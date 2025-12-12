「2025創意台中」倒數9天 摺叠市點亮黎明新村

年度文創盛會「2025創意台中」活動倒數9天！今年以「摺疊市」為主題，內容涵蓋主、衛星展場策展、講座、走讀活動及文創市集等，豐富多元的企劃都在黎明新村精彩展現。台中市政府文化局邀請市民呼朋引伴、大手牽小手，一起到黎明新村看展、逛市集，持續走訪各展區，在不同場景間體驗「摺疊市」呈現的城市互動與生活想像，尋找相遇的各種可能。

文化局表示，李科永紀念圖書分館為今年主展場，1樓以手繪溫暖插畫搭配城市數據，呈現台中多面向的生活樣貌，引導觀眾以自然方式進入展覽情境。整體展場以「一天的節奏」為主題，完整展示「100 個在城市走跳的理由」，從展架索引到樓梯間呈現，成為主展場最受關注的亮點之一。

主展場同步展出10組「摺疊市居民」影像訪談，涵蓋書店、咖啡、茶文化、音樂、建築與設計等領域，展現台中多元產業的生活面貌。相關訪談亦以報紙形式置入館內報紙架，讓展覽訊息自然融入既有閱讀動線。今年更首次導入跨展區即時影像連線，主展場與衛星展場之間能同步觀看，有效提升場域互動性與展覽體驗的延伸。

參展者、「摺疊市居民」之一的黃金之旅 Burger&Money 形容，走進主展場就像在尋寶，「翻開一本書、停在一束光影前，都可能遇見居民的一段話、一次心情、一個世界觀。每個角落都在悄悄對你說：『歡迎來到摺疊市。』被故事包圍的感覺，真的太有趣了。」他也指出，摺疊市不只在館內，而是延伸到整座黎明新村，「在巷弄散步時，會發現城市被摺成不同層次：有書、有光、有音樂、有氣味，每走一步就像翻開摺疊市的下一個頁面。台中的創意能量讓我們大開眼界。如果有時間，一定要來走一趟，這個展覽會讓你重新看到城市的可能性。」

在衛星展場部分，黎光公園的「Hi 我是 」以多層次動線引導觀眾前往2樓植栽空間，成為展期間最熱門的停留點之一。來自西屯的王姓媽媽表示，「很喜歡文化局的用心，孩子在黎光公園結識第一次見面的玩伴，兩個人一起玩蹺蹺板，玩得非常開心。」黎明公園的「我在台中，天氣晴:)」則以花形元素打造公共座椅，同樣是亮點，吸引許多民眾休憩、拍照打卡。

來自彰化的陳姓大學生說，「第一次來到黎明新村，才知道台中有這麼舒服的地方。完成七個蓋章的路線，讓我有一段很棒的城市探索。」

文化局補充，12月13、14日週末假期將由小蝸牛市集與 Black Design 共同策劃「層層生活」市集，12月20、21日則安排在地「黎明散步」市集；12月13、14、20日將由「干城194有機書店」帶領走讀活動，以步行與速寫方式認識黎明新村的生活紋理。另外，12月18日亦將舉辦主題講座，從飲食與城市感官切入，分享與城市共好的生活議題。