生下了女兒黛西（Daisy），在決定分手後，以共同養育的方式一起帶大黛西。奧蘭多布魯則與前妻柯爾（Miranda Kerr）育有一名14歲的兒子。

莉莉艾倫與大衛哈伯

大衛哈伯（左）與莉莉艾倫（右）。（東方IC）

大衛哈伯（David Harbour）曾為了《怪奇物語4》一度急速減肥，也為了演出電影《黑寡婦》刻意增胖、留落腮鬍，結果一路胖到最高紀錄127公斤。誰知道這樣的外型，居然吸引了歌手莉莉艾倫（Lily Allen）的青睞，讓他們迸出愛的火花。

他們在2020年9月於賭城結婚，但是到了2025年2月，就傳出雙方分居的消息。事實是，他們的婚姻一直有大大小小的問題，而莉莉為了第一任婚姻的兩個小孩，不願意隨便離開大衛。不過分手的痛苦，讓她在短短兩週內，完成了個人專輯《West End Girl》，整張專輯都在影射大衛的種種不忠行徑，也贏得一致好評，認為她展現了個人的脆弱。

達科塔強森與克里斯馬汀

達科塔強生（右）與克里斯馬汀（左）的8年感情劃上句點。（東方IC）

至於影星達科塔強生（Dakota Johnson）與「酷玩樂團」主唱克里斯馬汀（Chris Martin），也在今年選擇結束8年的交往。

其實交往期間，就多次傳出兩人分手，但始終正式分開，直到達科塔希望能擁有自己的小孩，但克里斯本人已經48歲、又有與前妻葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）已生下2子，對於達科塔的計畫興趣缺缺，終究讓兩人漸行漸遠。

瘋狂的是，今年傳出離婚後的女星蘇菲透納（Sophie Turner），跟克里斯馬汀談戀愛，讓人傻眼。因為蘇菲本人就很喜歡「酷玩樂團」，2020年前夫喬（Joe Jonas）還動員樂壇人脈，找來克里斯馬汀錄製祝賀影片，送給蘇菲，讓她激動落淚。

現在最新的消息傳出，其實這是克里斯馬汀，想要挽回交往8年的前女友達科塔強生（Dakota Johnson），所想出來的花招，目的就是要引起達科塔的注意。儘管他跟蘇菲有好幾次都被目睹在倫敦一起出沒，看似友好，但也沒有更進一步的發展。

艾希利朴與保羅福爾曼

《艾蜜莉在巴黎》戲裡戲外都是交往中的艾希利朴（左）與保羅福爾曼（右），在第5季推出前夕宣佈分手。但不要擔心，第5季結尾暗示這兩個人還有機會。（Netflix提供）

影集《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）的觀眾，一定對扮演敏迪的韓裔女星艾希利朴（Ashley Park）不陌生，從第3季起在戲裡跟她配對的男星保羅福爾曼（Paul Forman），戲外也是墜入愛河。但是就在第5季推出前夕，交往的兩人宣佈分手了，恰好反應了戲裡他們的角色，敏迪與尼古拉在第4季結尾也是分手。

一開始艾希利朴並不打算跟同劇的任何男性約會，甚至一口咬定，「我們頂多只是好朋友，會一起結伴出門去玩，非常柏拉圖式的關係。」等到兩人一起接受國際醫療團隊邀請，前往波蘭探訪烏克蘭難民營，保羅表現非常真誠，打動了她的心。

加上2024年元旦假期，本來一起計畫去馬爾地夫遊玩，最後卻演變成艾希利朴敗血性休克送醫。當初她是想計畫透過這次旅行，正式對外確認他們的關係，但沒想到變成緊急醫療事故、上了頭條新聞。但這兩個人應該還有後續可以期待，因為《艾蜜莉在巴黎》第5季的結尾，暗示敏迪應該有機會跟尼古拉會再度相逢。

