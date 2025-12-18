2025創業大調查！AI吸走5成全球熱錢，OpenAI獨拿400億美元，「大者恆大」難以翻盤？

2025年，全球新創投資市場呈現出一幅獨特的景象：資本寒冬與熾熱的AI風潮並存。相較之下，台灣的早期投資市場走出了一條完全不同的路：企業創投（Corporate Venture Capital，CVC）一枝獨秀撐起投資動能，在2025年第1季繳出投資占比72.3％的驚人數字。

根據研調機構CB Insights 2025上半年的創投報告，全球新創投資市場自2023年以來持續降溫，整體交易件數連續下滑。2025年第1季全球募資案件數為5,846件、第2季微幅上升至6,028件，但仍處於自2016年第4季以來的低點。

廣告 廣告

然而，以AI為首的「硬科技」（hard tech）領域毫不意外地吸引了鉅額資金，形成「資本高度集中化」的趨勢。新創資料庫Crunchbase的統計數據顯示，2025年第1季全球創投募資總額雖達到1,210億美元，是自2022年第2季以來最強勁的一季，但其中，僅OpenAI一家公司就占了400億美元，凸顯了資金流向頂級AI企業的現象。

AI領域在2025年第1季吸納了全球創投總額的53％，到了第2季，AI領域的募資額仍高達400億美元，占全球總額的45％。

這個趨勢告訴我們，對於絕大多數非AI基礎模型的新創而言，募資環境依然嚴峻。投資人更傾向於將資源集中在少數幾個被驗證具有巨大潛力的頭部項目上，而非廣泛地「撒網」。

IPO周期拉長4年，老牌創投基金模式失靈

市場的冷清不只影響募資，也影響上市。從統計數據來看，上市時間被拉長了。

科技公司從成立到IPO的平均時間，已從2015年的12年拉長到近16年，連帶影響了創投的體質，10年基金周期在當前的市場環境中也逐漸不再適用，因此可以看到像是Andreessen Horowitz （a16z）、紅杉資本、Lightspeed等老牌創投們紛紛轉為沒有投資年限的「常青型基金」（evergreen fund），或是可以投資新創等私有公司以外的投資組合「註冊投資顧問」（RIA）的結構，就是為了更長期持有優質資產，甚至投資到次級市場，以增加資產配置靈活度。

中華開發資本創新投資事業群主管暨董事總經理郭大經在2025年新創投資年會上就表示，從全球一級市場成長率跟次級市場的平均投資報酬率來看，創投過去多年的投報率多落在負40％，2024年才開始回正，但是在次級市場的投資，過去幾年的投資報酬率卻一直都是正的，甚至在2023年超過50％，代表直接投資可能不如長期持有來得好賺。

取代IPO的出場方式則是併購（M&A）。2025年上半年，全球針對新創的併購交易額超過1,000億美元，年增率高達155％。特別是大型交易（金額超過1億美元）數量顯著回升。

AI同樣是併購市場的主角，2025年第2季AI領域的併購案數量創下歷史新高，占所有科技併購案的7.5％ 。

微軟、Meta天價獵才，大者恆大難翻盤

隨著AI的爆發與備受矚目，甚至出現「反向人才收購」（reverse acquihire） 的趨勢，大型科技公司不再直接收購新創，而是選擇聘用其核心團隊，並支付高額費用以取得技術授權。

舉例來說，2023年微軟（Microsoft）以6.5億美元授權費，挖走Inflection AI的共同創辦人蘇萊曼（Mustafa Suleyman），讓他接管Copilot AI業務；2025年6月，Meta也以148億美元投資標註公司Scale AI，換取其執行長汪滔（Alexandr Wang）及其團隊加入。

可以說，過去所熟知的創投體系、新創的募資輪次概念，正在被寒冷的市場環境和幾家獨大的AI一點一滴瓦解：被大企業併購、甚至是互相併購，成為未來出場的主旋律，而創投們也可能慢慢捨棄過去的基金模式，以更加靈活的方式進行投資與資產配置，以求長期持有優秀的新創股權，並在次級市場交易。

未來，「大者恆大、贏者全拿」的局面，或許愈來愈難翻盤。

延伸閱讀：65歲被28歲管，Meta首席AI科學家不幹了！一場人事動盪，揭社群巨頭技術路線大分歧

責任編輯：蘇柔瑋

更多報導

Google翻譯導入Gemini！告別直譯、還能像Duolingo一樣打卡學外語：4步驟教學一次看

iRobot申請破產！中國杉川機器人收購100%股權：曾經的掃地機器人龍頭，為何被迫走向私有化？