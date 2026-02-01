2025創紀錄！黃仁勳喊話2026年會更好 親曝會回台灣與北市簽約

輝達執行長黃仁勳昨晚（1日）宴請台積電董事長暨總裁魏哲家等高層，喊話過去一年是創紀錄的一年，預測2026年還會更好，至於台灣總部進度，透露還會回來台灣與北市府簽約。（請聽AI報導）

黃仁勳與魏哲家一同步出餐廳，臉上掛著藏不住的喜悅，開心宣布雙方去年表現非常出色，很感謝台積電做的一切，2025是不可思議的一年，沒有台積電就不可能實現。

黃仁勳也透露，度過了一個美妙的夜晚，身旁的魏哲家也說我們心懷感激，去年表現非常亮眼，今年預期會更上一層樓，這時黃仁勳點名，包括鴻海、緯創在內，都有創紀錄的一年。兩人異口同聲強調，2026會是更好的一年。

黃仁勳展現親民作風，發放紅豆餅與民眾分享，被問到輝達台灣新總部的進度，他表示迫不及待想要向大家展示，因為很開心拿到一塊漂亮的地，要蓋一棟漂亮的建築。

黃仁勳今天就會離台，承諾將會回來台灣與台北市政府簽約，如果有確定消息，第一時間會通知大家。（以上新聞曾武清編輯，AI播報）